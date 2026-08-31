Вопрос дня: С кем бы вы 1 Сентября сели за парту? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Тутта Ларсен, теле- и радиоведущая:

- Я бы хотела сидеть за одной партой с академиком Сергеем Петровичем Капицей, который вел передачу «Очевидное - невероятное». Я в детстве обожала ее смотреть, хотя многое и было непонятно. Сегодня очень не хватает такого проекта на телевидении.

Василий Шуров, врач-нарколог, психиатр, психотерапевт:

- С девчонкой! У меня в классе было несколько, которые мне нравились. Вот только с ними меня не сажали. Я был отличником. Судьба каждого советского отличника - сидеть с двоечником. Такой парень и сидел со мной всю школу.

Филипп Копылов, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета:

- Я бы хотел оказаться за одной партой с Наполеоном - чтобы понять, как он мыслил. Нужно было быть крайне неординарным человеком, чтобы начать с борьбы за гражданские свободы и закончить диктатурой. При этом завоевать полмира.

Александр Олешко, народный артист России:

- Из тех, кого сейчас нет с нами, мне бы очень хотелось оказаться за одной партой с Юрием Никулиным. А если выбирать из героев сегодняшнего дня - с Сергеем Лавровым!

Александр Жуков, предприниматель, Владивосток:

- Со своей женой. У нас почти десять лет разницы в возрасте, мы 27 лет в браке, но для меня она до сих пор загадка. Очень хотел бы увидеть ее первоклашкой.

Андрей Удалов, заслуженный артист России (голос Хрюши):

- С личностью! Это такие люди, как, например, актриса Алла Демидова. Из моих сверстников и друзей, пожалуй, Маша Аронова. А из молодых - музыкант Володя Золотухин (Zoloto) или артист Саша Петров.

Алексей Долгов, военнослужащий, 32 года, Владивосток:

- Ни с кем. Хотел бы сидеть один и желательно на камчатке. Не любил я школу и вообще не хотел бы туда вернуться.

Виктор Бобков, директор Калининградской областной филармонии им. Светланова, народный артист РФ:

- Я бы с удовольствием оказался за одной партой с моим замечательным педагогом Георгием Зенгером, который, к сожалению, уже ушел от нас. Он преподавал в Московском суворовском военно-музыкальном училище и был эталоном интеллигентности и профессионализма.

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