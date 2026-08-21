Экс-министр обороны Украины Резников: " Мобилизовать необходимо всех, включая женщин, пусть служат" Фото: REUTERS.

Иногда они возвращаются. Это, оказывается, не только про всяких живых мертвецов из фильмов ужасов, это про вполне себе живых украинских деятелей. Экс-министр обороны адвокат Алексей Резников, отправленный в отставку после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ по завышенным ценам, из-за чего получил прозвище «Леша яйца по 17 гривен», выступил с целым рядом программных заявлений на «Радио «Свобода»*.

Сначала экс-министр оправдал свои и Зеленского действия перед началом российской СВО, рассказав, что они, как он считает, все делали правильно.

- Я не жалею о сдерживающей риторике, предшествовавшей вторжению РФ. Если бы мы публично сеяли панику, у нас все дороги были бы забиты транспортом в одном направлении, и мы бы не смогли перебрасывать войска, - постарался объяснить он, почему тогда вся украинская верхушка власти, имея информацию от американцев о готовящейся операции, врала украинцам про «шашлыки в мае». На самом же деле Киев сам готовил удар по Донбассу в начале марта, и население, высыпавшее на дороги и стремительно улепетывающее от линии фронта, могло бы действительно затормозить переброску войск после начала масштабного наступления.

Но вот дальше Резников перешел от «дел минувших дней» к нынешней ситуации. И выдал тут сразу несколько болевых для украинского общества инициатив. По его словам, проводимую в Незалежной мобилизацию надо расширять, углублять и ужесточать. В первую очередь, по его словам, это должно коснуться возраста мобилизации.

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

- У нас закон позволяет после 18 лет подписывать контракт. А мобилизация – это уже с 25 лет. Почему? Потому что парень до 25 лет может успеть получить образование и родить хотя бы одного ребенка. И уже после этого – исполнять обязанности гражданина, – рассказал Резников и пояснил, почему это положение надо изменить. - Но этот закон был написан до вторжения. Наша ментальность постепенно меняется. И как бы скептически не отнеслись к этому наши зрители – я вангую, что Украина придет к снижению мобилизационного возраста.

- Этот парламент, или следующий, но придет к этому. Притом, эту идею активно поддержат, в том числе, депутаты-женщины, я лично знаю таких, - добавил он.

Стоит отметить, что уволенный с должности министра обороны Украины в 2023-м Алексей Резников по возрасту подлежал мобилизации, поскольку 60 лет ему исполнилось только этим летом, но предпочел проводить время не просто в тылу, а еще и достаточно далеко от Украины, уехав после отставки на Лазурный берег к дочери, которой купил роскошную виллу. Зато теперь увлеченно рассуждает о необходимости призыва и мобилизации молодых пацанов, только-только закончивших школу. Впрочем, он выступил не только за снижение нижней планки мобилизационного возраста, но и за распространение мобилизации на украинских женщин. Кстати, в последнее время в украинских СМИ и иных средствах массовых коммуникаций очень активизировались дискуссии на эту тему.

- Для того, чтобы мы с вами выжили, и наши потомки жили в мирной, процветающей Украине, во что я верю, нам нужно изменить свое отношение. Это должен быть новый общественный договор, при котором женщины осознанно говорят: «Мы тоже готовы защищать Украину вместе с мужчинами, быть в форме в соответствии с установленными процедурами», - заявил Резников и резюмировал. - Мобилизовать необходимо всех, включая женщин, пусть служат. К тому же, это решение позволит вдвое увеличить мобилизационный ресурс.

Что такого случилось, что полузабытый персонаж, по которому, как все понимают, и он сам, кстати, тоже, тюрьма плачет уже не один год вдруг вылез в публичное пространство и начал озвучивать такие инициативы, за которые его население проклянет еще больше? Что это, прощупывание общественных настроений, зондирование почвы или что другое? Не было бы лучше для него сидеть где-либо тихонько в уголке и не отсвечивать? Или его попросили озвучить именно такое, да еще и явно проплатили эфир на «Радио «Свобода»*, которое, кстати, берет за такие услуги от 50 тысяч долларов. Кому был бы нужен сам по себе отставной украинский чиновник, если бы за него не проплатили?

А кому и зачем нужно проплатить, чтобы этот отставной козы барабанщик испугал всех, кого только получится. Лично «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому и его подельникам. Новый коррупционный скандал может стать даже громче предыдущего, потому что «просрочка» непосредственно в нем замазан. А потому Банковой срочно необходимо сместить акцент и организовать что-то резонансное, что отвлекло бы внимание населения. И Резников для этого годится, как мало кто еще. С одной стороны, он уже не во власти, а потому всегда можно сказать, что это личное мнение человека, который ни на что не влияет. С другой – он все же был министром обороны и явно сохранил хотя бы часть связей. Идеальная фигура на роль пугала.

Но это вовсе не значит, что на Украине не будет снижения возраста мобилизации и мобилизации женщин.

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*организация, признанная иноагентом и нежелательной в России