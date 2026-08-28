«Дети актеров поступают по блату. Если они способные, то почему бы их и не взять?»: Мария Голубкина дает советы абитуриентам театральных вузов

Мария Голубкина набрала новый курс Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом актриса Мария Голубкина набрала новый (второй для нее) курс в свою мастерскую в Институте театрального искусства им. И.Д. Кобзона. Голубкина обучает студентов по направлению актерское искусство — артист драматического театра и кино. Обучение в частном театральном вузе с госаккредитацией на артиста платное: учебный год на первом курсе 450 тыс. руб. В московские театральные институты конкурс большой всегда, даже на платное обучение.

Мастер курса Мария Голубкина стала делиться своими мыслями по поводу абитуриентов и студентов театральных вузов в социальных сетях — записывает ролики, где в ироничной форме рассуждает на профессиональные темы, а также в доступной для молодежи форме рекламирует поступление (уже на следующий год) в вуз, где преподает. Выбрали некоторые мысли и идеи актрисы Марии Голубкиной.

БЛАТ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

«...Люди пишут — мол, дети артистов проходят по блату. Но если дети артистов способные, красивые, хорошие, то почему бы их и не взять?! Чем они хуже других? Мы видим примеры, что у хороших артистов получаются талантливые и симпатичные дети. Чем плох, к примеру, Александр Лазарев? Или Мария Миронова — тоже красивая, способная. Василий Борисович Ливанов? Да что далеко ходить — Андрей Александрович Миронов, все у него получилось!

Обсуждают и юных актрис — мол, ее мама в космос полетела: но девочка же в кино снимается и показывает хорошие результаты (речь об Анне Пересильд — прим. Авт.), так почему нет… И потом, наш ректор говорит, что красота — тоже талант…. Ничего страшного, если дети продолжают актерскую династию. Жизнь сама все рассудит, расставит по местам. Вы обсуждаете, а откуда вы знаете, может, она (речь опять об Ане Пересильд — прим. Авт.) лучше других. Лию Ахеджакову и Инну Чурикову еле в театральный взяли — а какие таланты! Я каждый год сижу в приемной комиссии: поверьте мне, способный человек всегда будет принят…»

Анна и Юлия Пересильд Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

«… По поводу блатных. Один актер попросил меня взять свою дочь. Я взяла без конкурса, не глядя, потому что думала, что все актерские дети (я сама актерский ребенок) имеют совесть. Оказывается — нет. Его дочь отсиживалась весь первый курс, не делала нифига, два этюда показала... Он мне звонит и говорит — «почему у моей дочери нет этюдов». Я отвечаю — а я здесь причем. Пошла к ректору, говорю — Дмитрий Валентинович, что делать? Он говорит — ставь два, пусть осенью пересдает… Я два поставила, они ушли к Воронину в вуз на бюджет, на бюджет Воронин взял ее, потому что она «подружка подружки...»

«… Об Ане Пересильд — во-первых девка симпатичная, во-вторых, у нее парень Ваня Дмитриенко… Все хотят, чтобы у них был парень Ваня Дмитриенко, кроме меня — я педагог.. Человек уже снимается в трех — пяти — шести фильмах как можно ее не взять? Ну то есть она уже профессионал, теперь ей надо базу добрать, получить диплом и ходить с этим дипломом всем показывать...»

ЗАЧЕМ АКТЕРУ ДИПЛОМ

«Блогеры снимаются… Даже если ты талантливый актер, как Брэд Питт, то образование нужно тебе в первую очередь, потому что это структура — это позволяет тебе структурировать мозг. Образование нужно не только для тех, кто в конце концов будет актером — ты учился, образовывал новые нейронные связи, потом будет студенческая компания, это самое золотое время и потратить его надо не не только работая официанткой (потому что ты все равно будешь по ночам работать официантом на Патриках), но и на учебу...»

