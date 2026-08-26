Доказано учеными: человек может прокачать свою удачу

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26 августа прогрессивная общественность отмечает День привлечение удачи. Он был учрежден в 1995 году по инициативе жителя Техаса Ричарда Фоллса, который в качестве даты выбрал собственный день рождения. Фоллс считал, что людям необходим праздник, который бы напоминал им об удивительной силе позитивного мышления.

Но как привлечь удачу? Многим из нас известны народные способы ухватить фортуну за хвост. Например, поймать букет невесты, чтобы выйти замуж, или избегать на улице встреч с черными кошками и особами духовного звания. Есть мнение, что удачу приносит цифра 7 поэтому, увидев три семерки на государственном номере, можно предположить, что человеку благоволит фортуна. Хотя злые языки часто называют номер 777 не фартовым, а блатным. Можно вспомнить множество ритуалов - от подковы над дверью, до “постучать по дереву, рассказывая о планах” - которые в массовом сознании привлекают удачу. Но есть ли за этим какая-то научная основа или попытки приручить изменчивое счастье - пустое суеверие?

Американский психолог Ричард Уайзман занимался исследованиями феномена удачи более 10 лет и пришел к выводу, что везение это не слепой жребий и не мистика, а результат особого типа мышления. Он наглядно продемонстрировал, как работает этот механизм, с помощью очень остроумных экспериментов.

1. Как отличить счастливчика от неудачника?

Для того, чтобы поделить людей на “счастливчиков” и “неудачников” он предлагал представить следующую ситуацию: вы находитесь в банке, когда туда вламывается грабитель и открывает стрельбу. Его обезвреживают, но вы получаете легкое ранение в руку. Затем он спрашивал людей: это удачное стечение событий или нет? Те, кто считал себя неудачниками говорили: это был бы для меня очередной неудачный день, только такой человек, как я, мог оказаться в неудачном месте в неудачное время. “Счастливчики” воспринимали ситуацию более позитивно: мне повезло, ведь пуля могла прилететь в голову.

2. Почему ярлык, который вы наклеили сами себе, влияет на вашу жизнь.

На следующем этапе Уайзман раздал “счастливчикам” и “неудачникам” газеты и попросил сосчитать количество фотографий в номере. “Невезучие” граждане в среднем выполняли задание за 2 минуты. “Фартовые” справлялись с той же проблемой за считанные секунды. Почему? Дело в том, что на второй странице газеты Уайзман разместил огромный заголовок: «Не считай! Здесь 43 фотографии». “Везучие” видели этот заголовок - его невозможно было не заметить, а “невезучие” как правило были слишком заняты подсчетом фотографий, чтобы обращать внимание на надписи, которые они считали посторонними. Следующий эксперимент выглядел еще более радикально. Задание было тем же самым, но гигантский заголовок на второй странице выглядел так: “Прекратите считать, сообщите экспериментатору, что вы это прочли и получите $250". Результат был тем же самым: “счастливчики” получали деньги, “неудачники” считали фотографии.

3. Удачливость можно натренировать!

Японский нейробиолог Нобуко Накано объясняла: удачливость связана с особенностями работы мозга. У везучего человека зоны мозга, ответственные за самоконтроль и принятие решений ориентированы на поиск новых возможностей. А те, кто считает себя неудачником, сконцентрированы на поиске угроз во внешнем мире. Это приводит к тому что “счастливчики” и “неудачники” выбирают разные модели поведения в жизни.

Отличным наглядным пособием здесь может послужить Илон Маск - самый богатый человек в мире. Кажется, что он яркий пример счастливчика, который всего добился сам и стал олицетворением технического прогресса. На самом деле у Маска полно неудачных проектов: например, концепция Hyperloop - вакуумного поезда, или затея с солнечной черепицей (она должна была заменить обычную крышу). Но даже если внимательно посмотреть на те проекты, которые принесли ему деньги и славу, то мы увидим странную картину. Ведь Илон Маск не изобретал электромобили Tesla. И не он придумал многоразовые космические ракеты, которые выпускает компания SpaceX. И даже спутниковая система Starlink - это технология, которую придумала в 90-х годах компания Motorola. Ни в одной из этих областей Илон Маск не был первопроходцем, его величие в том, что он сумел разглядеть потенциал в нереализованных проектах своих предшественников. Они не могли быть реализованы на прежнем технологическом или финансовом уровне, но Маск первым понял, что времена изменились.

Поэтому ученые выдвигают несколько принципов, которые могут сделать человека счастливым без всяких фэншуев и амулетов. Для этого надо:

- Уметь замечать новые возможности.

