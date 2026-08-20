«Закрыть небо над столицей»: Киев готовил атаку аэропортов дронами с ИИ

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Киевский режим планировал парализовать аэропорты Москвы с помощью тысячи ИИ-дронов и рассчитывал, что после этого российская элита якобы сама попросит Владимира Путина о переговорах. Подробности сорванной операции раскрыл The Atlantic.

Над Москвой каждый день появляются сотни, а то и тысяча беспилотников. Их задача вынудить ПВО реагировать в авральном режиме, полностью парализовав авиасообщение. По данным американского журнала The Atlantic, в этом году обсуждали украинские чиновники, дав операции кодовое название операции M&M’s, по аналогии с множеством маленьких, дешёвых и почти одинаковых беспилотников.

Автором публикации является журналист Саймон Шустер, он же - автор книги про Зеленского «Шоумен». Шустер, имеющий связи в высших украинских кругах, ссылается на двух анонимных источников, якобы непосредственно знакомых с планом.

Тысяча дронов ради одного «Ковра»

Замысел был рассчитан не столько на нанесение ущерба аэропортам, сколько на их паралич. По данным The Atlantic, Украине понадобилось бы до 1000 беспилотников в сутки, чтобы преодолевать российскую ПВО и поддерживать постоянную угрозу над Москвой.

Очередная террористическая выходка против гражданских самолетов и аэропортов, что особенно цинично, была ориентирована и на международные рейсы. В статье прямо называются Turkish Airlines и Emirates. Вынужденный отказ от полетов в Москву якобы должен был нанести удар по имиджу России.«Люди из элиты могут прийти к Путину и сказать: у нас тут проблема», — приводит Шустер наивные рассуждения одного из собеседников.

Дрон сам ищет, куда врезаться

The Atlantic уверяет, украинские разработчики готовили ИИ-систему, которая позволяла БПЛА лететь к цели практически без участия человека. В память аппарата загружались карты маршрута и фотографии объекта. Камера во время полёта снимала местность, компьютер сравнивал её с сохранёнными изображениями и, обнаружив подходящий объект, направлял дрон к нему. Подобные системы уже испытывались разными странами, однако, как отмечает сам журналист, их применение в таком масштабе стало бы крайне опасным прецедентом, ведь речь шла о воздушном пространстве, где находятся пассажирские самолёты.

Зеленский испугался

По словам Шустера, Зеленский испугался реализовать план M&M’s, который ему представили зимой. Скорее всего, он представил последствия, если один из дронов поразит турецкий или арабский самолет. Однако подготовка продолжалась весной и летом, пока Киев продолжал искать, как бы он мог надавить на Москву.

Организатором был Федоров

Организатором проекта The Atlantic называет Михаила Федорова, занимавшего пост министра обороны Украины до июльской отставки. Якобы он лично занимался проектом большую часть года и держал его в секрете даже от некоторых своих ближайших помощников, собрав украинских программистов и вложив в БПЛА деньги от европейских стран.

После отставки Федорова будущее M&M's оказалось под вопросом. Но один из «источников» из числа киевской верхушки надеется, что новый министр обороны Евгений Хмара продолжит работу над планом. По его словам, технически проект можно восстановить примерно за три месяца.

Когда очередной запланированный Киевом теракт вскрылся, офис президента Украины стал всё отрицать. Представитель ОП заявил The Atlantic, что информация о секретной операции «полная чушь».

Сама статья вписывается в конфликт между Федоровым и Зеленским и лишь подтверждает слухи, что между ними идет борьба за президентское кресло.

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