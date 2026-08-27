В 2017 году Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению, обвинив в геноциде и преступлениях против человечества Фото: REUTERS.

В Гааге в больнице следственного изолятора умер бывший командующий армией Республики Сербской, генерал Ратко Младич, сообщило сербское издание Informer. Ему было 84 года.

ПРИЧИНА СМЕРТИ РАТКО МЛАДИЧА

В последние годы он тяжело болел. Летом Младич перенес очередной инсульт и больше не мог нормально говорить. Его состояние усугублялось почечной недостаточностью. Последние два года генерал находился в тюремном госпитале в статусе неизлечимо больного человека.

В последние годы Младич тяжело болел Фото: REUTERS.

Его семья и власти Сербии предпринимали шаги по досрочному освобождению Ратко Младича из тюрьмы, исходя из гуманитарных соображений. Президент Сербии Александр Вучич неделю назад лично обращался в Гаагский трибунал с просьбой разрешить Младичу уехать лечиться на родину. Но и это ходатайство было отклонено.

«Суд посчитал, что сам по себе факт ожидаемой скорой смерти не является автоматическим основанием для досрочного освобождения», - говорится в опубликованном сегодня решении суда.

ЗА ЧТО ПОСАДИЛИ БЫВШЕГО КОМАНДУЮЩЕГО АРМИИ БОСНИЙСКИХ СЕРБОВ

В 2017 году Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению, обвинив в геноциде и преступлениях против человечества. Перед этим он провел под арестом шесть лет. Уже в тюрьме у сербского генерала случилось два инсульта. По данным сербских СМИ, он не получал должной медицинской помощи.

Тюрьма в Нидерландах, в которой Ратко Младич отбывал пожизненное заключение за геноцид Фото: REUTERS.

По словам его сына, Дарко, генерал мечтал, чтобы его похоронили рядом с любимой дочерью Аной. 23-летняя девушка покончила с собой в марте 1994 года. Принято считать, что причиной могла стать гибель его возлюбленного, служившего в армии боснийских сербов. По другой версии, Ана была убита. После трагедии поведение Младича кардинально изменилось. Отмечают, что даже его военная тактика претерпела серьезные перемены.

КТО ТАКОЙ РАТКО МЛАДИЧ

Ратко Младич родился 12 марта 1942 года в селе Божановичи Республики Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины. Его отец был командиром партизанского отряда и погиб в мае 1945 года в бою с хорватскими усташами. Мать одна воспитывала троих детей. Ратко с отличием окончил Военную академию Югославкой народной армии и Академию командования и управления.

Профессиональную карьеру он начал в Скопье (ныне столица Северной Македонии) в 1965 году, а уже после распада Югославии дослужился до звания генерал-лейтенанта.

Ратко Младич. Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Летом 1991 года он был назначен командующим 9-м корпусом Югославской народной армии в Книне (Республика Сербская Краина, существовавшая в 90-е годы на территории Хорватии), где принимал участие в боях. В октябре того же года получил звание генерал-майора вне очереди.

В период Боснийской войны после формирования армии Республики Сербской в мае 1992 года местный парламент назначил Ратко командующим Главного штаба, который он возглавлял до 1996 года. Будучи главнокомандующим вооруженными силами боснийских сербов, Младич провел ряд крупных операций: организовал оборону в районе Сараево; операцию «Коридор 92», во время которой была установлена наземная связь между западными сербскими анклавами и Сербией.

Одной из «черных» страниц во время Боснийской войны стал массовый расстрел боснийских мусульман в Сребренице. В июле 1995 года было убито более 8 тысяч человек. Этому предшествовал ряд нападений на сербов, живших в окрестностях города, со стороны мусульманских формирований - были сожжены минимум 50 сел, убиты десятки мирных жителей. Командовал наступлением на Сребреницу заместитель Младича, Радислав Крстич.

Имена 8000 убитых мальчиков и мужчин высечены на этом памятном камне на мемориале в Сребренице. Фото: Matthias Schrader/dpa/Global Look Press

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии возложил прямую ответственность за массовое убийство в Сребренице на Ратко Младича в июле 1995 года.

После подписания Дейтонских соглашений в декабре 1996 года генерал был снят с поста командующего армией боснийских сербов. При этом он продолжал числиться в рядах личного состава вооруженных сил Югославии, а затем Сербии до официального увольнения в 2002 году.

Все это время Младич скрывался, но в мае 2011-го был арестован сербскими спецслужбами в селе Лазарево в Сербии и передан Гаагскому трибуналу.