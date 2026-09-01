Вопреки тому, что пишут в соцсетях, «регистрировать курей» надо не по какому-то новому закону, а по постановлению правительства, принятому еще в апреле 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Одной из главных героинь постов в соцсетях последних дней оказалась… курица. Все началось со смешного видеоролика блогера и владелицы птичника из Подмосковья, которая засняла, как явилась с курицей с МФЦ — ставить ее на учет «по новому закону». Тему подхватили, она быстро стала вирусной. Один из блогеров даже записал обращение к своим курам: мол, все на регистрацию.

Вскоре появились разъяснения от МФЦ (центры «Мои документы»): регистрировать кур — это не к ним, за это отвечает ветеринарная служба. Сами же блогеры признались, что их ролики — шуточные, так они протестуют против «очередной бюрократии» и попыток государства «всех пересчитать», включая кур.

Однако сама ситуация — не шутка. Владельцы личных подсобных хозяйств, у которых больше десятка кур, гусей или какой другой птицы, действительно должны были не позднее 1 сентября 2026 года зарегистрировать свою живность в системе «Хорриот» (часть ФГИС «ВетИС» - это такая государственная инфосистема) Россельхознадзора.

KP.RU разбирался, что на самом деле надо было сделать и что получилось на практике.

О КАКОМ «ЗАКОНЕ ПРО КУР» РЕЧЬ

Вопреки тому, что пишут в соцсетях, «регистрировать курей» надо не по какому-то новому закону, а по постановлению правительства, принятому еще в апреле 2023 года — им и определяется порядок государственного учета всей сельскохозяйственной живности, от пчел до оленей.

Весь крупный рогатый скот и свиней надо было промаркировать и учесть еще до 1 сентября 2024 года, пчел — до 1 сентября 2025-го. А с домашней птицей (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы) — сроки разные, в зависимости от категории хозяйства. Зарегистрированные фермерские хозяйства и сельхозорганизации должны были это сделать до 1 сентября 2024 года. Теперь же пришел срок личных подсобных хозяйств, где больше десятка куриц, гусей и т. п. Им нужно было поставить на госучет птицу не позднее 1 сентября 2026 года. Если птичьих голов меньше десяти — например, три курицы — их тоже надо регистрировать, но можно позже, до 1 сентября 2029 года включительно.

Также не позднее 1 сентября 2026 года, которое уже наступило, владельцы ЛПХ должны были промаркировать и поставить на учет кроликов (если их больше десятка, если меньше — до сентября 2029 года), оленей и верблюдов.

За уклонение, как и рассказывают в роликах блогеры, действительно полагается штраф: для граждан — от 500 до 1000 рублей, при повторном нарушении — от 3000 до 5000 рублей.

Личное подсобное хозяйство (не путать с фермерским хозяйством) — это по сути обычное деревенское подворье, где, по ныне действующему законодательству, скот можно разводить для личного пользования, а излишки — продавать, не регистрируя предпринимательскую деятельность (то есть не оформляясь как индивидуальный предприниматель или крестьянское/фермерское хозяйство). И не случайно про какие-то проблемы с «регистрацией кур» по постановлению аж 2023 года мы вдруг услышали только сегодня. Пока это было обязанностью сельхозорганизаций и крупных фермеров, никто с курами в МФЦ не бегал. Сейчас же разбираться с нововведениями должны обычные сельские жители — нередко пенсионеры.

Россельхознадзор призвал не привозить кур в МФЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАК ИСПОЛНЯЮТ ПРАВИЛА ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОДВОРИЙ

Поскольку живу я в Подмосковье, до ближайших деревенских «лпхшников» - меньше километра. Вот и решила выяснить, как у них, а не у шутников-блогеров, дела с регистрацией птицы и прочей живности.

Единственная на всю округу пожилая хозяйка кроликов о такой обязанности узнала только от меня: соцсетей не читает, интернет плохой. И не на шутку испугалась.

- Давно хотела свернуть хозяйство — помощников нет, затрат все больше. Теперь уж точно распродам ушастых побыстрее, - поведала пенсионерка.

Владелец курятника в прилегающем к деревне садовом товариществе, вышедший с утра покурить на осеннее солнышко, мрачно сообщил:

- Не регистрировал и не буду никого регистрировать. А то потом какой-нибудь налог на курей платить заставят.

