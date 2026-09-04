50 оттенков золота и тщеславия: Как президент США превращает Вашингтон в Трамп-Сити

Дональд демонстрирует проект Бального зала, на который он собирается потратить 400 млн долларов. Фото: Aaron SCHWARTZ/Pool/CNPGlobal Look Press

Дональду Трампу, похоже, не дает покоя его изначальная ипостась бизнесмена-застройщика. Президент США то и дело отвлекается от государственных дел на любимое его сердцу зодчество. За полтора года своего второго президентского срока Трамп запустил в Вашингтоне 18 крупных проектов по реконструкции и строительству. Их общая стоимость может превысить миллиард долларов.

Мы собрали главные проекты Дональда - уже завершенные или пока существующие только на бумаге.

«Арка имени себя»

Федеральная комиссия одобрила план Трампа по возведению триумфальной арки в Вашингтоне в честь 250-летия США. Точную стоимость строительства пока не называют, но, по некоторым оценкам, она превышает 100 млн долларов (8,3 млрд рублей). Президент хотел сделать арку в два раза выше парижской (49,51 м), но в итоге остановился на символических 250 футах (около 76 метров), что сделает сооружение самым высоким в мире из всех подобных.

Отвечая на вопрос, кому посвящен монумент, Дональд без лишней скромности сказал: «Мне». На слушаниях председатель комиссии (Трамп перед этим заменил всех ее членов на лояльных себе) подчеркнул: «Президент хочет сделать нечто, что, как он чувствует, является правильным».

Еще один грандиозный прожект президента - триумфальная арка. Ее построят напротив мемориала Линкольна. Фото: Jen GOLBECK/KPA/Global Look Press

Ну а «правильно и красиво», по мнению Дональда, это когда много золотого блеска. Проектом предусматривалось, что вершину арки украсит огромная позолоченная фигура, напоминающая Статую Свободы, по бокам от нее разместится пара позолоченных орлов, а у основания - четыре золоченых льва. Правда, от львов потом отказались, сочтя, что это перебор. Арка вознесется на берегу реки Потомак, напротив мемориала Линкольна и вблизи Арлингтонского кладбища. Работы должны начаться осенью.

Пока же «Арку Трампа» безжалостно критикуют архитекторы и историки, называя проект пустой тратой денег и утверждая, что подлинная цель инициативы - культ личности и самореклама нынешнего хозяина Белого дома.

Бальный зал с бункером

Тем временем в самом Белом доме кипит ударная стройка. Трамп затеял соорудить в резиденции гигантский бальный зал площадью 8300 квадратных метров. Ради этого не пожалел снести построенное еще в 1902 году Восточное крыло. Изначально Дональд оценивал проект в $200 млн (16,7 млрд руб.), затем смета выросла до $300 млн (25 млрд руб.), а теперь речь идет уже о $400 млн (33,4 млрд руб.). Президент заверяет: средства дают частные спонсоры, однако пресса пишет, что дело не обойдется без денег налогоплательщиков.

Зал сможет одновременно принять 650 человек, там будут проводиться приемы и торжественные мероприятия. Оформление запланировано в пышном трамповском стиле, напоминающем убранство королевских дворцов. Цветовая гамма - парадная: белое в сочетании с золотом. Строительство идет в ускоренном режиме: около 250 рабочих трудятся круглые сутки семь дней в неделю. Объект готов примерно на 65%: построен не только каркас самого зала, но и шестиэтажный подземный комплекс под ним, который станет выполнять функции суперзащищенного военного бункера.

Люкс в Белом доме

Но одним бальным залом новшества не ограничились. По распоряжению Трампа в ванной комнате спальни Линкольна появились черно-белый мрамор, золотые смесители и светильники. В Пальмовой комнате Дональд добавил мраморный пол и люстру. Сколько стоили эти работы и кто их оплатил, не сообщается.

А вот Овальный кабинет уже получил полноценное обновление: Трамп украсил его позолотой в стиле «дорого-богато» - как в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго.

Снаружи тоже заметны изменения. По личному указанию Дональда асфальт у Западной колоннады Белого дома заменили весьма недешевым белым мрамором. Остряки уже прозвали эту дорожку «Ормузским проездом».

Одновременно ведется перепланировка Южной лужайки, чтобы изменить ее наклон вровень со строящейся вертолетной площадкой. Работы идут в авральном порядке - объект должен быть сдан к намеченному в сентябре визиту Председателя КНР Си Цзиньпина.

Был Зеркальный, стал зеленый

Трамп обновил и Зеркальный пруд у мемориала Линкольна. Президент распорядился отремонтировать водоем, сменив его покрытие на «синий цвет флага США». Работы обошлись как минимум в $16,4 млн (1,3 млрд руб.) - хотя изначально президент говорил всего о $1,8 млн (150 млн руб.). Администрация заключила два контракта без конкурса, объяснив спешку желанием завершить проект к Дню независимости 4 июля. В итоге спешка дала вполне конкретный результат: на дне начал отслаиваться полиуретан, а в пруду появились заросли зеленых водорослей, споры которых попали туда с плохо очищенной водой.

А это уже воплощенный замысел Трампа. За 16 млн долларов в Зеркальном пруду обновили покрытие и систему очистки воды. После ремонта в нем расплодились зеленые водоросли. Фото: Ken CEDENO/REUTERS

Трамп пришел в ярость и обвинил в этом вандалов, якобы изрезавших ножом покрытие и специально набросавших в воду удобрения, которые спровоцировали стремительное размножение водорослей.

Кеннеди, подвиньтесь!

Параллельно лидер нации взялся и за реконструкцию Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Конгресс расщедрился и выделил на капитальный ремонт аж $257 млн (21,5 млрд руб.) из средств налогоплательщиков. Дональд распорядился закрыть Центр на два года, чтобы провести масштабные работы. А попечительский совет концертного зала проголосовал за то, чтобы переименовать Кеннеди-центр в Трамп-Кеннеди-центр, «учитывая невероятную работу, проделанную президентом за последний год по спасению здания». Маленький нюанс: совет возглавляет сам Дональд Трамп. Успели даже поменять название на фасаде, но в мае суд отменил это решение и приостановил начало реконструкции.

Однако это лишь раззадорило главу государства. В августе попечительский совет повторно постановил закрыть Центр на двухлетний ремонт. А по его окончании над входом будет красоваться новое название культурного учреждения: «Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, восстановленный и отремонтированный президентом Дональдом Дж. Трампом». Мало того - площадь перед зданием также будет названа в честь Трампа.

А ЧТО ЕЩЕ?

Фасад не рад

Трамп положил глаз и на менее заметные объекты в Вашингтоне.

Полузабытые четыре статуи людей и лошадей у Национального молла покрыли сусальным золотом 999-й пробы. Работы обошлись в $5,1 млн (427 млн руб.) и были завершены к 250-летию независимости США.

Внушительный гранитный фасад исполнительного офиса Эйзенхауэра постройки XIX века Трамп захотел перекрасить в белый цвет. Несмотря на протесты специалистов, доказывающих, что гранит не предназначен для покраски.

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