Италия предоставила экс-министру Федорову политическую «крышу»

Уволенный Зеленским министр обороны Украины Михаил Федоров нашел новую работу – он стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций. Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уволенный Зеленским в июле министр обороны Украины Михаил Федоров нашел новую работу – он стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций. Эта новость заставляет задать два вопроса.

Во-первых, неужели продвинутой, как считается, в военных технологиях Италии не обойтись без украинского экс-министра, пусть и имеющего репутацию реформатора в области создания и применения на войне с Россией беспилотников? Кстати, итальянцев не смущает, что сторонники Федорова на Украине, требовавшие восстановить его в должности, выходили на митинги поддержки экс-министра с картонками с надписью «Нам нужен русорез!». Так его прозвали за нескрываемую кровожадность по отношению к русским.

Второй вопрос – как это назначение прочитывается в связи с тем, что именно Федоров, выступив недавно с видеообращением к украинцам, потребовал провести выборы, несмотря на военное положение в стране. Это, по общему мнению, был самый серьезный вызов Зеленскому со стороны его бывших подчиненных за все время войны.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: Francesco Fotia/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из чего состоит «украинское чудо»

Итак, что может насоветовать итальянскому министру обороны Федоров? Образ молодого реформатора, нашедшего новые способы использовать беспилотники для открытия «второго фронта» в глубинных регионах России, тщательно создавался западными СМИ. Именно с ним связывали «перелом» в ходе войны, верили его обещаниям «ассиметричными методами победить русских». То, что на него делали ставку в использовании БПЛА для «победы» над Россией, не скрывалось. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс после увольнения Федорова даже заявил, что Зеленский «должен объясниться перед европейцами».

Имидж Украины как чуть ли не мирового лидера в новых технологиях ведения войны упорно создавался Западом. Побывавший на «беспилотном» параде в Киеве в честь 35-летия независимости Украины сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд просто восхитился увиденным. «Украинские военные опережают все остальные вооруженные силы в мире, включая наши собственные, в управлении беспилотниками, как для противодействия неприятелю, так и для наступательных действий, - приводит его слова Politico. - Никто в мире не делает это так эффективно и не производит такого количества самых современных систем вооружения, как они».

Украинцы даже американцев переплюнули? И это все случилось, получается, при Федорове. И он без стеснения объясняет, что будет делать, став советником итальянского министра обороны: «В этой роли я буду помогать Италии развивать современные военные технологии, укреплять оборонный сектор и адаптироваться к новым вызовам в сфере безопасности в мире».

Имидж Украины как чуть ли не мирового лидера в новых технологиях ведения войны упорно создавался Западом при Федорове Фото: REUTERS.

Но вот как объясняет «военно-технологическое чудо» Киева китайский ресурс Sohu. Расхваливаемая на все лады украинская «высокотехнологическая» компания Fire Point представляет собой лишь огромную сборочную линию, поскольку основные технологии не были разработаны на Украине. Ключевые компоненты электроники импортируются из Великобритании, композитные материалы — из различных европейских стран, а также Израиля. Украина лишь предоставляет производственные площади и рабочих, которые собирают импортированные детали, и маркируют продукт знаком «Сделано на Украине», чтобы выпускаемое вооружение выглядело как собственное украинское производство.

Неужели Федоров как такой «новатор» понадобился Италии? Или дело в другом? Экс-министр подчеркнул, что не собирается переезжать в Рим. Советник на удаленке? Или у него и без итальянцев есть, чем заняться на родине?

Политическая «крыша»

Должность советника главы минобороны одного из главных союзников Киева в Европе, скорее всего, - политическая «крыша». Она должна оградить Федорова от возможных репрессий со стороны Зеленского, который не может не видеть в нем серьезного конкурента. Экс-министр даже после того, как Зеленский категорически отверг идею выборов в военное время, заявив, что это будет «политическое цунами», которое разрушит государство, все равно настаивал на своей идеи. И даже заявил, что главное препятствие для ее реализации – коррупция. В поддержку Федорова до последнего времени в разных городах Украины выходили на «микромайданы» его сторонники.

Зеленский не может не видеть в Федорове серьезного конкурента. Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но не исключено, что дело дойдет и до большого майдана. Очень примечательно выглядит предупреждение госдепартамента США для американских граждан, находящихся на территории Украины, появившееся сегодня. Госдеп рекомендует им проявлять повышенную осторожность в связи с потенциальными рисками политической нестабильности и возможными массовыми волнениями. На сайте ведомства уточняется, о чем речь: «Общественные беспорядки: существует политическая, экономическая, религиозная и/или этническая нестабильность, которая может привести к насилию, серьезным сбоям в работе и/или угрозам безопасности».

Не случайно в западных СМИ в последнее время регулярно появляются публикации о падении доверия украинцев к Зеленскому и недовольстве разнузданной коррупцией его соратников. Может, госдеп, стоявший за кулисами уже двух украинских майданов, почувствовал, что грядет третий?

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