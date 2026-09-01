МАКСимальная проверка. Права и документы на машину можно будет показывать в мессенджере MAX

Минцифры официально анонсировало, что в скором времени и водительские права, и СТС можно будет предъявлять в электронном виде Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

О ЧЕМ РЕЧЬ

Забытые дома права – ночной кошмар любого автовладельца. Оставил документы в другой куртке или сумке, выехал на дорогу – и инспекторы ГАИ мерещатся у каждого столба. Остановят, попросят права и свидетельство о регистрации, а их вдруг нет! И привет штраф на 500 рублей. Да еще с вероятностью, что машина уедет на штрафстоянку…

Но вскоре об этих ужасах можно будет забыть.

Минцифры официально анонсировало, что в скором времени и водительские права, и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) можно будет предъявлять в электронном виде. А именно – в мессенджере MAX. Постановление о внесении соответствующих изменений в ПДД Правительство уже подписало. Когда сервис заработает, инспектору ГАИ будет достаточно предъявить QR-код, по которому он сам сможет проверить наличие нужных документов. При этом их электронная версия не отменяет бумажную. Просто ламинированные карточки станет необязательно возить с собой. И больше не придется беспокоиться, что забыл права дома или в другой машине. А значит – судорожно проверять их наличие в бардачке, подлокотнике, под солнцезащитным козырьком, во внутреннем кармане пиджака или где там еще их обычно хранят автовладельцы.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

- Новшество, безусловно, полезное, - рассуждает автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто. – Мы живем в цифровом веке, и логично, что все документы можно проверить в электронной базе. Сейчас водитель должен предоставить сотруднику ГАИ права, СТС и полис ОСАГО. Но если страховку уже несколько лет как можно демонстрировать в электронном виде, то с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации так пока не получится. Теперь этот пробел закроют. Да, понадобится время, чтобы наладить сервис и чтобы он нормально заработал, но это технические нюансы. Зато теперь любой инспектор сможет считать своим смартфоном или планшетом штриход и узнать, что Игорь Моржаретто получил права в 1990-м году, они действуют, штрафов за ним не значится. И что машина его – не в угоне, и тоже ни в чем дурном не замечена. А бумажные документы можно хранить в известном проверенном месте – в правом верхнем ящике письменного стола.

К слову, согласно сообщению Минцифры, сам сервис заработает в ближайшие месяцы. Правда, уже сейчас документы автовладельцев в цифровом формате можно загрузить в приложение «Госуслуги Авто», которым пользуются больше 20 млн человек. И также предъявлять их инспектору. Но у него по-прежнему есть право потребовать предоставить бумажные права и СТС. По новым правилам, будет достаточно именно штрихкода в MAX.

- Тут, правда, есть нюанс, - продолжает Игорь Моржаретто. – Сама практика – не новая, давно применяется во многих западных странах. Но одно дело – огромных размеров страна под названием Лихтенштейн, а другое – Россия. Где в отдаленных регионах может не работать мобильный интернет. Причем, если он не работает у водителя, то, скорее всего, у сотрудника ГАИ – тоже. И проверить наличие документов по электронной базе он в этом случае не сможет. Как быть в такой ситуации? Мой совет – как минимум загрузить в смартфон скриншоты прав и СТС, чтобы иметь возможность их показать без подключения к сети. А лучше – все-таки возить бумажные версии с собой. Подобно тому, как мы сейчас распечатываем электронный полис ОСАГО и «забываем» его в бардачке. Это лишним не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ADAS - он выручает очень нас: Плюсы и минусы современных систем помощи водителю

Правда ли, что в России выросла культура вождения, и с чем это связано