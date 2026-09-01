Зеленский назвал русских «кончеными» из-за воздушной тревоги 1-го сентября

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Первое сентября – День знаний не только у нас в стране, но и на Украине. И украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский приехал на начало нового учебного года в одну из школ Киева на торжественную линейку. Правда, ее пришлось проводить в подвале школы из-за воздушной тревоги, куда «просрочка» спустился вместе с детьми. Уж не знаю, реальна ли была ли эта тревога, или Зеленский устроил очередную пиар-акцию, но нет никаких сомнений, что уже сегодня в западных СМИ появится фотография «просроченного» вместе с детьми в подвале школы с соответствующей подписью, осуждающей Россию.

Сам Зеленский на этом решил не останавливаться, а, воспользовавшись моментом, сделал заявление.

- Русские просто конченые. Даже враги должны понимать, что дети - это дети, и они не должны становиться участниками войны, - заявил «просроченный».

У которого, судя по всему, начисто отшибло память. Придется напомнить.

- У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так мы выиграем эту войну, - это октябрь 2014-го, и слова, правда, не Зеленского, а его попередника (предшественника) на посту президента Незалежной Петра «сивочолого гетмана» Порошенко*.

Петр Порошенко (фигурант списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в 2014 году: "У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам". Фото: Архив "КП"

За 12 лет до нынешнего 1-го сентября тогдашний президент Украины в двух предложениях обрисовал политику Украины во всей полноте отношения Киева к детям. С того времени, если что и изменилось в украинской власти, то только к худшему. И Зеленский внес в это очень весомый вклад. Так что не ему разевать свою гнилую пасть и говорить что-то про детей, которых именно его политика лишила детства, а многих продолжает лишать и жизней.

Кстати, именно сегодня по разным регионам России прошла масса сообщений о ложных минированиях школ и других учебных заведений. Звонки с этими сообщениями буквально обрушились на Ленинградскую область, Урал, Казань, Ямал, Забайкалье, Оренбургскую область, Красноярский край и другие регионы. И масштаб этого явления показывает, что речь идет не о каком-то обычном телефонном хулиганстве, а о четкой и скоординированной атаке, которая под силу только какой-то государственной структуре. Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, только во вверенном ему регионе сообщения получили около десятка детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. Сам губернатор уверен, что за этой атакой стоит Киев, намеренный сорвать проведение праздничных мероприятий, связанных с началом учебного года.

- В данный момент противник пытается совершить информационную террористическую атаку на наш регион. Не реагировать нельзя, хотя мы понимаем замысел противника - сорвать первое сентября, испортить детям и взрослым праздник, а может быть и посеять панику, - сообщил губернатор в своем ТГ-канале. - Прошу всех отнестись с пониманием. Все сигналы будут проверены, силовые ведомства проводят дополнительные мероприятия по проверке безопасности,

Без сомнения, цель – сорвать праздник. Потому что на каждый сигнал правоохранители обязаны реагировать – проверить объекты, в том числе и с помощью кинологов с собаками и саперов. И на время проверки все мероприятия прекращаются, а детей эвакуируют. И это уже на Порошенко* не свалить, это дело рук нынешнего «просроченного».

Как там говорил «гнида» (определение президента Белоруссии) Зеленский? «Даже враги должны понимать, что дети - это дети, и они не должны становиться участниками войны». Его же словами да ему в харю.

Одним словом, конченая мразь этот «гнида». И других слов, во всяком случае, цензурных он не заслуживает.

* – внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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