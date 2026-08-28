Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III – своего рода летающий центр радиоэлектронной разведки. Фото: Kevin Carter/Getty Images

Неожиданный и краткосрочный визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву вызвал в России и за рубежом кучу вопросов. И породил массу версий – зачем прилетал? Главные из них так или иначе касались Украины и Ирана. Но был и еще один «аспект», который, как оказалось, стал центральным на переговорах. Какой?..

На этот и другие вопросы я попросил ответить глубоко сведущего в «американских вопросах» специалиста, офицера военной разведки в отставке Павла Артамонова.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ: ЗАЧЕМ РЭТКЛИФФ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТАЛ В РОССИЮ

- Павел Николаевич, зачем Рэтклифф прилетал в Москву?

- Вы наверняка обратили внимание на то, что после заявлений премьера Великобритании Бернема о том, что Лондон будет идти с Украиной «до конца», что британцы предоставляют Киеву техническую документацию для производства дальнобойных ракет «Шторм Шедоу» (Storm Shadow), глава МИД России Лавров сделал очень жесткое заявление. Смысл его был предельно ясен: мы буем считать и британские заводы, производящие эти ракеты на своей территории или на Украине, законными военными целями. Читай, - можем ударить по ним.

Джон Рэтклифф — близкий соратник Дональда Трампа и действующий директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в его администрации. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

- А официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась еще жестче по этому же поводу…

- Да, да, и Путин не раз говорил об этом. Но что мы слышали в ответ из Лондона и Вашингтона? Дескать, все это слова. Мол, Москва поговорит-погрозит и все забудут. Но тут, насколько мне стало известно из американских авторитетных источников, произошло другое. ЦРУ каким-то образом «пронюхали», что в России начались…начались, скажу так, некие приготовления для ударов по некоторым военным заводам в Великобритании, производящим ракеты для Украины. Причем, «Шторм Шедоу» ВСУ уже давно получили и не раз их использовали. Заодно было приказано взять на прицел и те места на Украине, где британцы намерены развернуть технологические линии для создания ракет этого же типа. Более того, Зеленский уже объявил, что осенью запустит эти ракеты на Москву и Петербург (по «двум столицам», как было сказано на секретном совещании в Киеве). У меня нет сомнений, что ЦРУ в курсе обо всем этом. И если Москва свои предупреждения Лондону и другим европейским странам НАТО, после их очередного шага к эскалации, подтвердит делом…

СООБЩЕНИЕ ОТ ГЛАВЫ ЦРУ И ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ОТВЕТ

- Что будет?

- В случае ракетных ударов России по британским военным заводам, НАТО может применить 5 статью устава (нападение на одного – нападение на всех). И США могут быть втянуты в войну с Россией. А у них и без того в Иране дела идут из рук вон плохо. И это - еще один смертный приговор республиканской партии Трампа на промежуточных выборах в ноябре…

США и Иран остаются в состоянии острого противостояния Фото: REUTERS.

- И каким же боком здесь визит Рэтклиффа?

- А таким, что Трамп послал его в Москву с просьбой, образно говоря, не расчехлять пушки, нацеленные на Лондон…

- А что взамен? Или британцы продолжат помогать Киеву клепать «Шторм Шедоу» на украинских поземных заводах?

- Здесь важный момент. Британские ракеты на Украине, это, дескать, российские проблемы. Вам их и решать. Главное – не атаковать Великобританию как члена НАТО и не вынуждать США встревать в большую заваруху блока с Россией. Вашингтону сейчас не до этого.

- И какой же ответ Москвы был?

- Оставим это в секрете. Подождем…

- А почему Рэтклифф не позвонил в Москву по засекреченному каналу, а решил прилететь лично?

- Думаю, что он боялся утечки информации. Тем более, что британская разведка очень плотно «пасет» американскую. И, нельзя исключать, что проникла даже в ЦРУ…

ТАЙНАЯ КОМНАТА В САМОЛЕТЕ ГЛАВЫ ЦРУ ДЖОНА РЭТКЛИФФА

- А зачем Рэтлиффу понадобился это навороченный Boeing C-17 Globemaster III? В США для таких чинов есть же правительственные самолеты.

- Да, есть. Но этот С-17 – своего рода летающий центр радиоэлектронной разведки. Работать в ЦРУ и не воспользоваться во время полета возможностью добыть ценную информацию, - это все равно, что побывать на пасеке и не попробовать меда. Этот борт оснащен новейшим модулем для работы с секретной информацией ROCC. Аббревиатура идет от начальных букв regional operations control center (то есть, региональный центр оперативного управления).

Борт Boeing C-17 Globemaster III оснащен новейшим модулем для работы с секретной информацией ROCC. Фото: IMAGO/Björn Trotzki/www.imago-images.de/Global Look Press

- А можно поподробней про этот загадочный модуль?

- ROCC это мобильный, защищенный модуль. Американцы называют его командно-конференционным. Он сделан в формате грузового отсека, оснащен автономными системами шифрования, защитой от прослушивания, электромагнитных помех и перехвата данных. Он используется высшим военным руководством, главами спецслужб (тем же ЦРУ) и дипломатами для безопасного управления и проведения закрытых совещаний прямо во время перелетов в любую точку мира. Кстати, ROCC на С-17 ввели в эксплуатацию всего несколько месяцев назад, превращает обычный военный борт в летающую штаб-квартиру разведки.

САМОЛЕТ-ЛЕТАЮЩАЯ ШТАБ-КВАРТИРА

- А этот ROCC способен во время полета над Россией «считывать» важную развединформацию?

- Я понимаю ваш вопрос. Если на земле будут включены РЛС, системы РЭБ, другие боевые средства с радиоэлектронным излучением, то, безусловно, мимо внимания «крылатого разведчика» США это не пройдет. Только скажу вам по секрету. По маршруту пролета С-17 все эти наши военные средства были выключены. Мы оставили американцев, как говорится, на голодном пайке.

- А что можно сказать про весь самолет?

- Этот борт рассчитан на эксплуатацию в районах с повышенной угрозой, имеет комплекс мер повышения живучести, обладает бортовыми системами предупреждения об угрозе и противодействия атаке. А еще - обнаруживает радиолокационные угрозы, включая системы наведения зенитно-ракетных комплексов и ракет «воздух–воздух». И это еще не все! С-17 имеет бортовой комплекс, использующий направленное лазерное излучение для противодействия инфракрасным ракетам. Он может врубить автоматизированную систему постановки ложных целей для противодействия ракетной атаке. Всю эту разнообразную и сложную аппаратуру обслуживает не один десяток спецов по своим профилям.

Насколько мне известно, Рэтклифф вернулся домой без приключений.

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