Новым королем стал Хокон, а королевой-консортом его жена Хокона Метте-Марит Фото: REUTERS.

28 августа 2026 года в 6:35 утра в Университетской больнице Осло на 90-м году жизни скончался король Норвегии Харальд V. Новым королем стал его сын, 53-летний Хокон, и это означает начало новой крайне неоднозначной главы в истории династии Глюксбургов с немецкими корнями, правящей в стране больше века. Ведь королевой-консортом (это означает, что она не может наследовать престол и принимать участие в политических вопросах) стала жена Хокона Метте-Марит, которую сопровождает мрачный шлейф скандалов и медицинских проблем.

ХОКОН ХОТЕЛ СТАТЬ СЕРФЕРОМ И ЖИТЬ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНЬЮ: БИОГРАФИЯ КОРОЛЯ НОРВЕГИИ ХОКОНА

Хокон Магнус в автобиографической книге 2023 года признавался, что в детстве статус наследника престола вызывал у него тревогу: «Да, я был королевской особой, но не хотел говорить об этом... В школе мне было не по себе. Я старался держаться в тени, полагая, что внимание окружающих может принести проблемы».

Вопреки традиции, принц не последовал за отцом и дедом и не поступил в Оксфорд. Чтобы «пожить жизнью обычного человека», наследник престола отправился подальше от дома - выбрал учебу в США, в Калифорнийском университете, где получил степень бакалавра политологии. Позже он окончил Лондонскую школу экономики и политических наук со степенью магистра в области международной торговле.

Вдобавок Хокон в 1995 году окончил Королевскую военно-морскую академию Норвегии и прошёл стажёрскую программу Министерства иностранных дел.

С юности принц увлекается серфингом и музыкой - в молодости он постоянно посещал рок- и рэп-фестивали. Хокон не раз признавался, что если бы не был королём, то стал бы профессиональным серфером. «В воде я мог быть самим собой», — писал он.

Метте-Марит Тьессем Хёйби была полной противоположностью наследному принцу Фото: EAST NEWS.

КАК ПРИНЦ ХОКОН ЖЕНИЛСЯ НА МЕТТЕ-МАРИТ

Встреча Хокона с будущей королевой произошла в 1999 году на музыкальном фестивале Quart в Кристиансанне. Метте-Марит Тьессем Хёйби была полной противоположностью наследному принцу: клубная тусовщица без высшего образования, при этом простолюдинка и мать-одиночка с четырёхлетним сыном Мариусом, чей отец был осуждён за хранение кокаина.

Когда о романе стало известно, неоднозначное прошлое Метте-Марит вызвало бурю негодования в норвежском обществе. Среди прочих возмущались клирики Лютеранской церкви Норвегии, поскольку пара съехалась до брака и жила вместе в квартире в Осло. Дошло до того, что в стране заговорили о крахе монархии и необходимости наконец провозгласить государство республикой (Норвегия официально именуется королевством).

Но Метте-Марит переломила ситуацию, дав покаянную пресс-конференцию: «Мой юношеский бунт был сильнее, чем у многих... Я безоговорочно осуждаю наркотики». После этого публика заговорила о ее «искренности и уязвимости».

Отец призывал принца крепко подумать. Хотя сам Харальд в свое время женился на неровне - дочери торговца одеждой Соне Харальдсен, было понятно, что брачные планы сына он не одобряет. Но Хокон поставил вопрос ребром: если родители не согласятся с его женитьбой на Метте-Марит, он откажется от престола.

В итоге свадьба прошла 25 августа 2001 года в Осло. Впервые в современной европейской истории прямой наследник престола привёл в семью пасынка. Хокон позже признавался, что Метте-Марит стала его эмоциональным противовесом: «Я не очень хорошо умею общаться с людьми. Метте — прирождённый талант. Она может войти в комнату и поладить со всеми».

Cвадьба прошла 25 августа 2001 года в Осло Фото: EAST NEWS.

У пары родились дочь Ингрид Александра (сейчас ей 22 года, она наследница престола) и сын Сверре Магнус (ему 20 лет).

Казалось, в жизнь воплотилась - с нюансами, конечно - сказка о Золушке, но все изменилось в 2024 году.

СЫНА НОВОЙ КОРОЛЕВЫ МАРИУСА ХЁЙБИ ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ В ИЗНАСИЛОВАНИЯХ

Сына Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби обвинили в изнасиловании нескольких девушек. Первой в полицию заявила его герлфренд, чье имя не раскрывают. Она вызвала наряд к себе домой в Осло. Выяснилось, что сын кронпринцессы избил несчастную, устроил погром в ее жилье и даже в ярости воткнул в стену нож.

Тогда молодого человека продержали в участке 30 часов и отпустили на время дальнейших разбирательств. Но это было только начало громкой истории: бывшие подруги Мариуса, блогер Нора Хаукланд и фотомодель Юлиана Снеккестад, обвинили его в домашнем насилии. Следом проявились другие жертвы, которые раньше боялись обращаться в полицию.

