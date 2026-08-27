"Терпение России на пределе, дело идет к столкновению в Европе": Что заставило главу ЦРУ срочно прилететь в Москву

Глава ЦРУ Рэтклифф мог прилететь в Москву для консультаций с российскими спецслужбами. Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во вторник в Россию прилетел борт из табакерки - самолет с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Что это может значить, чего испугались в США, на «Радио Комсомольская правда» говориили с Алексеем Пилько, политологом, автором Telegram-канала «Пинта разума».

ТЕРПЕНИЕ ДОСТИГЛО ПРЕДЕЛА?

- К нам приехал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Что это было?

- Я думаю, что Рэтклифф приехал для консультаций с российскими спецслужбами. Не исключаю, что и с политическим руководством России. Потому что дело идет к прямому вооруженному столкновению России и, как минимум, отдельных стран НАТО. Если все продолжит деградировать в сфере безопасности в Европе такими темпами, как сейчас, а я напомню, что европейская промышленность радостно клепает тысячи дронов, которые потом передаются Украине, и отправляются убивать российских граждан. Причем зачастую через европейское воздушное пространство, через Польшу и Прибалтику, Финляндию, минуя Украину. Такая ситуация недопустима.

Видимо США узнали, что терпение России достигло определенного предела.

Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III, на борту которого был Рэтклифф, приземлился в аэропорту «Внуково» 25 августа. Фото: J.W.Alker/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

- Вы подразумеваете, что статьи в Wall Street Journal не врут? Мне кажется, они очень сильно нагнетают…

- Wall Street Journal пишет, якобы Рэтклифф приехал предупредить Москву ни в коем случае не начинать действия против Прибалтики, против НАТО…это ерунда. Он приехал поторговаться. Попытаться понять, что в голове у российской стороны.

- И что в голове?

- Что-то такое, что заставляет главу ЦРУ срочно, незапланированно ехать консультироваться с Кремлем. Заметьте, приехали не два брата-акробата - Уиткофф и Кушнер, которые не имеют большого веса в американском истеблишменте. А Рэтклифф - большая фигура. Он недавно съел главу нацразведки Тулси Габбард, очень крупного международника, авторитетного члена команды Трампа. Он - один из авторов военных операций в Венесуэле и на Ближнем Востоке. Заметьте: как только Рэтклифф вернулся в Вашингтон, он форсажем поехал в Белый дом к Трампу, куда тут же прибыли военный министр Пит Хегсет и начальник Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Все очень серьезно, у нас обострение в Европе.

РАСТУЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ОТВЕТ РОССИИ

- Какое обострение?

- Я предполагаю, что американская разведка получила информацию, что Россия якобы может готовить ответный удар по производству беспилотников в Европе. Об этом уже говорилось вслух официально в начале июня. Помните, сначала Минобороны опубликовало списки заводов, где штампуют дроны для Киева. Потом на встрече с генштабом верховный главнокомандующий поручил проработать различные варианты реакции. Возможно, один из сценариев «ответа» попал к США.

- Владимир Владимирович еще заявлял, что Россия может начать проверять и буксировать европейские корабли в случае, если они будут пиратством заниматься. Может, речь все-таки шла об этом?

- Думаю, из-за кораблей Рэтклифф бы не приезжал.

Возможно, американская разведка получила информацию, что Россия якобы может готовить ответный удар по производству беспилотников в Европе. Фото: Алексей Коновалов/ТАС

ПОЧЕМУ ЗАСУЕТИЛИСЬ ШТАТЫ?

- Ответ Европе - американцы-то чего засуетились?

- Они же связаны Вашингтонским договором в рамках НАТО. И если вдруг российские ракеты ударят по целям в Европе, союзники моментально скажут США: где же вы? Потому что без американского военного прикрытия Европу в столкновении с российским ракетным потенциалом, а тем более ядерным, ждет катастрофа. И катастрофа быстрая, которая может занять просто часы. Поэтому и приехали Соединенные Штаты. Пытаться понять, реально ли такое развитие вообще. И думать, стоит ли им вообще влезать в эту кашу.

- Вспоминается 2021 год. Тогда глава ЦРК Бернс прилетал «консультироваться». Нас не услышали - и через несколько месяцев началась специальная военная операция.

- Заметьте, после его визита в ноябре, в декабре 2021 года Россия представила НАТО и США свои предложения по гарантиям безопасности, которые были отвергнуты после трех консультаций - в Вене, в Женеве и в Брюсселе. Нам было сказано: нет, мы не готовы гарантировать вам неразмещение военной инфраструктуры на территории новых членов НАТО, не готовы играть с вами в деэскалацию в Европе. И потом началась СВО.

Рэтклиффу тоже могли сказать: предел достигнут, дальше выбирай сам. Вопрос - как отреагирует администрация Трампа. Байден был очень осторожным - можно сколько угодно дедушку ругать, но дедушка – ветеран холодной войны, который вел переговоры даже не с Громыко, а еще с Косыгиным. И прекрасно знает, что можно делать в холодной войне, а чего нельзя делать. Он знал, где следует остановиться. Знает ли Трамп? Он ведь реально может доиграться до конфликта, как минимум, в Европе. Не понимая, что политика - это не бизнес, там другие правила.

ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС ДЛЯ АМЕРИКИ

- То есть Рэтклифф по сути мог говорить о том, как остановить развивающуюся эскалацию. Что можно для этого сделать?

- Мы-то со своей стороны все делаем. Мы на суперкомпромиссы в Анкоридже пошли. Но от нас требуют просто заморозки по линии фронта. И все остальное остается: санкции, и заморозка активов, и непризнание новых территорий. Просто заморозиться и дать противнику передышку. А если мы не соглашаемся, в нас летят тысячи дронов. Нет, ребята, так нельзя.

Во-первых, утрачено доверие к ядерному сдерживанию, а во-вторых, противная сторона не верит, что мы ударим. Александр Стубб, президент Финляндии, сидит, рассуждает, что правильно носить удары по Wildberries, что это увеличивает количество антивоенных россиян. А сколько в Финляндии антивоенных финнов увеличится, если финские НПЗ взлетят на воздух? Мы можем все финские НПЗ уничтожить за сегодняшние сутки. По три баллистические ракеты в каждую, и ПВО там не осталось. И что сделает Стубб? А что Америка сделает? За взрывы финских НПЗ нападет на нас? Сильно сомневаюсь. Надо дать понять им, что риск эскалации реален - тогда сразу там начнется просветление.

Нужно, чтобы перед США встал вопрос: готова Америка рискнуть своим существованием ради Украины?

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