«Русские беспилотники над Европой»: канцлер Германии Мерц пугает немцев атаками России перед своим увольнением

Мерц, которому приближающиеся выборы в восточногерманских землях грозят политической смертью, готов на все, лишь бы удержаться у власти. Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня-завтра объявит о новых «масштабных» санкциях против РФ в наказание за якобы попытку русских устроить теракта при помощи беспилотников в аэропорту Лейпцига.

С союзниками по Евросоюзу и НАТО, заверил канцлер (его рейтинг среди немцев, напомним, жалкие 13 процентов), все уже согласовано. Про доказательства причастности Москвы к атаке в аэропорту пока не объявили, но сомнений у Берлина нет – ее рук дело!

И неважно, что Euronews, ссылаясь на данные немецкой службы управления воздушным движением, сообщило: в 2023 году, например, в аэропорту Лейпциг/Галле зафиксировали 21 инцидент с беспилотниками. А по всей Германии – 151.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИМ НЕ НУЖНЫ

«В ходе журналистских расследований, - «уличает» Politico, - была установлена тесная связь между предотвращенной атакой в аэропорту Лейпциг/Галле и Россией. Согласно сообщениям немецких СМИ, дрон, начиненный взрывчаткой, должен был поразить украинский грузовой самолет «Антонов», который используется для перевозки военной техники». The Wall Street Journal сообщила: по данным американской разведки, дрон был связан с Россией». Какие еще нужны доказательства?

Украинский грузовой самолет «Антонов», который используется для перевозки военной техники. Фото: EPA

Значит, наказание должно быть предельно жестким. «Чиновник, знакомый с ситуацией», сообщил изданию, что в ответ на инцидент с беспилотником в Лейпциге уже недостаточно выслать отдельных российских дипломатов или закрыть Русский дом в Берлине. Нужны более болезненные меры - ужесточение санкций, еще более масштабные поставки оружия на Украину.

«ГИБРИДНАЯ ВОЙНА» КАК ШИЗОФРЕНИЯ

Мерц до предела поднимает антироссийский градус, объясняя это тем, что Москва ведет масштабную «гибридную войну» против Европы. И западная пресса как шашлык на шампур нанизывает «факты» подрывной деятельности России против Европы.

В октябре прошлого недалеко от Берлина нашли подземный тайник с двумя полуавтоматическими пистолетами и кучей боеприпасов. Следователи долго наблюдали за тайником, никто так и не пришел за оружием. Однако министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт «предположил», что оружие могло предназначаться для терактов в Берлине. И намекнул: «Нельзя исключать причастность иностранных держав». Каких, не уточнил. Но разве Эстония или Франция могли замыслить такое? Всем и так ясно, кто хочет немцам зла.

Ну и как пройти мимо событий последнего времени. В Румынии рядом с газовым месторождением обнаружили морской дрон с взрывчаткой. Президент Клаус Йоханнис без малейших доказательств обвинил в инциденте Россию. Через несколько дней — попытка поджога завода по производству БПЛА в Словакии. А потом такая же попытка поджечь оборонное предприятие в Эстонии. Чей след ищут? Кто бы сомневался…

А взрывы на заводах по производству боеприпасов в Италии и Болгарии? Тоже, дескать, провокации России, «хотя явных доказательств российского саботажа в этих случаях пока нет». Да и нужны ли они, если выводы уже сделаны и решения об ответных мерах приняты?

ВРЕМЯ МЕРЦА УХОДИТ

Причина, почему вдруг Мерц именно сейчас так возбудился очередным инцидентом с БПЛА, связана с внутриполитической ситуацией.

Через считанные дни, 6 августа пройдут выборы в земле Саксония-Анхальт. А еще через две недели – выборы в Передней Померании и Берлине. И везде лидирует «Альтернатива для Германии», которая выступает за возобновление экономических связей с Россией. В Саксонии-Анхальт ей прочат убедительную победу, в других двух землях – результат заметно выше того, что дают партии Мерца ХДС.

Ульрих Зигмунд, главный кандидат от партии «Альтернатива для Германии», проводит предвыборную кампанию в Наумбурге Фото: REUTERS.

Чем это обернется для канцлера? «В ближайшие недели или месяцы Германия может столкнуться с распадом правительства и даже с отстранением или заменой Мерца», - считает британский писатель, телеведущий и комментатор Джон Кампфнер.

Он предсказывает: то, что произойдет в Саксонии-Анхальт 6 сентября, повлияет не только на всю Германию, но и на Европу и мир в целом.

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ЕВРОПЫ

Логика Кампфнера такая: и лидер России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп заинтересованы в победе «Альтернативы», потому что она «активно продвигает повестку», выгодную им обоим. Для Кремля это – возврат к рабочим отношениям с Германией и ослабление противостояния с Западом. Для Белого дома – обретение в Европе союзника в борьбе за «спасение европейской цивилизации», как прописано в новой стратегии национальной безопасности США. Администрация Трампа уже установила устойчивые связи с «Альтернативой».

Вот в Берлине и лезут из кожи вон, чтобы доказать восточным немцам, ностальгирующим по временам ГДР и симпатизирующим России, что главная угроза стране идет именно от Москвы.

В ход идет все, что поможет скомпрометировать «Альтернативу» и ее лидеров. Доходит до смешного. Заместителя главы этой партии в земле Саксония-Анхальт Ханса-Томаса Тильшнайдера обвинили в поддержке… российской армии. У него в кабинете обнаружили черную кружку с красной звездой и надписью по-русски «Армия России». Шум поднялся невероятный – вот кого могут избрать немцы!

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Мерц, которому приближающиеся выборы в восточногерманских землях грозят политической смертью, готов на все, лишь бы удержаться у власти. И последний его ресурс – резкая эскалация враждебности к России.

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