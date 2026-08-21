Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

- …Дмитрий Сергеевич, власти Украины ввели санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь». Они говорят, что они «распространяют пророссийские нарративы», замаскированные под детский контент… Который «создает угрозу» национальной безопасности Украины. Какая реакция Кремля, если она есть?

- Вы знаете, в целом «Маша и Медведь», эти мультфильмы, они покорили весь мир, без преувеличения, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 21 августа, на вопросы журналистов. - Покорили они своей добротой, покорили они своей человечностью, покорили они пропагандой - в хорошем смысле этого слова, - действительно, самых лучших человеческих качеств.

И то, что Украина начала войну и с мультиками тоже, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Премьер Польши Туск, комментируя задержание исполнителя подрыва «Северного потока», заявил… Что стыдиться должны те, кто построил трубопровод, а не те, кто вывел его из строя. Поэтому, по его мнению, Германия не должна преследовать исполнителей. Как бы вы это могли прокомментировать?

Песков:

- Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, двух его линий, те, кто запускал первую линию «Северного потока», вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики… И вносили не на словах, а реальный вклад в обеспечение энергетической безопасности на европейском континенте…Те, кто взорвал одну из ниток «Северного потока» - совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы.

И, конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может.

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