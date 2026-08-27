Сотрудники полиции объявили в розыск проректора МГИМО Наталию Кузьмину и ее сына Энвера Кузьмина. Фото: МГИМО

Внезапная новость пришла из элитного столичного района Хамовники. Сотрудники полиции объявили в розыск проректора МГИМО Наталию Кузьмину и ее сына Энвера Кузьмина. Они фигурируют в материалах уголовного дела, связанного с захватом нежилых помещений в элитном ЖК.

ЗА ЧТО ПРОТИВ ПРОРЕКТОРА МГИМО ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Жилой комплекс Knightsbridge Private Park на улице Ефремова — это четыре семиэтажных корпуса в стиле английского неоклассицизма. Во внутреннем дворе на закрытой территории разбит приватный ландшафтный парк. Цены на квартиры в «Найтсбридже» варьируются от 2 до 4,7 млн рублей за квадратный метр. Например, прямо сейчас одну из 3-комнатных квартир (223 квадратных метра) продают за 1 млрд рублей, а 6-комнатное жилье (480 «квадратов») — за 1,2 млрд.

По предварительной информации, в следствии считают, что Кузьмины оказались через аффилированных с ними юрлиц собственниками нескольких десятков нежилых помещений в этом ЖК. В большинстве из них находятся общие инженерные коммуникации, обслуживающие жилые дома. Однако каким-то образом они были выведены из собственности ЖК.

— Допросить фигурантов пока не представляется возможным, — сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. — На допросы они не являются. По имеющейся информации, Наталия и Энвер сейчас находятся за пределами России.

Фото: МВД РФ

О СЕМЬЕ: КТО ТАКИЕ НАТАЛИЯ КУЗЬМИНА И ЭНВЕР КУЗЬМИН

Наталии Кузьминой сейчас 68 лет. Уроженка Туркменской ССР в 20 лет (1977 год) переехала в Москву и поступила в Институт народного хозяйства имени Плеханова. Еще будучи студенткой, начала работать в системе столичного ЖКХ. Трудится там и после получения диплома. Затем прошла путь от инженера до руководителя различных организаций. В 2001-м получила второй высшее в МГУ по специальности «управление персоналом». С 2003 года — проректор МГИМО по экономике. Доктор экономических наук. Профессор кафедры госуправления.

Сыну проректора — 42 года. По информации из открытых источников, Энвер Кузьмин имеет статус ИП, занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. Также он является учредителем ООО, которое сейчас в стадии банкротства. Фирма управляет нежилыми объектами. В 2025 году она показала выручку на 138 млн рублей, но в прежние годы показатели были выше — в 2019–2021 годах ежегодная выручка ООО превышала 400 млн.

Фото: МВД РФ

ЧТО ЗА СХЕМА, ЗА КОТОРУЮ В РОЗЫСК ОБЪЯВИЛИ ПРОРЕКТОРА МГИМО

— Схема с переоформлением нежилых помещений достаточно распространена, так как в Москве и Подмосковья недвижимость стоит заоблачных денег, — объясняет KP.RU юрист Ольга Гимадеева. — Нежилые помещения сейчас в особой цене, спрос растет нереально. Например, в новых ЖК кладовки доросли до цен квартир. Так что любое помещение площадью от 10 квадратных метров — это прекрасный актив. Их сдают и под кладовки, или под жилье — посуточно или долгосрочно. Поэтому существуют и фирмы, и физлица, которые отслеживает такие лоты и выкупают, кадастрируют каждое помещение в отдельности и продают намного дороже. Либо зарабатывают на них в долгую сами — подвал или чердак могут нарезать на комнаты и сдавать их, получая ежемесячный доход.

— Как подобные объекты могут оформляться в частную собственность — через коррупцию или есть определенные лазейки?

— Схемы разные. Но чаще всего помещения продает либо сам застройщик ЖК, либо управляющая компания, которой все это передается. И, конечно, они понимают, что в нежилых помещениях могут находиться коммуникации общего пользования, от которых зависит весь жилой дом. Обычно такие объекты приобретают через ИП или ООО. При этом мотивы борьбы ТСЖ за возврат контроля над такими объектами вполне понятны. Покупатели жилья ведь приобретают не только саму квартиру, но и определенную долю в, скажем так, общем имуществе. Однако по действующим законам приобретать нежилые помещения в жилых домах никто не запрещает. В чем именно состояло мошенничество в этой истории, пока неясно. Возможно, у жильцов дома очень сильные юристы, которые могут доказать наличие в действиях матери и сына каких-то мошеннических схем.

KP.RU следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство из-за квартиры, подельник из ООО «Тру-крайм» и еще 7 фигурантов: За что отправили в СИЗО сына экс-адвоката Михаила Ефремова

У мошенника, который продал за 50 млн рублей несуществующую должность, нашли коллекцию из 24 древних сарматских украшений

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте