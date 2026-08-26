Предотвратить и обезвредить: как бороться детскими истериками

Психологи советуют, как разобраться с детскими истериками и капризами. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

«Господи, кого мы растим - эгоиста и манипулятора!» - такое родительское переживание знакомо многим из нас. Деточки дают прикурить. У кого-то трехлетка валялся на полу магазина с некрасивыми воплями «купи-купи». У некоторых - семилетка съел все конфеты из подарочной коробки, оставим именинника без подарка, а собственных родителей заставив густо краснеть. В 13 они срывают отпуск близким, заявляя: «Не поеду я ни в какую Казань! Тоже мне скучища - по экскурсиям шататься».

Можно ли побороть детский эгоизм? И вообще, надо ли это делать? Ведь, настаивая на своем, ребенок учится отстаивать свои интересы и границы.

В программе «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» Александр Милкус и Мария Баченина обсудили это с кандидатом психологических наук, детским и возрастным психологом, экспертом в области развивающего обучения, директором билингвальных Монтессори детских садов «Зебра» в городе Красноярске Оксаной Островерх.

ЭТО ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ

С чего все началось? Швейцарский ученый-психолог Жан Пиаже в свое время (аж еще в начале 20 века) характеризовал эгоцентризм ребенка 3-7 лет как состояние, при котором ребенок рассматривает весь мир исключительно со своей точки зрения. Он – центр этого мира. Если зажмурит глаза - мира не станет. И это возрастная норма. Такова особенность познания мира ребенком. Он еще не догадывается, что вещи и отношения могут существовать без него и ему не подчиняться. Не понимает, что у других людей может быть свой, отличный от его собственного, взгляд на ситуацию.

В этот момент дети говорят умилительные вещи, приписывая неодушевленным вещам или природным явлениям собственные эмоции: «Солнышко ушло спать, потому что устало». «Снег ходил-ходил и перестал». «Папа-рыбка любит маму-рыбку, и у них есть рыбята».

Это естественный этап взросления, который ребенок вскоре перерастет. Но эгоцентризм может проявляться даже у взрослых. И вот тогда это вызывает вопросы...

Важно дать ребенку понять, что вы понимаете его эмоции. Фото: Stokkete/Shutterstock/Fotodom

ИСТЕРИКИ: ПРЕДОТВРАТИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

1. Как не скупить весь магазин.

- Ребенку трех-четырех лет крайне сложно отказаться от блестящих машинок или ярких кукол, - говорит Оксана Островерх. – И дайте ему эту возможность – пусть он в магазине нагружает себе в корзинку 3-5-10 машинок. Но с первоначальным уговором, что перед кассой в корзинке останется только одна, самая лучшая игрушка. И выберет эту игрушку сам ребенок.

2. Если истерика все же накрывает.

Есть такой прием «переключение внимания». Если видите, что у ребенка уже слезы в глазах, он не может выбрать, предложите ему быстро вариант: «Если ты сейчас не можешь выбрать, придем завтра. А пока пойдем домой есть мороженое и смотреть мультики».

Также важно дать ребенку понять, что вы понимаете его эмоции. Не говорить «прекрати немедленно», а сказать: «Я понимаю, ты расстроен, столько всего, а нужно выбрать одно. Но мы с собой не взяли много денег, поэтому можем купить только одну вещь». Донесите до ребенка, что вы понимаете его эмоции, но есть обстоятельства непреодолимой силы.

3. Не хочешь делиться – ну и не надо.

Примерно до пяти лет дети страшные собственники, для них фраза «Не жадничай, дай поиграть другому» ничего не значит. Есть понятие «Моя игрушка!». Поэтому зная такую особенность, можно заранее готовить «соломку»:

- Например, ребенок хочет взять любимую игрушку в детский сад. Имеет право, - считает Оксана Островерх. – Но родителям стоит спросить – «А когда тебя попросят дать игрушку поиграть, ты дашь?». Если услышите жесткий отказ ребенка, то предложите оставить любимую вещь дома, чтобы избежать обид и конфликтов. Или, например, оставить в шкафчике до вечера.

УЧИТЕ СМОТРЕТЬ НА МИР ГЛАЗАМИ ДРУГОГО

- Если в семье детей двое или трое, то их ссоры порой выводят родителей из себя, - говорит Оксана Островерх. – Но именно родители должны научить детей понимать, воспринимать точку зрения другого. Выслушайте в чем причина ссоры и предложите каждому ребенку встать на место оппонента: «А как ты думаешь, что почувствовал брат (сестра), когда ты отнял у него игрушку?». Именно умение понять точку зрение другого, встать на его место, является одним из основных этапов преодоления детского эгоцентризма.

И если не научить ребенка основам общение, не пробудить в нем эмпатию, тогда эгоцентризм и может перетечь в эгоизм. В позицию: «Мне всё равно, что думают и делают другие, важен только я». Таким людям впоследствии будет сложно в общении, командной работе, в семейной жизни, потому что существует только его точка зрения, единственно возможная. Эти основы закладываются в возрасте от 3 до 5 лет.

Как отмечает психолог Островерх, практика игры, деление по ролям – тоже важный этап децентрации, умение примерять на себя разные социальные роли: «Сегодня мама ты, а я дочка, завтра наоборот». И каждый раз игра у детей разная, поэтому что понимание ролей у каждого свое. Это тоже позволяет осознавать, что не только твое мнение решающее. Когда ребенок воспитывается бабушками, которые всегда готовы подстроиться под игру, под желания внуков, такого не происходит.

ПОДРОСТКИ: ПОИСК ОДОБРЕНИЯ И МЕСТА В ЖИЗНИ

В подростковом возрасте родителям важно держать руку на пульсе и не упускать границ. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

У детей после 10-11 лет начинается поиск своего места в жизни, именно тогда они с головой ухают в виртуальные игры, пытаются вписаться в команды и тенденции. И тут случается новый виток эгоцентризма – «я знаю, как лучше».

- В этом возрасте родителям важно держать руку на пульсе и не упускать границ, хотя я и не люблю слово «границы», - говорит Оксана Островерх. – То есть, с одной стороны, не давить, дать ему свободу выбора и самовыражения. А с другой все же придерживаться установленных рамок и правил. Условно говоря, если ребенок учиться на 4-5, как вы и просили или договаривались, то это нормально. Можно доверять и не проверять уроки. Если скатился до троек, тогда придется ужесточать контроль, ту же проверку домашней работы. Также важно проговаривать и моделировать ситуации: «Ты обещал вчера вернуться в 10 вечера, а пришел в 11. Как ты думаешь, что я чувствовала в это время?». Не нападать на ребенка, а дать ему возможность задуматься, объясниться. Децентрировать его, напомнить о том, что чувствуют люди рядом с ним.

В этом возрасте подростки чувствуют себя самостоятельными, но не чувствуют ответственности за свои поступки. Поэтому именно взрослые должны повторять им об ответственности, в том числе перед чувствами близких людей.

Важно понимать, что у подростка желание выделиться или наоборот мимикрировать «под стаю», например, покрасить волосы в синий цвет – это не попытка довести родителей до инфаркта, а поиск себя, места в жизни. И только конструктивный диалог (помните, что вы тоже можете попробовать встать на место ребенка!) способен свести конфликты к минимуму. И, может, даже получится отговорить от татуировки…

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