«Посмотрела видео, где Олег Евгеньевич Меньшиков (народный артист, набрал курс в ГИТИСе, худрук Театра им. Ермоловой считает, что в стране всего должно быть не больше 7 театральных вузов, так как многие дипломированные актеры остаются без работы — прим. Авт.) говорит, что у нас много выпускается ежегодно из театральных вузов артистов. Допустим, 500 человек с дипломом актер театра и кино. У нас в Москве и так 7 театральных вузов, я не считаю Ярославль, Нижний Новгород и другие регионы. Хочу сказать, что к нам поступают ребята после школы, они еще могут совершенно точно не знать кем они будут работать в дальнейшем, а учиться они должны. У нас очень хорошее образование. У нас весело и интересно учиться, и как говорит мой педагог Анна Марковна Брусер — это единственное образование, которое дает тебе возможность сделать абсолютный полный вклад в себя. Вы будете заниматься фехтованием, танцами, сценической речью, сцендвижениями, учить историю театра, литературы, смотреть кино, читать книги, общаться с интересными людьми . Меньшиков говорит — откуда возьмется столько педагогов. Дело в том, что талант педагога он более распространенный, чем талант актера, потому что наших с вами детей еще и в школах учит, а этих школ десятки тысяч, где работают педагоги. А мы, педагоги театральных вузов, тоже педагоги в первую очередь, а потом уже артисты. И нам тоже приходится учится, занимаясь этим. Я могу поспорить с Олегом Евгеньевичем, пусть много будет выпускников, и конкуренция между ними должна быть большая, безусловно. Это также как спортивные школы — нельзя сказать: давайте мы наберем 10 футболистов, и они будут членами сборной. Надо набирать огромные школы, пусть ребята занимаются футболом, и только из десятков тысяч потом получаются звезды мирового футбола. Также и с актерами...»

Мария Голубкина вступилась за детей актеров, которых берут в театральные Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

СОВЕТЫ АБИТУРИЕНТАМ

«… У меня одна девочка упала в обморок на прослушивании, причем я ничего такого не делала… Была там моя подруга — она психолог, и сказала, что по-моему эта абитуриентка специально упала в обморок. Так вот специально падать в обморок не нужно… Какой я была студенткой? — Как все, все тогда пили...

Совет поступающим на следующий год: в этой профессии главное внимание, а внимание у вас должно быть как у новозеландской овчарке, которая пасет овец — вот такое внимание должно быть у вас и, пожалуйста, не пропустите эти 4 года, это будет самое счастливое время в вашей жизни. Потому что если вы нашли ресурс за это платить, то счастливее вас нет никого. Если у вас еще есть дом и вас кормят, то вы должны все время, силы, все потратить на себя в этом институте, а не на пьянки-гулянки (на них силы у вас останутся)...»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чаще всего этим летом обсуждают абитуриентку Анну Пересильд, старшую дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Она поступила тоже в частный театральный вуз, но там учебный год почти в два раза дороже, чем на курсе у Голубкиной.

Аня Пересильд минувшей осенью обещала пройти за год программу 10-го и 11-го классов экстерном, после чего сдать ЕГЭ. Собиралась поступить в ГИТИС, на курс Олега Меньшикова. Но ни в один из самых престижных театральных вузов из «большой пятерки» (ВГИК, ГИТИС, Школа-студия МХАТ, Высшее театральное училище им. Щепкина, Театральный институт им. Щукина) Анна Пересильд не поступала.

Причина понятна — юная артистка на пике востребованности, ее график съемок расписан на год вперед, а гонорары как у мамы (значит как у топовых звездами кинематографа). Поступать в вуз из «большой пятерки» — равно тому, что три первых года нужно серьезно учиться, в этих вузах пропускать нельзя, принцип — актерское мастерство требует погружения полного. Аня Пересильд пошла другим путем, зачислена в Московскую школу кино, на курс артистки Дарьи Мороз. Пересильд так объяснила свой выбор: «В Московской школе кино разрешают детям практиковаться в кино, это был важный для меня момент. Я планирую учиться ответственно, это не просто какая-то формальность. Я хочу, чтобы это было честно, я не хочу подводить мастеров».

Когда в Сети однокурсники Ани Пересильд проинформировали, что ее не было на основном творческом конкурсе, а во время оглашения списков поступивших звездочка оказалась в списке зачисленных. Тогда сама Дарья Мороз вышла с заявлением «тушить скандальчик»: «Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съемочной смены в экспедиции — это было заранее оговорено со мной и университетом. Аня потрясающе талантливый человек. Для меня и всей нашей педагогической команды большая удача, что она на курсе. Считаю тему закрытой».

Анна Пересильд будет учиться четыре года в частном учебном заведении. Московская школа кино входит в Universal University (университет креативных индустрий). Мороз куратор направления «актерское искусство». Формат обучения — очный, с применением дистанционных технологий. На сайте учебного заведения сообщается, что можно поступить даже не набрав минимальные баллы ЕГЭ или вообще, не сдавая ЕГЭ. Стоимость учебного года для студентов — 850 тыс. руб.

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