1 сентября в России - обычный рабочий день, обязанность работать в День знаний никто так и не отменил. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Скоро в школу!» - с надеждой говорят родители учеников. «Скоро в офис!» - ехидно отвечает им начальник. С ним не поспоришь, ведь 1 сентября в России - рабочий день. И хотя депутаты (для которых нынешний сентябрь тоже в какой-то степени знаменательный) часто сотрясают летний воздух предложениями сделать его выходным для родителей, обязанность работать в День знаний никто так и не отменил.

Как взять выходной на 1 сентября родителю школьника в 2026 году

Впрочем, есть варианты провести этот день с детьми. Один из них - если у вас хорошие отношения с шефом, просто отпроситесь (можно даже не на весь день, а только на линейку). О других вариантах в своем канале в соцсетях напомнил Минтруд.

1. Запланируйте на этот день ежегодный оплачиваемый отпуск

При планировании отпусков (обычно это делается в начале года или в конце предыдущего) можно «забронировать» отдых на нужный день.

- А если в графике отпусков стоят другие даты, то можно договориться с работодателем о переносе одного дня на 1 сентября, - инструктирует Минтруд.

2. Оформите отпуск на один день без сохранения зарплаты

Этот вариант подойдет тем, у кого уже не осталось дней оплачиваемого отпуска в нынешнем году. Или просто не хочется их транжирить.

- Чтобы оформить отпуск за свой счет, согласуйте день с работодателем и подайте заявление, - советует ведомство. И напоминает, что некоторым категориям сотрудников работодатель не имеет права отказать. Среди их - инвалиды, ветераны боевых действий и т. д.

3. Возьмите день отдыха в качестве компенсации за работу вне графика

Допустим, в нынешнем году вы работали в выходной (суббота, воскресенье) или праздничный (1 мая, 8 марта и т. д.) день. Тогда вы могли выбрать один из вариантов компенсации: двойная оплата или дополнительный день отдыха.

Если вы остановились на втором вариант, есть отличный повод взять выходной именно 1 сентября. Но тогда «та» ваша работа в выходной или праздник должна оплачиваться в одинарном размере. А за день отдыха (в нашем случае – 1 сентября) вы ничего не получите.

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