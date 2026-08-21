Зеленский ополчился на мультик «Маша и Медведь» Фото: REUTERS.

Перемога! Наконец-то! Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский запретил показ мультсериала «Маша и Медведь» на территории Украины и ввел санкции против его создателей – как частных лиц, так и компании, его создавшей. Причина такого решения – «угроза национальной безопасности», что несет в себе этот мультфильм. Еще бы: самовар (русский) – раз, балалайка (русская) – два, а еще девочка Маша в одной из серий (в одной ли? Признаюсь честно, смотрел только малую часть серий) крутится, вертится и шалит, напялив на голову старую фуражку НКВД. Наверное, от дедушки или прадедушки осталась. Ну, не от родственников же Медведя?!

Решительная, бескомпромиссная и никем не оспариваемая перемога! Пока в Европе политики сходятся и ломают копья в жарких дискуссиях по поводу «мягкой силы» этого мультика, который обожают дети во всем мире, Зеленский не стал размениваться на какие-то жалкие полумеры. Одним росчерком пера он уничтожил эту «мягкую силу» России. А на тех, кто будет смотреть запрещенный мультик, соседи напишут доносы, и их оттащат «на подвал» в СБУ. Что касается их дальнейшей судьбы, то родителей, в зависимости от возраста и половой принадлежности – кого в тюрьму, кого на фронт, а детишек в детские сады строгого режима с ежедневным хоровым и сольным исполнением «Щени вмерлой», «Батько наш Бандера» и прочего патриотического репертуара.

Остается неизвестной судьбы других инструментов «мягкой силы» России, которые популярны у детей, в частности, украинских. Стоят ли на очереди в качестве препятствующих патриотическому воспитанию украинских детишек, например, «Смешарики»? А «Лунтик»? Что там с «Ну, погоди!»? И конечно же нельзя забыть про кота Леопольда с его провокационным и антиукраинским призывом: «Ребята, давайте жить дружно!» Этот кот просто диверсант какой-то! Надо его за решетку, а вместе с ним и всех котов вообще.

На самом деле Зеленскому, безусловно, надо было запрещать показ и вводить санкции против совершенно другого сериала, ми не мультяшного, а киношного. Который действительно «представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины», причем, нынешней и лично самому «просрочке». И это никакая не русская лента, а украинский сериал «Слуга народа». Образ главного героя, скромного учителя Голобородько, ставшего президентом, настолько расходится с реальными делами его исполнителя Зеленского, что это само по себе является, как говорят американцы «прямой и явной угрозой». Голобородько честен, бескорыстен, заботится о людях, ездит на велосипеде, а самое главное, в отличие от реального Зеленского, не уничтожает и разваливает Украину, а воссоздает ее из буквально отдельных кусков, расползшихся по карте мира. А вот Зеленский врет на каждом шагу, ворует, погряз вместе с ближайшим окружением в коррупции, его кортежам может позавидовать глава любого европейского государства, а украинцев десятками тысяч равнодушно посылает на смерть. Ну, а про главное различие мы уже сказали. Сравнивая этого киношного персонажа с реальным своим главарем, украинцы наверняка чувствуют жестокое разочарование от того, как лихо их обманули семь лет назад в 2019-м. И не могут не задаться вопросами, которые с точки зрения самого «просрочки» являются совершенно ненужными, вредными и лишними. Тут никакая Маша не сравнится, даже если она сразу три фуражки напялит на голову.

Впрочем, как говорят в Киеве, негласно запрет на показ «Слуги народа» на Украине все-таки существует и действует. Но для закрепления эффекта «просроченному» надо бы официально ввести против него санкции. Вернее будет.

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