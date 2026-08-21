Россиян опять пугают ценами на гречку: что с урожаем гречихи и хватит ли нам популярной крупы

С начала года, по данным Росстата, гречка подорожала на прилавках в среднем на 8%. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала года, по данным Росстата, гречка подорожала на прилавках в среднем на 8%. В годовом измерении — к прошлому августу — на 11%. Нет, это не рекорды. С гречкой бывало и похуже. А еще она в предыдущие два года довольно существенно дешевела. И если сравнивать нынешние гречневые цены не с августом прошлого года, а с августом 2022-го, то получается, что они на 36,5% упали.

Но ведь гречка — это не какой-то там рис (он, кстати, с начала года почти на 3% подешевел), это же ГРЕЧКА! Это, так уж у нас повелось, не столько еда, сколько повод для беспокойства — все ли хорошо, не пора ли делать запасы «на всякий случай».

Но шутки в сторону. Аналитики утверждают, что урожай гречки в этом году ожидается не очень хороший — из-за засухи в Алтайском крае и падения посевных площадей. Может, и правда есть повод для беспокойства?

Аналитики утверждают, что урожай гречки в этом году ожидается не очень хороший — из-за засухи в Алтайском крае и падения посевных площадей. Фото: Lipatova Maryna//Shutterstock/Fotodom

- С гречкой дела обстоят так. Она у нас действительно выступает своеобразным индикатором социального самочувствия. Когда люди чувствуют себя неуверенно, они бросаются скупать гречку. В последний раз несколько волн такого ажиотажа наблюдались в 2020-2022 годах (тогда розничные цены на гречку подскочили до 120-130 рублей — см. «Только цифры»). И на волне этого хайпа у нас до максимума увеличились посевные площади под гречихой, вслед за чем цены резко пошли вниз, - рассказывает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

По словам эксперта, в 2023-24 году спрос на гречку упал — граждане успокоились и стратегические запасы крупы создавать перестали. Возникло серьезное перепроизводство, оно и привело к двухлетнему падению цен на гречку. Но пошло и сокращение посевных площадей — под реальный спрос.

- В этом году действительно не очень благоприятные погодные условия на Алтае, который у нас главный производитель гречихи, - там жара и засуха. Урожай ожидается ниже обычного — порядка 800 тысяч тонн. Но недостача вполне компенсируется падением экспорта в Китай, который в предыдущие годы рос. Так что о нехватке гречки речь не идет, - говорит экономист.

Ранее гречка падала в цене, поскольку россияне не закупали ее впрок. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году Россия собрала более 900 тысяч тонн гречихи, из них 255 тысяч тонн уехали по экспорту в Китай. В январе-июне 2026 года в сравнении с тем же полугодием 2025-го поставки китайцам упали на треть. При этом чисто внутрироссийское потребление гречихи (если без ажиотажа) оценивается в рамках примерно 400 тысяч тонн. Есть еще экспорт в страны ближнего зарубежья, но он не настолько существенный, чтоб оставить без гречки самих россиян.

- Ситуация осложняется тем, что у производителей гречихи, как и у всех остальных, растут затраты на уборочные работы, логистику и т. п. И, конечно, после довольно долгого периода, когда гречиха дешевела, они хотели бы улучшить рентабельность своего производства — это подталкивает цены вверх. Но сейчас цены растут в том числе и на «плохих ожиданиях». Поэтому, скорее всего, с поступлением реального нового урожая они скорректируются, - прогнозирует Анатолий Тихонов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так менялись цены на гречку

(руб./кило, в среднем по России)

10 января 2022 117,9

15 августа 2022 134,8

9 января 2023 107,6

21 августа 2023 88,0

9 января 2024 87,7

19 августа 2024 82,7

9 января 2025 82,6

18 августа 2025 77,0

12 января 2026 78,9

17 августа 2026 85,6

(По данным Росстата)

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