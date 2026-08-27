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Звезды27 августа 2026 8:55

Басков рассказал о сексе на первом свидании, SHAMAN предстал в новом имидже, а Билан взлетел над зрителями: как прошел последний день «Новой волны»

Николай Басков рассказал о сексе на первом свидании
Мария РЕМИЗОВА
Николай Басков и SHAMAN выступили на «Новой волне -2026»

Николай Басков и SHAMAN выступили на «Новой волне -2026»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Победительница Новой волны-2026

Флора Бичахчян из Армении стала победительницей «Новой волны -2026». Певица, которую уже окрестили армянской Эми Уайнхаус, покорила жюри и зрителей своей невероятной харизмой и блистательными вокальными данными.

- Думаю, мой конек - это мой юмор, моя харизма, - отвечая на вопрос KP.RU о своей артистической суперсиле говорит певица. - Музыка всегда со мной, она спасала меня в самые тяжелые моменты: и когда у меня была несчастная любовь, и когда в моей душе была буря. Со мной музыка и в моменты счастья. Я всегда пою! Плюс я сама пишу песни, не обращаюсь к другим композиторам. Хотя я не против, если кто -то напишет для меня хит. На мой взгляд, самый-самый хит всех времен - «Миллион алых роз».

Флора Бичахчян из Армении стала победительницей «Новой волны -2026»

Флора Бичахчян из Армении стала победительницей «Новой волны -2026»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дима Билан летал над сценой

Ну, а Дима Билан, спевший на вечере Паулса свою версию о роковой любви художника, продолжил удивлять поклонников.

Артист взлетел над New Wave Hall, исполнив одну из своих самых лиричных песен «Стань для меня».

Дима Билан продолжил удивлять поклонников

Дима Билан продолжил удивлять поклонников

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артист в полете исполнил песню «Стань для меня»

Артист в полете исполнил песню «Стань для меня»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Как тебе удается так петь и ещё делать такие трюки? Ты делаешь то, что никто не делает! - удивлялся, глядя на Билана, ведущий вечера Андрей Малахов.

- Понимаешь, просто возраст меня не берет! - отшутился Дима.

Новый образ Люси Чеботиной и SHAMAN

Люся Чеботина удивляла зрителей не только песнями, но и новым имиджем. Артистка появилась в топе с откровенным декольте и в дерзком мини. Образ венчал новый парик в стиле Памелы Андерсон.

Новый имидж Люси Чеботиной

Новый имидж Люси Чеботиной

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обновлённым в Казань прилетел и SHAMAN. Попрощавшись с кожаными штанами, Ярослав Дронов (настоящее имя певца -Ред.), вышел на сцену в черных брюках-галифе и армейских берцах. Хит «Душа нараспашку» публика принимала очень тепло. В закулисье Ярослав заскромничал, заметив, как папарацци бродят за ним по пятам.

- Ребята, чего вы за мной-то ходите? Я всего лишь артист. Если люди гораздо достойнее, чем я, вот у них интервью и надо брать - у шахтеров, у учителей, у врачей, у спасателей, у наших воинов, которые на передовой защищают нашу честь. Вот у них лучше возьмите интервью, - обратился к репортерам SHAMAN.

SHAMAN вышел на сцену в черных брюках-галифе и армейских берцах

SHAMAN вышел на сцену в черных брюках-галифе и армейских берцах

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

SHAMAN

SHAMAN

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Николай Басков рассказал про новую любовь

Николай Басков тоже был немногословен с прессой. Артист рассказал, что сейчас времени у него катастрофически не хватает из -за подготовки к грядущему 50-летию.

- Киркоров у меня бесплатно петь будет, потому что я бесплатно веду его 60-летие, - делился с «акулами пера» «золотой голос». - Из подарков чего я хочу? Собаку! Моя уже совсем старенькая… Хочу, чтобы друзья подарили мне на юбилей пуделя.

Николай Басков готовится к грядущему 50-летию

Николай Басков готовится к грядущему 50-летию

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Николая, рядом с ним уже есть любимая девушка. Видимо, поэтому артист так смутился, когда репортеры спросили у него, мол, как он относится к сексу на первом свидании.

- Не в наши годы, как говорится! Секса уже столько у меня было, что сейчас сначала надо узнать душу человека, а потом уже думать о чем -то другом, - улыбался артист. - А вообще мне хочется продолжения рода, поэтому я и строю большой дом.

Диана Гурцкая с сыном и Наташа Королева в одиночестве

Диана Гурцкая приехала на «Новую волну» со своим 19-летним сыном Константином.

Диана Гурцкая со своим 19-летним сыном Константином

Диана Гурцкая со своим 19-летним сыном Константином

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Костя - моя гордость! - говорит певица. - Сын окончил музыкальную школу, но выбрал другую профессию, пошел по стопам своего папы (политик и юрист Петр Кучеренко, муж певицы ушел из жизни в 2023 году - Ред.), поступил на международное право в МГИМО.

Наташа Королева прилетела на «Новую волну» одна и радостно дефилировала по красным дорожкам, демонстрируя постройневшие формы.

Наташа Королева на «Новой волне»

Наташа Королева на «Новой волне»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возвращение Валерия Леонтьева

Ну, а 77-летний Валерий Леонтьев растрогал зрителей своим пронзительным выступлением с песней «Мама». И маэстро плакал, вспоминая всю маму, и зал прослезился…

На вопрос репортеров собирается ли он возвращаться к гастролям, Леонтьев, который уже пять лет проживает вместе со своей женой Людмилой в Майами, махнул рукой:

«Зачем мне это? Все уже пережевано!»

Исполнение Валерия Леонтьева тронуло зрителей до глубины души

Исполнение Валерия Леонтьева тронуло зрителей до глубины души

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним: артист переехал в Америку из -за проблем со здоровьем. Валерия Яковлевича беспокоили больные колени, легко порхать по сцене и гастролировать в прежнем темпе Леонтьеву было уже сложно.

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