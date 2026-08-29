Коц: возможности ВС РФ по ударам по Украине вышли на качественно новый уровень Фото: REUTERS.

Под вой сирен Киев третьи сутки не вылезает из подвалов. Навалили вечером 27-го. Ночью на 28-е отгрузили по столице и области 629 средств поражения — «Герани», «Кинжалы», «Искандеры», Х-101. Суточный рекорд по тревогам за всю войну — 13 раз за сутки. Днём 28-го паузы не дали. Ещё волны реактивных дронов, ещё взрывы в Печерском и Голосеевском. Утром 29-го — новый заход, тревога с 03:45 до 07:08. По подсчётам самих киевлян — больше 60 часов почти без остановки. Итак, минувшая ночь.

Милая

Село Мила, Бучанский район Киевской области, у Житомирской трассы М-06 Киев — Чоп. Около 20:10 вечера 28 августа — прилёт по складу боеприпасов ООО «Фаер поинт». Там хранились компоненты и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1 и FP-2, которыми Зеленский лупит по нашим тылам.

Детонация шла больше трёх часов подряд. Трассу М-06 перекрыли на 17 километрах, с 15-го по 32-й км, в обоих направлениях.

Под Киевом накрыли арсенал Fire Point Фото: Кадр видео.

На складе хранились компоненты и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1 и FP-2 (на фото), которыми Зеленский лупит по нашим тылам Фото: REUTERS.

Чайки

Западная окраина Киева, тот же Бучанский район. Транспортно-логистический центр «Фим сервис» — крупный складской комплекс класса А. В его складах хранились комплектующие крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Охота на «Фламинго» идёт не первый месяц. 2 июня — площадка в Днепропетровской области. 2 июля — «Радионикс» с системами управления. 30 июля — «Маяк» с боевыми частями. 1, 8, 16, 20 августа — «Киев-111», она же головная площадка Fire Point, снова и снова.

Крылатая ракета большой дальности «Фламинго». Фото: Efrem Lukatsky/Associated Press

Калиновка

Посёлок в Фастовском районе, логистический центр площадью сто тысяч квадратных метров, известный киевлянам как база сети «Эпицентр». На его территории — таможенный терминал, который распределял грузы военного назначения от западных стран. Здесь бьют по самой раздаче — по точке, где чужое железо превращается в имущество ВСУ на бумаге.

Измаил

Дунайский порт. Стоянка топливозаправщиков, места разгрузки ГСМ для нужд ВСУ. Порт бомбят весь август — почти через день.

Николаев

Государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт». Морской перегрузочный терминал, логистические центры, 18 хранилищ с военным имуществом и три хранилища ГСМ разом.

Похоже, наши возможности - как разведывательные, так и промышленные - вышли на качественно новый уровень. Позволяющий выбивать стратегические тылы без перерыва на обед.

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