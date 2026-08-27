Басков рассказал о сексе на первом свидании, SHAMAN предстал в новом имидже, а Билан взлетел над зрителями: как прошел последний день «Новой волны»

Николай Басков и SHAMAN выступили на «Новой волне -2026» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Победительница Новой волны-2026

Флора Бичахчян из Армении стала победительницей «Новой волны -2026». Певица, которую уже окрестили армянской Эми Уайнхаус, покорила жюри и зрителей своей невероятной харизмой и блистательными вокальными данными.

- Думаю, мой конек - это мой юмор, моя харизма, - отвечая на вопрос KP.RU о своей артистической суперсиле говорит певица. - Музыка всегда со мной, она спасала меня в самые тяжелые моменты: и когда у меня была несчастная любовь, и когда в моей душе была буря. Со мной музыка и в моменты счастья. Я всегда пою! Плюс я сама пишу песни, не обращаюсь к другим композиторам. Хотя я не против, если кто -то напишет для меня хит. На мой взгляд, самый-самый хит всех времен - «Миллион алых роз».

Флора Бичахчян из Армении стала победительницей «Новой волны -2026» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дима Билан летал над сценой

Ну, а Дима Билан, спевший на вечере Паулса свою версию о роковой любви художника, продолжил удивлять поклонников.

Артист взлетел над New Wave Hall, исполнив одну из своих самых лиричных песен «Стань для меня».

Дима Билан продолжил удивлять поклонников Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артист в полете исполнил песню «Стань для меня» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Как тебе удается так петь и ещё делать такие трюки? Ты делаешь то, что никто не делает! - удивлялся, глядя на Билана, ведущий вечера Андрей Малахов.

- Понимаешь, просто возраст меня не берет! - отшутился Дима.

Новый образ Люси Чеботиной и SHAMAN

Люся Чеботина удивляла зрителей не только песнями, но и новым имиджем. Артистка появилась в топе с откровенным декольте и в дерзком мини. Образ венчал новый парик в стиле Памелы Андерсон.

Новый имидж Люси Чеботиной Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обновлённым в Казань прилетел и SHAMAN. Попрощавшись с кожаными штанами, Ярослав Дронов (настоящее имя певца -Ред.), вышел на сцену в черных брюках-галифе и армейских берцах. Хит «Душа нараспашку» публика принимала очень тепло. В закулисье Ярослав заскромничал, заметив, как папарацци бродят за ним по пятам.

- Ребята, чего вы за мной-то ходите? Я всего лишь артист. Если люди гораздо достойнее, чем я, вот у них интервью и надо брать - у шахтеров, у учителей, у врачей, у спасателей, у наших воинов, которые на передовой защищают нашу честь. Вот у них лучше возьмите интервью, - обратился к репортерам SHAMAN.

SHAMAN вышел на сцену в черных брюках-галифе и армейских берцах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

SHAMAN Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Николай Басков рассказал про новую любовь

Николай Басков тоже был немногословен с прессой. Артист рассказал, что сейчас времени у него катастрофически не хватает из -за подготовки к грядущему 50-летию.

- Киркоров у меня бесплатно петь будет, потому что я бесплатно веду его 60-летие, - делился с «акулами пера» «золотой голос». - Из подарков чего я хочу? Собаку! Моя уже совсем старенькая… Хочу, чтобы друзья подарили мне на юбилей пуделя.

Николай Басков готовится к грядущему 50-летию Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Николая, рядом с ним уже есть любимая девушка. Видимо, поэтому артист так смутился, когда репортеры спросили у него, мол, как он относится к сексу на первом свидании.

- Не в наши годы, как говорится! Секса уже столько у меня было, что сейчас сначала надо узнать душу человека, а потом уже думать о чем -то другом, - улыбался артист. - А вообще мне хочется продолжения рода, поэтому я и строю большой дом.

Диана Гурцкая с сыном и Наташа Королева в одиночестве

Диана Гурцкая приехала на «Новую волну» со своим 19-летним сыном Константином.

Диана Гурцкая со своим 19-летним сыном Константином Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Костя - моя гордость! - говорит певица. - Сын окончил музыкальную школу, но выбрал другую профессию, пошел по стопам своего папы (политик и юрист Петр Кучеренко, муж певицы ушел из жизни в 2023 году - Ред.), поступил на международное право в МГИМО.

Наташа Королева прилетела на «Новую волну» одна и радостно дефилировала по красным дорожкам, демонстрируя постройневшие формы.

Наташа Королева на «Новой волне» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возвращение Валерия Леонтьева

Ну, а 77-летний Валерий Леонтьев растрогал зрителей своим пронзительным выступлением с песней «Мама». И маэстро плакал, вспоминая всю маму, и зал прослезился…

На вопрос репортеров собирается ли он возвращаться к гастролям, Леонтьев, который уже пять лет проживает вместе со своей женой Людмилой в Майами, махнул рукой:

«Зачем мне это? Все уже пережевано!»

Исполнение Валерия Леонтьева тронуло зрителей до глубины души Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним: артист переехал в Америку из -за проблем со здоровьем. Валерия Яковлевича беспокоили больные колени, легко порхать по сцене и гастролировать в прежнем темпе Леонтьеву было уже сложно.

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