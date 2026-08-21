Израиль может ударить по турецким военным в Сирии, не опасаясь реакции НАТО

Истребитель израильских ВВС на взлете. Фото: Israel Defense Forces / XinHua / Global Look Press

К разрушению НАТО присоединился Израиль. Вернее, он пытается выдернуть из альянса его сердцевину – 5 статью Вашингтонского договора, смысл которого – «один за всех, а все за одного». В аналитической статье издания Israel Hayom утверждается, что удары по турецким войскам, дислоцированным за пределами Турции, не повлечет автоматическую активацию 5-й статьи. Такой вывод сделали в Израиле, изучив не только механизм действия этой статьи, но и границы ее применения.

То есть, если ЦАХАЛ атакует турецкие силы, находящиеся, например, в Сирии, то ему не стоит опасаться коллективного ответа стран НАТО, которые вступятся за союзника. Потому что на его территорию ведь никто не нападал. Это явное оправдание израильского авиаудара по авиабазе Абу-аль-Духур в Сирии 18 августа. Израиль объяснил свои действия тем, что Сирия, якобы, собиралась нарушить статус-кво, разрешив размещение турецких войск на этом объекте.

Вот так поворот! До этого натовцы все время обвиняли Россию в том, что это именно она «пытается дискредитировать 5-ю статью, цементирующую самый мощный в истории военный альянс».

Несколько дней назад бывший министр обороны США и экс-глава ЦРУ Леон Панетта в интервью немецкой Bild заявил: «НАТО должна быть предельно бдительной. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса». И призвал Запад провести «красные линии», поскольку Москва хочет проверить, соблюдает ли США и НАТО статью 5 о коллективной обороне.

«Красную линию», которая должна показать, боеспособен блок или нет, уже провели по Прибалтике. Путин, дескать, как только закончит СВО, нападет на одну из прибалтийских стран. А может, еще до окончания конфликта на Украине решит «пощупать» натовские силы на периферии альянса. Вот и живут теперь прибалты в страхе скорой войны с Россией, в которой ей союзники могут и не помочь.

Действенность 5-й статьи ставят под сомнение и сами участники НАТО. Еще два года назад эксперты немецкого бундестага пришли к выводам, что отправка сухопутных войск какой-либо страны альянса на Украину не будет означать автоматическое вовлечение в конфликт других союзников по военному блоку. Должно быть, именно поэтому Германия, один из самых главных и решительных спонсоров Киева, отказалась посылать свои войска на Украину в составе войск «коалиции желающих».

Кстати, разочарование в 5-й статье почувствовали и США, когда союзники отказались им помочь в войне с Ираном, заявив, что «это не их война». Но для Трампа, по его словам, она была жизненно важна, потому что якобы позволила бы устранить угрозу возникновения у Тегерана ядерного оружия. Сегодня он заявил, что у США не было выбора, как воевать с Ираном, и даже добавил: «Сделал бы это снова 100 раз».

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

За всю историю НАТО 5-я статья была задействована лишь однажды – после террористической атаки на США 11 сентября 2001 года. Тогда все союзники по блоку подтвердили, что это «их война», и выразили готовность действовать против террористов вместе с американцами. Но через четверть века ответ на вопрос - сработает или нет «чудо-статья» - не выглядит однозначно.

Израильские теоретические изыскания на эту тему лишь новый штришок в картине деградирующего блока. Его члены хотят, чтобы в трудную минуту каждого из них защищали все, но явно не готовы броситься на помощь союзнику, если им покажется, что он влип в «не ту войну».

И очень жаль прибалтов, из которых сделали буквально подопытных кроликов: нападет на них Россия или нет? Вот они и мучаются страхами - придут ли на помощь союзники, или сошлются на какую-то причину, чтобы остаться в стороне. Например, на то, что у русских есть ядерное оружие, поэтому лучше постоим в сторонке и посмотрим, работает ли 5-я статья или уже тихо померла.

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