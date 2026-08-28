Мошенники активизируются перед Ореховым Спасом: как не потерять деньги в преддверии праздника

В составе "набора к празднику" могут быть дешевые продукты, фасовка без маркировки либо пустые/полупустые коробки. Фото: LightField Studios/Shutterstock/Fotodom

Ну ладно, яблоки или мед. Это сезонные товары, которые логично покупать свежими. И в тот момент, когда они стоят дешевле всего. Но орехов в России собирают не так много. Они по большей части привозные. И есть круглый год. Тем не менее мошенники все равно используют Ореховый Спас, чтобы попытаться обмануть россиян. Особенно тех, кто отмечает православные праздники.

К такому выводу пришли эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта. Они получают от граждан сообщения о новых способах развода. И поделились с KP.RU четырьмя наиболее популярными схемами, связанными с Ореховым Спасом (отмечается 29 августа):

1. Продажа «особых» орехов к празднику

Предлагают «праздничную партию» грецких орехов, фундука, кедровых орешков «прямо с юга» по цене сильно ниже рынка, просят предоплату или «бронь за взнос». Далее продавец пропадает.

2. Наборы «к Ореховому Спасу»

Красиво упакованные подарочные наборы «орехи + мед + сухофрукты», «лимитированный тираж». В составе могут быть дешевые продукты, фасовка без маркировки либо пустые/полупустые коробки.

3. Фальшивые благотворительные сборы «на угощение к Спасу»

Трогательные посты в соцсетях: «Поможем собрать корзинки с орехами для малоимущих/детских домов». Ссылка ведет на фишинговую страницу или кошелек мошенника.

4. Поддельные сертификаты и «эко-маркировка»

На фото показывают «документы» о происхождении орехов и «био/органик»-статусы. На деле это просто картинки, а продукт может быть старым, прогорклым, с плесенью или вредителями.

Как правило, такие мошенники активизируются в профильных чатах и группах в социальных сетях незадолго до праздника. При этом всегда торопят, говорят, что партия небольшая и может быстро закончиться. Поэтому, чтобы забронировать товар, нужно внести предоплату. При этом потерять можно не только деньги, но и личные и банковские данные, если перейти по фишинговой ссылке, замаскированной под переход в онлайн-магазин.

- Чтобы праздник не был испорчен, мы рекомендуем сохранять бдительность и придерживаться простых правил безопасности. Во-первых, не переводите предоплату за товар, который не видели лично. В рознице просите дегустацию и сертификаты качества. Во-вторых, проверяйте продавца: ищите юридическое лицо, сайт с контактами, реальные отзывы. На интернет-площадках обращайте внимание на историю профиля и рейтинг. В-третьих, не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, не открывайте вложения от незнакомцев, не вводите данные карт на непроверенных ресурсах, - рекомендует Александра Пожарская, эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФАС заинтересовалась ценами на курятину: почему они выросли и ждать ли снижения

Россиян опять пугают ценами на гречку: что с урожаем гречихи и хватит ли нам популярной крупы

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

От регистрации до первой закупки: как малому бизнесу, самозанятым и ИП стать поставщиком Москвы