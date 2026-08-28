Российские системы РЭБ научились «убивать» Starlink Илона Маска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы РЭБ научились «убивать» Starlink Илона Маска. Речь, конечно, не об уничтожении спутников, а о создании помех, глушащих всю связь. И это уже создает серьезные проблемы на фронте, пишет испанская El Mundo, приводя жалобы солдат и офицеров ВСУ.

«Российский комплекс радиоэлектронного подавления «Волна-Купол-Гарант» способен выводить из строя спутниковую сеть Starlink, которую массово используют в ВСУ», - признает издание. Серийное производство комплекса глушения Starlink подтвердил и источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе.

Оставить противника без связи в современной войне – буквально 90% победы. Неужели Россия смогла получить такое колоссальное техническое преимущество? На этот вопрос в эфире Радио "Комсомольская правда" ответил разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач.

НИ ОДИН БЕСПИЛОТНИК НЕ ПРОРВАЛСЯ

- Сергей, как вы можете прокомментировать публикацию Эль Мундо? Мы действительно глушим «Старлинк»?

- Да. На самом деле эта система применяется у нас уже больше четырех месяцев. Просто об этом никто не говорил…ну и правильно. Она есть как в портативном варианте, в стационарном варианте, на автомобиле. И она «кроет» достаточно большую территорию. Не буду называть цифры, не знаю, насколько они публичны. Но вот даже портативные варианты, которые переносятся двумя людьми... Они закрывают объекты настолько эффективно, что в Крыму украинцы за последний месяц не смогли поразить ни один объект, прикрытый такой защитой.

Запуск спутников Starlink Фото: REUTERS.

ПРОВАЛ ДРОНОВОЙ ТАКТИКИ ВСУ

- Правильно я понимаю, что БПЛА, которые работают на «Старлинке», просто слепнут: теряют цель, не понимают, куда лететь? Объясните механику, пожалуйста.

- Starlink - это, условно говоря, интернет на дроне. То есть спутник дает беспилотнику высокоскоростной доступ в интернет. Соответственно, оператор, находясь где-то на территории Украины, мог управлять самолетом, коптером, «Бабой-ягой» (одна из распространённых в ВСУ моделей БПЛА, - ред.), управлять любой точке планеты. В том числе - на новых территориях, на территории Крыма и примерно километров 10-20 в глубину нашей «классической» территории, потому что Starlink не четко по границе отключается. И это обеспечивало им некий запас, например, при ударах по Туапсе, по каким-то прибрежным регионам. А РЭБ, который сейчас зашел в наши войска, глушит антенну, связь теряется, и оператор больше не может управлять дроном. Беспилотник становится неуправляемой чушкой, которая либо падает, либо промазывает. И это стало такой проблемой для украинцев, что они сменили тактику. Сейчас они отправляют «Хорнеты» (это американские дроны с искусственным интеллектом) с донаведением, чтобы попытаться выбить наши РЭБы, а потом уже полетели «Старлинки». Иначе дроновые атаки просто не работают. Но наши так эффективно маскируют эти РЭБ, что и эта тактика крайне неэффективна.

- То есть дроновая тактика ВСУ, буквально основа их военных действий, неэффективна? У них ведь, на минуточку, наибольшие военные расходы – на дроны. Тогда очень хотелось бы надеяться, что количество этих изделий растет на передовой и в тылу буквально в геометрической прогрессии.

- Да, да, да. Таких РЭБ все больше и больше. Первое применение, мне известно, было 4 месяца назад, показало высокую эффективность. С тех пор их все больше и больше становится у нас в войсках.

Усовершенствованных РЭБ становится все больше и больше в наших войсках. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

КОЛОССАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ РОССИИ

- Другой вопрос – техническое состязание в этой области продолжится? Смогут ли украинцы, то есть найдут ли в НАТО противодействие этому РЭБ?

- Нет, на сегодня я вообще не представляю возможным, как обойти его. Для направления дронов есть только два пути: либо мобильный интернет, который на нашей территории сейчас заблокирован из-за этого, либо Starlink.

У Киева ведь собственных технологий практически нет. Им дали буквально Грааль - «Старлинк». Он связывает их войска, позволяет наносить удары по Крыму, по новым территориям. Вся беспилотная, безэкипажная катерная система, которая Черное море кроет с их стороны – тоже на «Старлинке». И когда мы научились его глушить, мы лишили противника просто колоссального и главного их преимущества. А параллельно запускаем свою аналогичную систему, аналогичную «Старлинк».

По сути - это кардинальные изменения раскладов на поле боя.

БЕСПОМОЩНОЕ НАТО

- А НАТО сможет чем-то помочь против российского ноу-хау?

- Единственное, чем могут им помочь американцы, это системы военной связи а-ля «Сильвиус». Это не «Старлинк», это совершенно другой тип связи, это ближе к мэш-модемам, которые у нас на «Геранях» применяются для ударов по глубинным территориям Украины. Это единственное, чем они могут помочь. Starlink - это условно «гражданская» система, которую стали применять в военных целях. И без радикальной переделки Starlink именно под военные нужды, противодействовать такому подавлению он не сможет. Существует ли Starlink военный - нам доподлинно неизвестно. Слухи ходят. Но даже если существует, встает вопрос дадут его или не дадут. Скорее нет, потому что мы же его захватим, увидим технологии…

В общем, пока мы выпускаем все больше этих РЭБ, Киев находится в тупике.

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