- Воспринимать поражения, как промежуточный этап, ведущий к успеху.

- Быть готовым к переменам.

- Не опускать руки, прислушиваться к интуиции и не бояться пробовать что-то новое.

“Cчастливчики” и “неудачники” выбирают разные модели поведения в жизни из-за особенности работы мозга. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

ДОКАЗАНО!

Черные кошки не приносят несчастья

Марк Левин - один из участников Общества скептиков, в рядах которого состоят множество выдающихся ученых (например Ричард Докинз) - провел любопытный эксперимент. Участникам предлагали сыграть в простую игру “орел и решка” - надо было угадать сторону, на которую упадет брошенная монета. В какой-то момент черную кошку заставляли перебежать дорогу игрокам. Потом результаты полученные “до” и “после” сравнивались. В итоге выяснилось, что присутствие черной кошки никак не влияет на вероятность того, падает ли монета вверх орлом или решкой.

Ученые уверены, что приметы и талисманы не играют в везении ровным счетом никакой роли. Это просто отголоски древних суеверий.

- Например, привычка стучать по дереву восходит к языческим ритуалам, когда таким образом люди пытались заручиться поддержкой могущественных божеств, обитающих в деревьях.

- Число 13 считается несчастливым, потому что именно столько человек присутствовало на Тайной вечере (Иисус и 12 апостолов), при этом 13-й предал Христа.

- Рассыпать соль - дурная примета, якобы она предзнаменование ссоры, слез и разных бед. Возможно, в старину так оно и происходило, потому что соль была дорогой и тот, кто ее рассыпал, вызывал недовольство окружающих. Сегодня соль стоит копейки и никаких ссор из-за нее нет.

Ученые уверены, что приметы и талисманы не играют в везении ровным счетом никакой роли. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

ПОВЕЗЛО ТАК ПОВЕЗЛО!

ТОП-5 счастливчиков

1. Рекордсменкой по количеству крупных выигрышей в лотерею является Джоан Гинтер из Лас-Вегаса. За 17 лет (с 1993 по 2010 год) она побеждала в различных лотереях четыре раза. В общей сложности Джоан выиграла более 20 миллионов долларов. Но нельзя сказать, что это был слепой случай, Джона Гинтер была доктором математических наук, она специализировалась на статистике. Она разработала свою стратегию выигрыша и по некоторым оценкам потратила 3 миллиона долларов на покупку билетов.

2. Цутому Ямагути - единственный человек, который пережил две атомные бомбардировки, но при этом остался жив. 6 августа 1945 года он находился в командировке в Хиросиме и застал взрыв первой атомной бомбы. Цутому находился в 3 километрах от эпицентра ядерного взрыва, был ранен, получил серьезные лучевые ожоги. На следующий день вернулся домой в Нагасаки, где 9 августа была сброшена вторая атомная бомба. Прожил 93 года, был активным сторонником ядерного разоружения.

3. Харрисон Форд один из самых узнаваемых и высокооплачиваемых актеров мирового кинематографа. Но в молодости он считал себя большим неудачником. Ему доставались второстепенные роли, при этом продюсеры были недовольны его работой. А когда ему удалось получить роль в фильме “Забриски-пойнт”, который впоследствии стал культовым, все сцены с его участием были вырезаны при монтаже. Форд забросил карьеру актера и стал профессиональным плотником. Однажды волею случая он собирал шкаф у режиссера Джорджа Лукаса. Они разговорились и Лукас предложил Форду второстепенную роль в своем фильме. С этого началось восхождение Харрисона Форда к вершинам славы.

4. Россиянка Лариса Савицкая выжила в авиакатастрофе после падения с высоты 5200 метров. Трагедия, которая унесла жизни 37 человек, случилась в результате столкновения пассажирского Ан-24 и бомбардировщика Ту-16. Во время аварии погиб и муж Ларисы, с которым она возвращалась из свадебного путешествия. Несмотря на многочисленные тяжелые травмы, Лариса нашла в себе силы вернуться к полноценной жизни, поступила в МГУ, открыла свой бизнес, повторно вышла замуж, родила ребенка и сама успела стать бабушкой.

5. Англичанин Эрик Лоус не был кладоискателем. Он недавно вышел на пенсию, а коллеги подарили ему по этому случаю металлоискатель. Приятель-фермер попросил его поискать молоток, который обронил где-то в поле. Лоус обнаружил, что-то металлическое, но это был не молоток, а крупнейший в истории Великобритании клад золотых и серебряных монет римской эпохи. Лоус получил от британского правительства вознаграждение в 1,75 миллион фунтов стерлингов, который разделил со своим товарищем-фермером (молоток потом тоже нашли).

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