Ближайшая к нам госветстанция — в городе. Туда из деревни и с собакой добраться непросто: нужен личный транспорт или такси. И там всегда очередь: несчастное госучреждение обслуживает всех — от владельцев песиков и кошек (в частных клиниках ценник в разы выше) до хозяев домашней скотины. Шутники-блогеры для своих видео именно МФЦ выбрали не случайно. Попасть в это учреждение обычно гораздо проще, чем в госветеринарку. Центры «Мои документы» есть практически в любой большой деревне, в том числе при почтовых отделениях.

В нашем среднем Подмосковье скотину и птицу, правда, мало кто уже держит. Может, поэтому и проблемы? Связываюсь со знакомым из Тульской области, у которого родители в разводят гусей.

- У нас никто толком не понимает, насколько серьезно к этому относиться, - был ответ.

Проблемы с «куриным вопросом» подтвердили в Госдуме. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что поступает много обращений от жителей, связанных с постановлением правительства об учете сельхозживотных. Правильно было бы его скорректировать или отменить ряд положений.

Владельцы личных подсобных хозяйств, у которых больше десятка кур, гусей или какой другой птицы, действительно должны были не позднее 1 сентября 2026 года зарегистрировать свою живность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

А ЧТО ВООБЩЕ НАДО БЫЛО СДЕЛАТЬ

На шум «вокруг кур» отозвались и в Россельхознадзоре. В каналах ведомства в соцсетях 1 сентября появилась инструкция, а что же на самом деле надо сделать владельцам ЛПХ.

Итак, везти куда-то кур НЕ надо. Ни в МФЦ, ни даже в ветстанцию.

Как объясняет эксперт, смысл новшеств — оперативно реагировать на вспышки опасных заболеваний типа птичьего гриппа Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А что же нужно?

1) Найти контакты госветслужбы своего района или города ( в зависимости от региона и местности, это может быть районная или городская станция по борьбе с болезнями животных, государственная ветеринарная станция, районное подразделение государственной ветеринарной службы, управление или комитет ветеринарии региона).

2) Позвонить и сказать, что вам надо поставить птицу или кроликов на учет в «Хорриот». Спросить, что для этого надо.

3) Дальше — сложнее. Надо, чтобы ваш птичник или крольчатник уже были зарегистрированы в системе «Цербер» — без этого кур или кроликов не учтут. Если Цербер — это для вас исключительно что-то из древнегреческой мифологии, не пугайтесь, специалисты ветстанции объяснят, что надо сделать.

4) Следующий шаг — согласовать с госветслужбой маркирование. Птицу и кроликов по одиночке маркировать и учитывать не обязательно — можно группой (то есть вашим десяти курам, которые находятся в одном курятнике, присваивается общий номер).

5) Дальше надо передать ветеринарному специалисту нужные сведения (вид, количество животных, дату маркирования и т. п.) - чтобы он внес их в «Хорриот». Самим никуда ничего вносить не надо! Все, ваши куры поставлены на госучет.

- Групповой метод маркировки предполагает, что на видном месте — стене птичника, ограждении вольера с кроликами — вешается табличка с уникальным номером группы. Она должна быть устойчива к погоде, а номер — считываться с расстояния в полтора метра. Монтаж такой таблички — это и есть групповая маркировка, - дополнительно разъяснила KP.RU доцент факультета социальных наук Финансового университета Наталия Козьякова.

Где брать табличку (повесить ее на курятник можно самостоятельно), тоже расскажут в госветслужбе.

На этом, правда, общение с госветстанцией не заканчивается. Если в промаркированной группе произошли изменения (например, какую-то курицу забили и отправили в бульон) — об этом надо сообщить в течение пяти рабочих дней тому специалисту ветстанции, который уже ранее вносил сведения о ваших курах или кроликах в «Хорриот». Если появились новые животные или из уже промаркированной группы создана новая (скажем, часть кур переехала в другой курятник и туда подселили еще новых несушек) — это новая маркировка и учет, смотри все пункты сначала. На это дается семь календарных дней.

Как объясняет Наталия Козьякова, смысл новшеств — оперативно реагировать на вспышки опасных заболеваний типа птичьего гриппа. Вот только гражданам внятно это разъяснить, судя по результату, забыли.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Россельхознадзору и Минэкономразвития оценить, как реализуются требования по учету животных в ЛПХ. Как сообщили в аппарате вице-премьера, поручение дано в связи с заявлением председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращениями граждан. Ведомства должны представить предложения по совершенствованию процесса

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