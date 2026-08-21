Сирия превратилась в яблоко раздора между Турцией и Израилем

Президент Сирии Ахмед аш-Шара. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Сирия медленно, но верно превращается в арену противостояния между Израилем и Турцией. После израильского удара 18 августа по сирийской авиабазе Абу Аль-Духур на северо-западе Сирии (сброшены 8 бомб, жертв нет) Тель-Авив без обиняков объяснил свои намерения. Цель бомбежки – предотвратить турецкое военное присутствие в Сирии. Если там будет развернуто больше турецких войск, Израиль обещал нанести новые удары.

Дальше события приняли совсем интересный оборот: за Турцию и нынешние власти в Дамаске во главе с бывшим исламистом Ахмедом аш-Шараа вступились США: спецпосланник Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке Том Баррак назвал действия Израиля «ненужной эскалацией».

«Для США это необычно резкая реакция. Обычно американцы оправдывают действия Израиля, так что эта реакция американского дипломата сразу вывела конфликт на ногвый уровень», - прокомментировал ситуацию в интервью КП востоковед Николай Севостьянов.

Известно, что отношения между Израилем и членом НАТО Турцией до 2010 года были вполне добрососедскими, пока из Турции к берегам Газы не отправилась так называемая «Флотилия свободы» с представителями болеющей за палестинцев международной общественности. Как только флотилия вошла в территориальные воды еврейского государства, израильтяне провели жесткое задержание – людей вязали прямо на палубах. При этом десять человек погибли.Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган возмутился, и с тех пор отношения между Анкарой и Тель-Авивом так и не вышли на прежний уровень.

Изображение сирийского президента Башара Асада, поврежденное пулями после свержения его власти Фото: REUTERS.

В декабре 2024 года сирийская оппозиция перешла в наступление против законного правительства президента Башара Асада. Истощенная санкциями страна не сумела оказать сопротивление, и войска повстанцев при поддержке Турции за четыре дня овладели всей Сирией. Израиль им по сути тоже помогал – наносил бомбовые удары по правительственным войскам. Но после победы над Асадом начались проблемы – Турция и Израиль не поделили добычу.

«США трудно помирить Анкару и Иерусалим, потому что обе страны уже де-факто оккупировали части сирийской территории: Турция контролирует север страны, а Израиль сильно расширил свою зону оккупации Голанских высот на юге Сирии, - комментирует ситуацию американист Геворг Мирзаян. – При этом у власти в Сирии – те самые люди, которых Турция и США «крышевали» во время гражданской войны в Сирии в 2010-е годы. Израиль новым властям не доверяет и действует привычно жестко – просто уничтожает остатки сирийской военной техники, оставшейся от Асада. Если так будет продолжаться, прямое столкновение между Турцией и Израилем неизбежно».

При этом Турция остается членом НАТО, а потому по идее в случае столкновения с Израилем, членом НАТО не являющимся, Турция должна бы задействовать знаменитую 5-ю статью Устава Североатлантического блока – «нападение на одного считается нападением на всех».

«Известно, что израильские юристы как следует исследовали эту статью и пришли к выводу – в случае конфликта с Турцией НАТО этот пункт своего устава вряд ли применит», - говорит Геворг Мирзаян.- «США от этой драки точно отстранятся».

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