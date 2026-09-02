Вопрос дня: А вы какую книгу попросили бы написать российских писателей? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

2 сентября в столице открывается Московская международная книжная ярмарка. Где, кстати, широко представлены бестселлеры и новинки издательства «Комсомольская правда». И KP.RU решил спросить у своих читателей, какую книгу они бы попросили написать российских писателей?

Петр ЧУМАКОВ, молекулярный биолог и вирусолог, академик РАН:

- Я сейчас сам работаю над книгой для подростков про вирусы. Между прочим, вирусы играют в нашей жизни большую положительную роль. В их эволюции гораздо больше позитива, чем негатива. А дальше можно будет сделать что-то и для детей помладше в том же духе, может быть даже комикс.

Григорий МУДРОВ, архитектор, почетный реставратор Москвы:

- Я бы заказал написать честную книгу. Чтобы мы смогли прочитать ее и через 50 лет, а она своей актуальности не потеряла. Нашей литературе не хватает новой классики, а не конъюнктурных изданий. Чтобы как «Анна Каренина»: казалось бы, любовный роман конца 19 века. Но востребован до сих пор.

Баир ИРИНЧЕЕВ, историк, директор военного музея Карельского перешейка:

- Я бы заказал книгу об истории Донбасса. Со времен Дикого поля и по 2026 год. Этот регион мы на севере почти не знаем. Особенно для детей, чтобы понимали, в каком регионе нашей страны сейчас идут военные действия.

Василий КОПЕЙКИН, актер, исполнитель главной роли в сериале «Марик:

- Мне было бы интересно почитать про людей, связанных с профессией металлургов. Кажется, такого давно не было. У меня отец работал в литейке, его отец работал на алюминиевом заводе в Шелехове.

Вера ШТЫХВАН, главный библиотекарь Челябинской областной научной библиотеки:

- Сейчас мало книг, воспевающих красоту русской природы, книг о взаимоотношениях человека и природы. Такие произведения учат доброте, как творчество Михаила Пришвина и Константина Паустовского.

Александра ЧМУЖ, психолог, автор нескольких книг:

- Я бы хотела, чтобы появилась книга о том, как правильно мотивировать детей к учебе или ситуациям, где необходимо прилагать усилия. К сожалению, многим родителям довольно трудно направлять ребенка, они переходят либо к уговорам, либо к давлению. И ни то, ни другое не дает долгосрочный эффект.

Яна ПУТИЛИНА, Главное управление Службы судебных приставов по Оренбургской области:

- Я бы заказала у современных российских писателей «Энциклопедию тихих дней». Я бы ее так и назвала. Это не про апокалипсис и даже не про головокружительные романы. Это книга про паузы. Про то, как пахнет остывший чай в старой кружке, про скрип снега под ботинками, когда вокруг ни души, про неловкое молчание, которое вдруг становится уютным. В ней были бы маленькие истории про людей, которые просто живут.

Петр КАМЕНСКИЙ, профессор биологического факультета МГУ:

- Я бы попросил написать такую книгу, чтобы она не проглатывалась читателем, как лёгкое чтиво, а заставляла бы каждого, кто ее читает, крепко задуматься. На какую тему читателю думать - это пусть автор сам решает, главное, чтобы книга стимулировала работу мысли.

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