«Дверь закрыта»: Судьбу 200 русских миллиардов, которые Европа жаждала украсть, решила Бельгия

Министр обороны Тео Франкен: Бельгия закрыла дверь попыткам продавить вопрос активов России. Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швеция, Нидерланды, Польша и Испания - при громкой поддержке Прибалтики - снова потребовали отдать Украине деньги российского Центробанка, замороженные Западом в 2022 году: больше 200 миллиардов евро, которые лежат в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия ответила в прямом эфире устами министра обороны Тео Франкена - и ответ прозвучал как хлопок двери. За этой дверью - 202 миллиарда евро, вступившее в силу решение московского арбитража на 18,2 триллиона рублей и четыре года европейских попыток дотянуться до чужих денег. Каждая кончалась одинаково: Европа отдёргивала руку, обжигаясь о собственные законы.

Накануне в студии общественного телевидения Бельгии, где министры обычно оправдываются за дефицит бюджета и очереди в аэропорту Завентем, Тео Франкен, министр обороны, самый жёсткий человек в правительстве Барта де Вевера, отвечает на вопрос, который Евросоюз задаёт себе четвёртый год подряд: можно ли взять русские деньги? «Это не подлежит обсуждению, - говорит он. - Эта дверь закрыта. Полностью».

И, не сбавляя тона, произносит фразу, которую в Вильнюсе, Риге и Таллине наверняка перечитали дважды. Странам Балтии, по словам Франкена, «следует быть осторожнее с тем, чтобы постоянно вновь поднимать этот вопрос и загонять нас в угол. Я не думаю, что это разумно». Бельгийские F-16 регулярно несут дежурство в небе над Прибалтикой в рамках натовской миссии Baltic Air Policing. Иными словами: мы охраняем ваше небо - а вы лезете в наш сейф.

Бельгийские F-16 регулярно несут дежурство в небе над Прибалтикой в рамках натовской миссии Baltic Air Policing. Фото: Victor Maschek/Shutterstock/Fotodom

Так заканчивается - по крайней мере, на этот раз - очередной европейский поход за русским золотом. Сутками раньше, 27 августа, министры иностранных дел Швеции, Нидерландов, Польши и Испании отправили в Брюссель письмо с требованием «вернуться к вопросу о том, как мы можем и дальше использовать иммобилизованные активы России на благо Украины». Речь о двухстах с лишним миллиардах евро резервов Банка России, которые с весны 2022 года лежат в бельгийском депозитарии Euroclear и до которых Евросоюз не может дотянуться уже четвёртый год. За четырьмя подписями - молчаливое одобрение Прибалтики, Дании, Финляндии и, с оговорками, Германии. Обсуждать письмо собирались 1–2 сентября на неформальной встрече глав МИД в Ирландии. Бельгия ответила раньше, чем встреча началась.

Чтобы понять, почему страна, чей федеральный бюджет меньше суммы на счетах Euroclear, четвёртый год держит круговую оборону против половины Евросоюза - и почему говорит об этом именно министр обороны, - надо вернуться к началу. К курице, которую нельзя съесть. К «репарационному кредиту», который не был ни репарацией, ни кредитом. К зданию на бульваре Короля Альберта II в Брюсселе, где хранятся не деньги, а записи о деньгах. И к решению московского суда, которое превратило эти записи в бомбу замедленного действия.

Курица и золотые яйца

Всё началось в последние дни февраля 2022 года, когда страны «семёрки» и Евросоюз заблокировали резервы Банка России, размещённые в западных юрисдикциях, - порядка трёхсот миллиардов в долларовом эквиваленте. Европейская доля - около 210 миллиардов евро - почти целиком, за вычетом примерно двадцати миллиардов во Франции и мелочи в Люксембурге, осела в одном месте: в Euroclear на момент заморозки лежало порядка 185 миллиардов.

Euroclear - не банк в обыденном смысле слова. Это центральный депозитарий, бухгалтер планеты: он не столько хранит деньги, сколько ведёт записи о том, кому принадлежат облигации и акции на сумму около сорока триллионов евро. Его единственный настоящий капитал - репутация нейтрального хранителя, который не заглядывает в паспорт клиента. Российский Центробанк держал там преимущественно государственные облигации. Облигации гасились, купоны капали, а поскольку санкции запрещают переводить деньги в Россию, наличность копилась на счетах депозитария - и копится до сих пор. На конец июня 2026 года, по собственному отчёту Euroclear, российские санкционные активы на его балансе составляли 202 миллиарда евро. Замороженная сумма не тает. Она растёт.

