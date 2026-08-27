Пашинян отказал Москве в «стратегическом партнерстве» с Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Tom Nicholson/Getty Images

В последнее время Москва не раз устами разных спикеров рекомендовала Армении определиться, по какому пути и с кем она намерена идти дальше. И премьер-министр Армении Никол Пашинян, как послушный мальчик, сделал именно это. В ответ на удивленный вопрос журналистов на брифинге, почему в новой программе правительства республики на 2026-2031 годы отношения с Россией прописаны в одном пункте, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией», хотя еще 5 лет назад в таком же документе аналогичный пункт звучал как «Армяно-российский стратегический союз», премьер-министр отреагировал весьма эмоционально.

- Это же должно означать стратегическое партнерство... Если сейчас напишем «стратегическое партнерство», вы спросите, почему Россия и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности. Что я должен ответить вам? – вопросом на вопрос ответил Пашинян, усомнившись в том, что стратегическое партнерство было вообще.

Судя по документу, список приоритетов во внешней политике Армении изменился кардинально. Москва переместилась в этом перечне на 8-е место. А на первые четыре вышли Азербайджан, Турция, Грузия и Иран. Потом идут США, Евросоюз и отдельно Франция, а уже после Парижа нашлось местечко и для Москвы.

Упреки за поведение России и ОДКБ в сентябре 2022-го стали фирменным стилем для Пашиняна и команды. Напомним, тогда между военными Армении и Азербайджана произошли столкновения в нескольких местах азербайджано-армянской границы, в том числе возле города Джермук. Тогда армия Азербайджана вторглась на территорию Армении в этом месте на глубину около 7,5 км.

С аналогичными претензиями к России выступил на днях и другой видный член команды Пашиняна.

- ОДКБ никак не отреагировало, когда на территорию независимой республики Армения зашли войска третьей страны, - заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь»* секретарь Совбеза Армении Ален Симонян. - Не отреагировали не только в военном смысле, но и в политическом, и в любом смысле.

Секретарь Совбеза Армении Ален Симонян. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Вот только в Ереване почему-то забыли, что, как рассказали в МИД России, в сентябре 2022 года именно по просьбе армянской стороны в приграничные районы страны была направлена оценочная миссия Объединенного штаба ОДКБ, по итогам работы которой было подготовлено решение о развертывании в Армении мониторинговой миссии.

- Не наша вина, что данное решение, предусматривавшее оказание военно-технической помощи республике и ряд других мер, было под надуманными предлогами отвергнуто её властями. Более того, взамен Ереван демонстративно предпочел пригласить псевдонаблюдателей из ЕС, - говорилось в том сообщении российского внешнеполитического ведомства. И теперь Ереван обвиняет Москву и ОДКБ в том, что тогда к решению суверенной и независимой Армении они отнеслись с уважением.

Так что все претензии Армения может адресовать своему собственному премьер-министру Николу Пашиняну. Более того, недавно экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян рассказал, что именно Россия не дала Азербайджану полностью захватить Арцах раньше - в 2020-м году.

- Если бы Россия Армении не помогала, мы бы через неделю просто перестали стрелять. У нас закончилось все. Именно благодаря российским действиям Азербайджан вынужден был остановиться, хотя и Алиев, и Эрдоган были категорически против подписания какого-либо договора о прекращении огня и не хотели откладывать решение вопроса Арцаха на потом, - рассказал Карапетян, напомнив, что тогда Грузия по указанию Вашингтона закрыла поставку оружия Армении из России, зато пропускала спецназ и наемников из Турции. - Россия в ответ вывела Каспийскую флотилию на рейд Баку и подняла в воздух стратегическую авиацию. Так Москва заставила Алиева остановиться. Я большего сказать не могу, но когда придет время, историки напишут, что реально происходило, и кто кому помогал.

Только есть очень большая вероятность, что эта правда очень не понравится Николу Пашиняну. И не только потому, что выяснится правда про действия Москвы, которая разойдется с нынешней пропагандой официального Еревана, но и может раскрыть настоящие мотивы действий самого нынешнего премьер-министра и его команды. Как в то время, так и в последующие годы. В результате которых Арцах просто прекратил свое существование.

* - СМИ, признанное иноагентом на территории РФ

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