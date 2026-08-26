Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию. Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри, Меган Маркл и их дети, 7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет, в среду прилетели в Британию, в аэропорт Бирмингема. Семья прибыла из Калифорнии на частном самолете, аренда которого стоит около 12 тысяч долларов в час, сообщило BBC.

В аэропорту семью никто торжественно не встречал. Даже полицейских замечено не было.

Возвращение скандальных герцогов Сассекских в Англию спустя шесть лет после переезда в США стало неожиданностью для многих. Впрочем, это вовсе не означает, что Гарри и Меган вернутся к исполнению своих королевских обязанностей. Жить они собираются в частной резиденции за пределами Лондона, предположительно в Котсуолдсе. Дома в калифорнийском Монтесито и в Португалии супруги за собой сохранят.

Что стало причиной возвращения Гарри и Меган в Британию? Официальная версия — забота о будущем детей. Арчи и Лилибет уже зачислены в британские школы и должны начать учебу уже через неделю. Источники издания People утверждают, что решение принималось всей семьей. Родители хотят дать детям возможность узнать страну, где вырос их отец — при этом не теряя связи с Америкой. Наконец, сам Гарри, по словам источников, «никогда по-настоящему не переставал скучать по дому».

Карл III простил сына. Фото: Pool /i-Images/Keystone Press Agency/Keystone Press Agency

ВСЕ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ?

А что гласит версия неофициальная? Как напоминает Reuters, переехав в Калифорнию, Сассексы сделали ставку на превращение своей жизни и королевского прошлого в медиабизнес. Были Netflix, Spotify, книга Гарри Spare, интервью Опре Уинфри, документальный сериал и даже торговля вареньем и домашней утварью под собственным брендом.

Но затем контракты истекли, интерес к паре стал гаснуть. Эксклюзивный контент, который предлагали герцоги, вызывал все меньше интереса у публики и, как следствие, не приносил дохода. Эксперты полагают: переезд в английскую глубинку поможет перезапустить личный бренд Сассексов.

Пока непонятно, как будет обстоять вопрос с безопасностью семьи. В прошлом году Гарри пытался оспорить решение о понижении уровня полицейской защиты своего семейства в Британии, но проиграл. По данным Page Six, в США охрана обходилась бюджету Сассексов примерно в три миллиона долларов ежегодно.

КОРОЛЬ ПРОСТИЛ, ПРИНЦ УИЛЬЯМ — НЕТ

После многолетнего конфликта из-за откровений Гарри и его жены с критикой королевской семьи и в особенности Кейт Миддлтон отношения с Уильямом не просто холодные — ледяные. Фото: REUTERS.

С королем Карлом III отношения у пары, похоже, постепенно налаживаются. В июле Гарри, Меган и дети впервые за четыре года прилетели в Британию, чтобы заодно повидаться с монархом в его резиденции в Хайгроуве. О переезде тогда не говорили - Карл узнал о решении сына лишь за несколько дней до публичного объявления, сообщает Daily Mail. Король рад возможности чаще видеть Гарри и внуков и, кажется, решил оставить позади былые распри.

Главный вопрос, который волнует многих, - удастся ли принцу помириться со старшим братом. После многолетнего конфликта из-за откровений Гарри и его жены с критикой королевской семьи и в особенности Кейт Миддлтон отношения с Уильямом не просто холодные — ледяные. Ситуация обострилась после решения Сассексов переехать в США. Уильям и Кейт, кстати, публично не комментировали возвращение родственников в Туманный Альбион.

Известно, что на родине принц Гарри займется подготовкой следующих Игр Invictus, которые пройдут в Бирмингеме в июле 2027 года. Меган продолжит управлять собственным брендом As Ever (в день возвращения супругов в ассортименте появился яблочный спред с пряностями). Также ведутся переговоры об участии Маркл в третьем сезоне «Джентльменов» Гая Ричи, хотя официального подтверждения этому нет.

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