Эти лежащие мёртвым грузом миллиарды приносят проценты - Euroclear реинвестирует наличность и зарабатывает. С 2024 года так называемые чрезвычайные доходы уходят Киеву: депозитарий уже перечислил около 6,6 миллиарда евро, ещё примерно 1,4 миллиарда должны были уйти в июле. Этими же процентами обслуживается кредит «семёрки» на 50 миллиардов долларов. Бельгия, в свою очередь, собирает с прибылей депозитария налог - только за первый квартал 2026 года 270 миллионов евро. Золотые яйца Европа ест уже третий год. Спор шёл о курице.

26 августа 2025 года, стоя в Берлине рядом с канцлером Мерцем, бельгийский премьер сказал: «Это как гусыня, несущая золотые яйца. Гусыню надо сохранить. А в конце, когда мы будем говорить о мирном договоре, гусыню можно будет положить на стол». Он же предупредил: «Знаю, что некоторые правительства пытаются забрать эти деньги. Но хочу предостеречь: юридически это не так просто».

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Florian Gaertner/www.imago-images.de/Global Look Press

Пять недель спустя, 2 октября, на саммите в Копенгагене, гусыня превратилась в курицу, а фраза - в издёвку. «Можно ли съесть курицу?» - спросил де Вевер у коллег и сам ответил: тот, кто съест курицу, лишится золотых яиц. А затем, глядя на французов, британцев, швейцарцев, американцев и японцев, у которых тоже лежат российские деньги, но которых никто не просит ими поделиться, добавил: «Давайте съедим всех кур, а не только мою. Это будет момент KFC для Европы».

Слово, придуманное, чтобы не говорить «конфискация»

План Урсулы фон дер Ляйен назывался «репарационный кредит». Устроен он был как фокус с напёрстками. Еврокомиссия забирает у Euroclear российскую наличность, оставляя взамен собственные долговые расписки. На эти деньги выдаёт Украине беспроцентный кредит. Украина вернёт его только в том случае, если Россия выплатит репарации. Сначала речь шла о 140 миллиардах, к декабрю - уже о 210. Формула «это не конфискация, это заём» повторялась с той настойчивостью, с какой обычно повторяют то, во что сами не верят. В Брюсселе все понимали, что «если Россия выплатит репарации» - вежливый синоним слова «никогда».

Де Вевер увидел в схеме то, чем она была, - конфискацию в чужой шляпе - и выставил три условия: все страны ЕС письменно, чёрным по белому, гарантируют, что разделят с Бельгией риски («каждая страна должна будет пропорционально гарантировать - на случай, если всё пойдёт не так»). Юристы обеспечивают максимальную правовую определённость, остальные держатели российских активов - от Парижа до Токио - участвуют наравне. Ни одно из условий в том виде, в каком их ставил Брюссель, выполнено не было. Европейские партнёры на словах сочувствовали, но подписывать гарантии никто не спешил. Министр иностранных дел Максим Прево напомнил соотечественникам, о какой сумме идёт речь: «астрономические сотни миллиардов евро, которые Россия грозит потребовать назад с Бельгии», - больше, чем годовой федеральный бюджет страны.

А потом против плана заговорили те, кого в Брюсселе было принято считать своими.

27 ноября 2025 года глава Euroclear Валери Урбен отправила фон дер Ляйен и председателю Евросовета Кошта письмо, «самое жёсткое предупреждение депозитария за всё время». За пределами ЕС эту операцию воспримут как «конфискацию» и «опасный прецедент» инвесторы отвернутся от европейских гособлигаций, ставки вырастут. «Россия может подать на нас в суд или арестовать наши активы». 2 декабря Европейский центральный банк отказался подставлять под схему страховочную сетку ликвидности: подобное, заявили во Франкфурте, «скорее всего, нарушит договорное право ЕС, запрещающее монетарное финансирование». Кристин Лагард ещё раньше поставила условие: любое предложение должно «соответствовать международному праву».

12 декабря Брюссель совершил то, что сам считал прорывом: используя чрезвычайную статью 122 Договора о функционировании ЕС, он сделал заморозку бессрочной, обойдя требование единогласия, которым могли воспользоваться Будапешт и Братислава. Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия «систематически насилует европейское право». На следующий день Мария Захарова назвала происходящее «откровенным банальным воровством» и добавила, что «какими бы псевдоюридическими уловками это в Брюсселе ни пытались оправдать», Евросоюз «расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъёмной». Затем Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы.

Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия «систематически насилует европейское право» Фото: REUTERS.

