Умер Юрий Цурило, актёр из фильма «Хрусталев, машину!»

Умер актер Юрий Цурило, звезда фильма «Хрусталев, машину!» Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский театральный и киноактер Юрий Цурило скончался в возрасте 79 лет. Об этом в соцсетях сообщил его сын Всеволод Цурило.

«Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память», - написал он.

О том, что стало причиной смерти звезды, а также даты и место прощания с артистом, пока не сообщаются.

Напомним, популярность и широкую известность Юрию Цурило принесли несколько ролей. Так, артист снялся в картинах «Хрусталев, машину!», «Поп», «В августе 44-го». Кроме того, Цурило играл в сериалах и спектаклях.

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