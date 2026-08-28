Вот дело до чего дошло! Русофилия вот-вот возьмет верх в Европе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В европейских опросах общественного мнения уверенно лидируют прокремлевские «полезные идиоты», с явной тревогой пишет The Telegraph - так уничижительно именуют тех, кто выступает за восстановление отношений с Россией.

Рейтинги сторонников нашей страны на Западе уверенно растут, и это пугает правящие русофобские элиты Европы.

РУСОФИЛЫ ИДУТ!

Не заморачиваясь политкорректностью, автор издания ставит оскорбительный диагноз европейским правым: «У европейского популизма имеется один грязный секретик: русофилия. Несмотря на жестокий вооруженный конфликт на Украине, политики решительно намерены снять с России санкции и восстановить с ней связи».

Вот дело до чего дошло! Русофилия вот-вот возьмет верх в Европе, а животная русофобия нынешних правящих либерал-глобалистов уйдет вместе с их политической смертью на предстоящих в ключевых странах ЕС выборах.

«В Германии, Франции и Австрии пророссийские популисты близки к тому, чтобы захватить власть и на региональном, и на национальном уровнях, - формулирует угрозу The Telegraph. - В других странах влияние Кремля не столь заметно, однако все же может склонить чашу весов не в пользу Украины».

УХИЩРЕНИЯ НЕ СРАБОТАЛИ

Политический водораздел в Европе сформирован так: ты за Украину или за Россию? Третьего не дано. Поэтому когда лидеры правых и популистских партий заявляют, что в случае прихода к власти хотят восстановить нормальные отношения с Москвой, поскольку это в национальных интересах, их тут же записывают в «полезные идиоты» Кремля.

Но все возможные ухищрения правящих политиков, чтобы выбить неудобных конкурентов, все больше набирающих популярность, с легального поля, не сработали. «Альтернативу для Германии» запретить в ФРГ не удалось. Лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен во Франции отстранить от президентских выборов не получилось. И неумолимо приближающееся время выбора избирателями новых сил сильно напрягает власть имущих.

МОМЕНТ ИСТИНЫ В ГЕРМАНИИ

Вопрос о восстановлении отношений с Москвой «встанет ребром» уже в следующем месяце, предупреждает The Telegraph. 6 сентября немцы отправятся на избирательные участки в восточной земле Саксония-Анхальт. Там «Альтернатива» по опросам набирает свыше 40% голосов и может впервые в современной истории страны сформировать земельное правительство.

Левые партии, включая популистский Союз Сары Вагенкнехт, могут рассчитывать примерно на 17% поддержки избирателей. Вагенкнехт уже допустила возможность взаимодействия с «Альтернативой».

Это означает, что пророссийские партии левого и правого фланга в Саксонии-Анхальте представляют более половины избирателей - как и во всей бывшей ГДР, предупреждает The Telegraph. И приводит тревожную для правящей в ФРГ коалиции статистику: «Альтернатива» на востоке страны опережает партию Мерца ХДС на целых 20%, а в западных землях - в среднем на 4%.

ЧТО ТАКОЕ «ОСТАЛЬГИЯ»?

Феномен популярности «Альтернативы» пытается понять и Politico. На территории бывшей ГДР это можно назвать «остальгия» (от немецкого «ост» - «восток») - постоянная ностальгия по жизни до объединения Германии.

«У многих жителей бывшей Восточной Германии до сих пор сохраняется ощущение, что после воссоединения их страну фактически поглотила Западная Германия. Что привело к массовой потере рабочих мест, эмиграции и сохраняющемуся имущественному неравенству», - объясняет природу «остальгии» издание.

Примечательно, что лидер АдГ в земле Саксония-Анхальт Ульрих Зигмунд родился в 1990 году, через год после падения Берлинской стены. Но и он считает, что жизнь в ГДР, где далеко не все было прекрасно, - «время, когда мы были едины в этой стране, и именно его я хочу вернуть».

Вернуть он хочет и нормальные связи с Россией. В его программе – восстановить преподавания в школах русского языка и проводить студенческие обмены с россиянами.

Если политических «цыплят» в Германии будут считать по нынешней осени, то во Франции это будут делать весной – в апреле пройдут президентские выборы. «Там тоже все знаки благоволят популистам - Марин Ле Пен и ее «Национальному объединению», - признает The Telegraph. И напоминает, что платформа партии обещает наладить «привилегированное партнерство» с Москвой, снять с нее санкции и прекратить демонизацию России со стороны ЕС и НАТО.

Теперь мы знаем, как можно сбросить с трона Карла III Фото: REUTERS.

КАК СБРОСИТЬ С ТРОНА КАРЛА III

Но и Великобритания не защищена от «полезных идиотов» Кремля, чуть ли не бьет в набат автор британского издания.

Найджел Фарадж, лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство», еще в 2014 году заявилял, что из всех глав государств больше всего уважает Владимира Путина и восхищается им как политическим игроком. И еще говорил, что НАТО, взяв курс против России, «дразнит медведя».

С тех пор Фарадж «заметно притушил свою пророссийскую риторику», признает The Telegraph. Но напоминает, что в нескольких муниципалитетах, где к власти пришли «реформаторы», в мае сняли флаги Украины, висевшие там с 2022 года, и заменили их на британские.

«Можно с уверенностью сказать, что если Найджел Фарадж когда-нибудь займет особняк на Даунинг-стрит, 10, Великобритания перестанет возглавлять Запад в поддержке Украины, как она делала при всех премьерах, начиная с Бориса Джонсона, - мрачно предсказывает британский публицист. - Реформистское правительство может попытаться снискать расположение Кремля. Но я подозреваю, что король (завзятый сторонник Украины) скорее отречется от престола, чем будет терпеть государственный визит Путина».

Теперь мы знаем, как можно сбросить с трона Карла III.

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