А 18–19 декабря на саммите в Брюсселе де Вевер, по выражению фламандских журналистов, «сопротивлялся зубами и когтями» - и не один: против «репарационного кредита» выступили Италия, Мальта, Болгария, Венгрия и Словакия. Схема умерла. Вместо неё Евросоюз решил занять 90 миллиардов евро на рынке капитала под собственные гарантии - на 2026–2027 годы. Проценты, около трёх миллиардов евро в год, лягут на бюджет ЕС, то есть на европейского налогоплательщика. Венгрия, Словакия и Чехия участвовать в займе отказались. Лозунг «агрессор должен платить» тихо превратился в «платить будет Европа».

Даже эти 90 миллиардов пришлось вырывать с боем: в феврале Орбан наложил на них вето из-за остановки нефтепровода «Дружба», к апрелю украинский бюджет, по оценкам, звучавшим в Брюсселе, был на грани обнуления, и деньги разблокировали только 23 апреля - после того как Орбан проиграл выборы Петеру Мадьяру и «Дружба» заработала вновь. В Еврокомиссии при этом оговорились: она «сохраняет за собой право» использовать 210 миллиардов российских активов, если репараций не будет.

«Здравый смысл» по-бельгийски

Ещё в декабре 2025 года, де Вевер назвал тезис «Россия проиграет на Украине» «сказочкой» и «полной иллюзией». 15 марта 2026 года в интервью он пошёл дальше: «Мы должны нормализовать отношения с Россией и вернуть себе доступ к дешёвой энергии. Это здравый смысл», - сказал бельгийский премьер. И объяснил, почему: «Поскольку мы не в состоянии давить на Путина, посылая оружие Украине, и не можем задушить его экономику без поддержки США, остаётся один метод: сделка. В частном порядке европейские лидеры со мной согласны, но никто не осмеливается сказать это вслух».

Здравый смысл в Бельгии подтверждается статистикой. По данным Евростата, в июне 2026 года Бельгия стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем российского газа: 268 миллионов евро за месяц, плюс 27 процентов к маю и в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Она обошла Францию (257,6 миллиона) и Венгрию (218,3 миллиона), весь Евросоюз за тот же месяц купил российского газа на 809 миллионов. Страна, которая стережёт русские деньги, покупает русский газ. В этом нет никакого противоречия. Бельгия просто не притворяется.

Именно на этом фоне и следует читать письмо четырёх. Германия, единственная крупная страна, готовая в декабре разделить с Бельгией юридические риски, к февралю передумала: 25 февраля министр иностранных дел Йоханн Вадефуль на совместной с Прево пресс-конференции в Берлине назвал вопрос «окончательно решённым» - вернуться к нему, по его словам, можно будет разве что при обсуждении послевоенных репараций. Кая Каллас за сорок восемь часов до этого уверяла, что активы остаются «планом А» и «если не получится, всегда можно вернуться», а на следующий день признала, что никакой работы над этим вариантом не ведётся. В мае Нидерланды при поддержке Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии попытались вновь. Двадцать пятого августа высокопоставленный представитель ЕС констатировал: «позиции некоторых государств-членов по данному вопросу остаются неизменными», и возвращаться к теме в ближайшее время Брюссель не планирует. Через два дня письмо всё-таки ушло.

Письмо четырёх и ответ Франкена

90 миллиардов «будет недостаточно», предупреждали Стокгольм, Гаага, Варшава и Мадрид, «с каждым днём цена войны растёт». Адресаты - Каллас, комиссар по экономике Валдис Домбровскис, комиссар по расширению Марта Кос и глава МИД председательствующей Ирландии Хелен Макэнти. Кремль ответил в тот же день. «Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовал», - сказал Дмитрий Песков.

Де Вевер повторил то, что твердит уже год: «В мире не бывает бесплатных денег. Их просто не существует». Требование Брюсселя прежнее - «безусловные и не ограниченные по сумме гарантии» на случай российских ответных мер. Прево, представляющий в коалиции франкофонных центристов, был по-дипломатичному уклончив: если найдётся «надёжный путь», Бельгия готова его рассмотреть, а пока занимает «позицию разумной осторожности». И тогда в эфир вышел Франкен: «Наш премьер останется твёрд». «Наша позиция не изменилась с прошлого года». «Это не подлежит обсуждению». «Эта дверь закрыта. Полностью».

Самый убедительный приговор «репарационному кредиту» вынесли во Франкфурте, Брюсселе и на бульваре Короля Альберта II. Европейский центральный банк, депозитарий и государство-хранитель, каждый на своём языке, сказали одно и то же: это конфискация, а конфискация чужих суверенных резервов незаконна и опасна. Четыре года Европа доказывала себе, что желание можно оформить юридически. Не получилось - и не могло получиться, потому что право собственности и суверенный иммунитет просто так не отменяются.

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