Премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал подрыв «Северных потоков». Фото: IMAGO/GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTO / www.imago-images.de / Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал подрыв «Северных потоков» и призвал власти Германии прекратить преследование подозреваемых в совершении теракта украинцев. В среду Хорватия по запросу ФРГ задержала Владимира Журавлева, которого немецкие следователи обвиняют в причастности к этому преступлению.

Напомним, что Польша всегда была против строительства газопроводов из России в Германию по дну Балтийского моря, Туск заявил: «Я считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его вывел из строя». Цинизм этой фразы даже трудно оценить – она обрушивает все юридические и нравственные основы. А когда ее произносит премьер-министр страны, входящей в ЕС, основным экономическим мотором которого является ФРГ, то тут возникают очень острые вопросы.

Во-первых, стыдиться должны бывший канцлер Германии Герхард Шредер, при котором было принято решение о строительстве газопроводов по дну Балтики, и сменившая его на посту главы правительства Ангела Меркель. Шредера принято считать «другом Путина», поэтому Туск явно не переживает за оскорбление в адрес Берлина. Но Меркель даже после начала СВО не раз заявляла, что поддержала проект исключительно из-за экономических выгод, которые он давал немецкой экономике. А ее доля в экономике всех стран ЕС в прошлом году составляла почти 24%, практически четверть. Выходит, Туск радуется, что локомотив европейской экономики получил удар от «украинских патриотов»?

Другой вопрос – об уважении Польшей законности и правосудия в Европе. Если один член ЕС считает, что ему нанесли огромный ущерб и пытается привлечь виновных к ответственности, а другой саботирует такие действия, то как это называется? В 2024 году именно правительство Туска отказалось выполнить европейский ордер на арест задержанного сейчас в Хорватии Владимира Журавлева и даже способствовало его возвращению на Украину. То есть показало жирный кукиш немецким следователям.

В прошлом Европейский суд уже штрафовал Польшу за неисполнение норм законодательства ЕС. Разве игнорирование Туском запроса Германии на задержание подозреваемого в подрыве газопроводов раньше и публичное оправдание этого преступления сейчас не дают основания ЕС предъявить Варшаве законные претензии и призвать ее к вменяемости?

На фоне обвала всех норм международного права заявление польского премьера тоже играет новыми гранями. Логика поляков, которые не давали разрешения на прокладку «Северных потоков» в своей особой экономической зоне на Балтике еще в середине нулевых, задолго до госпереворота на Украине, понятна – вредить России везде и всегда. К тому же у нее были амбиции самой превратиться в крупнейший газовый хаб Европы. Но оправдание разрушения того, к чему никакого отношения не имел, – это уже прямой призыв к совершению терактов против тех, кто тебе противен. Что-то новенькое в международной практике.

Русофобство поляков известно. Накануне оккупации Польши фашистской Германии верховный главнокомандующий польской армии Рыдз-Смиглы говорил: «С немцами мы рискуем потерять нашу свободу, с русскими мы потеряли бы душу». Туск, похоже, решил объединить оба риска, оскорбив не только Россию, но и Германию.

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