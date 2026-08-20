Обострение борьбы с коррупцией на Украине знаменует новый этап борьбы за власть: кто пошел против Зеленского

В окружении Зеленского - новые коррупционные скандалы Фото: REUTERS.

В среду утром Украину сотрясли новые известия про «бескомпромиссную» антикоррупционную борьбу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Эти две структуры, созданные в свое время по инициативе американских демократов и наладившие прочные контакты и с республиканцами, и с Европой, объявили о широкомасштабной операции против коррумпированной группы, руководящие посты в которой занимают бывшие и нынешние депутаты Верховной рады, а также влиятельные на высшем уровне чиновники Офиса президента Украины (ОПУ). Примечательно, что операция началась после вечернего выступления во вторник экс-министра обороны Михаила Федорова (в защиту которого организовали «картонный майдан») с требованием президентских выборов и за несколько часов до голосования парламента по кандидатуре нового министра обороны.

Операция началась после вечернего выступления во вторник экс-министра обороны Михаила Федорова с требованиями президентских выборов Фото: REUTERS.

Спустя несколько часов выяснилось, что в центре нового антикоррупционного расследования оказались неформальный лидер депутатской группы «Восстановление Украины» и бывший член фракции ОПЗЖ Вадим Столар, бывший нардеп и застройщик Максим Микитась, который ранее неоднократно становился фигурантом уголовных дел НАБУ и замглавы Офиса президента Ирина Мудрая. При этом, пикантная деталь, как и в истории с экс-министром Германом Галущенко, когда его застали чуть ли не в постели с министром энергетики Светланой Гринчук, также вынужденной уволиться вместе с Галущенко из-за скандала по «делу Миндича», в этот раз, когда правоохранители-антикоррупционеры пришли с обыском к Мудрой, то застали у нее, по информации из Киева, другого фигуранта этого же дела - Микитася. Умеют в Киеве совмещать «полезное» с приятным, ничего не скажешь.

"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных лиц Офиса президента Украины и других лиц, в том числе у замглавы Офиса президента Украины Ирины Мудрой", - говорится в сообщении антикоррупционных структур, которые дали своей операции название «Форрест Гамп» с явным отсылом к знаменитой фразе из этого фильма: «Беги, Форрест, беги!» Они еще и кучу новых пленок с записями разговоров участников схему опубликовали в публичном пространстве.

Pамглавы Офиса президента Ирина Мудрая. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Примечательно, что в большинстве эпизодов на этих пленках сбор и легализацию денег для внесения залога для экс-министра Германа Галущенко участники схемы обсуждает на чистом русском языке. При этом не стесняются в оценках самого Галущенко, утверждая, что только недоумок мог так сделать - «записать на своих детей ворование (воровство) денег и оплату их учебы». На одной из опубликованных по коррупционному делу пленок Мудрая, которая своим поведением абсолютно не оправдывает носимую ею фамилию, делится полученным от кого-то руководящим указанием: «Он говорит: «Коррупцию нужно систематизировать и контролировать, не надо с ней бороться». А ей в этом же разговоре отвечают: «И возглавить». Кто бы мог давать такой полусовет-полууказание, Володя или Андрейка, если учесть, что руководителей у нее было только двое: Ермак до своего увольнения из ОПУ и сам Зеленский?

И, да, Зеленский моментально уволил Мудрую с занимаемой ею должности в Офисе президента. И этим облегчил задачу НАБУ и САП, которые словно уже забыли про дело ОПГ «Миндич, Цукерман и партнеры», потому что новые «телодвижения» данных структур – это вовсе не про коррупцию. Это продолжение «дела Миндича», но с другого фланга, и главная цель этой активности – показать всем, депутатам и чиновникам, что Зеленский сдает своих, что он не обеспечивает защиту и готов жертвовать всеми, кроме себя, хоть и стоит на вершине коррупционной пирамиды. По слухам, НАБУ и САП готовят «пидозру» (обвинение) и главе фракции «Слуга народа» в Раде Давиду Арахамии, а также новую «пидозру» экс-главе ОПУ и бывшему «серому кардиналу» Андрею Ермаку, отношения с которым Зеленский после его отставки так и не прекратил.

Ермаку, возможно, предъявят новые обвинения. Фото: REUTERS.

Начало новой антикоррупционной операции явно было синхронизировано со всей этой историей вокруг назначения нового главы Минобороны, в которой НАБУ и САП выступают в поддержку уволенного экс-министра обороны Федорова. Эта попытка сорвать голосование за ставшего министром обороны Евгения Хмару провалилась с треском. Но, хотя это сражение они проиграли Зеленскому, это знаменует собой начало нового этапа борьбы за власть на Украине, главная цель в которой – убрать изрядно надоевшего всем «просрочку» Зеленского с главного поста на Украине.

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