Детали преступлений, вскрывшиеся в ходе разбирательства, поразили общественность. Один из эпизодов насилия произошел в подвале семейного поместья Скаугум — официальной резиденции кронпринца Хокона и Метте-Марит — ещё в 2018 году. Второй случился в Осло в 2024 году после вечеринки.

Сына Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби обвинили в изнасиловании нескольких девушек. Фото: IMAGO/Lise Aserud/www.imago-images.de/Global Look Press

Ключевыми уликами стали видеозаписи, снятые самим Мариусом, которые нашли в его телефоне после ареста. На них было видно, что жертвы находились в бессознательном состоянии в момент совершения преступления.

15 июня этого года суд признал Мариуса виновным по нескольким статьям - от изнасилований до хранения запрещенных веществ - и приговорил его к четырем годам тюрьмы. Пасынок Хокона подал апелляцию, сейчас он под домашним арестом в королевском поместье Скаугум.

Ни Метте-Марит, ни Хокон никак не комментировали всю эту ситуацию. Королевский дом лишь выпустил короткое заявление: «Мариус Борг Хёйби не является официальным членом королевской семьи».

ЧЕМ БОЛЬНА МЕТТЕ-МАРИТ

Пока Мариус сидел в предварительном заключении, его 11 раз выпускали на свидания с матерью в больнице. В 2018 году стало известно, что у Метте-Марит хронический легочный фиброз - заболевание, при котором нормальная эластичная ткань легких постепенно заменяется рубцовой. Легкие теряют способность нормально расширяться, организму становится все сложнее получать кислород.

Болезнь считается необратимой и на ранних стадиях обычно проявляется одышкой, кашлем и постоянной слабостью. Причины могут быть самыми разными: от длительного воздействия пыли и последствий тяжелых инфекций до аутоиммунных заболеваний и возрастных изменений. Ходатайствуя об освобождении, Мариус утверждал в суде, что каждая его встреча с Метте-Марит «может стать последней».

СКАНДАЛ С ПИСЬМАМИ МЕТТЕ-МАРИТ ЭПШТЕЙНУ

Параллельно развивалась еще одна компрометирующая Хокона и его жену коллизия. В январе этого года Минюст США опубликовал файлы с перепиской Метте-Марит с Джеффри Эпштейном. Слухи об их контактах ходили давно, но супруга наследного принца утверждала, что они носили случайный характер.

Минюст США опубликовал файлы с перепиской Метте-Марит с Джеффри Эпштейном Фото: EAST NEWS.

Документы, содержащие почти 1000 упоминаний кронпринцессы и ее послания финансисту-педофилу, охватывали период с 2011 по 2014 год — то есть уже после того, как Эпштейн отсидел в тюрьме первый раз за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Метте-Марит кокетничала с преступником, посылала ему смайлики и писала фразы вроде «Ты всегда заставляешь меня улыбаться, потому что ты будоражишь мой мозг». А к своей подписи добавляла: «С любовью…»

В одном из писем кронпринцесса задала Эпштейну вопрос: «Уместно ли матери предложить своему 15-летнему сыну обои с двумя голыми женщинами, несущими доску для серфинга?»

Несмотря на то, что Хокон и Метте-Марит повинились в интервью (кронпринцесса даже плакала перед камерой), выставляя норвежку наивной персоной, которой манипулировал Эпштейн, почти половина опрошенных граждан Норвегии заявила, что они не хотят видеть Метте-Марит королевой.

Король Харальд тяжело переживал эту ситуацию. По слухам из его окружения, он называл случившееся «катастрофой»...

В июле этого года года Метте-Марит перенесла трансплантацию лёгкого. Тогда Хокон сократил рабочий график, чтобы быть рядом с женой. Их дочь, принцесса Ингрид Александра, прервала обучение социальным наукам в Сиднейском университете, вернулась в Норвегию и намерена провести осень в Осло рядом с матерью.

ЧТО ДУМАЮТ НОРВЕЖЦЫ О КОРОЛЕ ХОКОНЕ

Несмотря на скандалы вокруг жены, рейтинг самого Хокона остаётся высоким. Согласно опросу, проведённому в марте 2026 года, 78% респондентов считали, что он станет «очень хорошим» или «довольно хорошим» королём.

«В королевстве Норвегия всегда есть правящий монарх. Когда король умирает, его власть автоматически переходит к преемнику. Король умер, да здравствует король! Это то, для чего Хокон был рожден. Король Харальд называл своего сына и наследника престола другом и соратником. Приятно осознавать, что наследие будет продолжено», - написало сегодня норвежское издание NRK.

Несмотря на скандалы вокруг жены, рейтинг самого Хокона остаётся высоким Фото: REUTERS.

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