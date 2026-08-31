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Происшествия31 августа 2026 12:40

Младшая может выйти из колонии уже через 4 года: Что грозит старшеклассницам, зверски убившим 12-летнего мальчика

Пушкарева: Младшей из убийц 12-летнего мальчика не смогут дать более 6 лет
Александр РОГОЗА
На допросе девицы заявили, что «просто хотели посмотреть, как умирает человек». Фото: Khomenko Maryna/Shutterstock/Fotodom

На допросе девицы заявили, что «просто хотели посмотреть, как умирает человек». Фото: Khomenko Maryna/Shutterstock/Fotodom

Россияне продолжают обсуждать зверское убийство 12-летнего мальчика в окрестностях подмосковного города Орехово-Зуево. Тело ребенка обнаружили в заброшенном общежитии на окраине деревни Кабаново. Арестованы две несовершеннолетние подруги (15 и 16), которые этой весной закончили девятый класс местной школы. Известно, что знакомого шестиклассника они заманили в заброшку обманом. Убийство было спланировано — жертву выбрали заранее, телефоны оставили дома (чтобы потом не отследили по сигналу), купили перчатки и нож. На допросе девицы заявили, что «просто хотели посмотреть, как умирает человек». Что им может грозить за такое хладнокровное убийство ребенка?

Два заброшенных корпуса бывшего общежития стоят на окраине Кабаново.

Два заброшенных корпуса бывшего общежития стоят на окраине Кабаново.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС — СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

— Описанные обстоятельства на языке следствия и суда будут расцениваться как признаки «приготовления и предумышленного характера убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору», — объясняет KP.RU адвокат Гюзель Пушкарева. — Это квалифицирующие признаки по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), которая относится к категории «особо тяжких преступлений». При таких обстоятельствах я бы не стала исключать и вменение других отягчающих пунктов. Например, «в отношении лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии» и «с особой жестокостью» — если экспертиза установит характер и число ранений.

Убийство 12-летнего мальчика было спланировано — жертву выбрали заранее, телефоны девочки оставили дома...

Убийство 12-летнего мальчика было спланировано — жертву выбрали заранее, телефоны девочки оставили дома...

— Какое наказание суд может дать за такое преступление?

— Уголовная ответственность за убийство наступает в России с 14 лет, поэтому обе девушки — если им 15 и 16 лет — в принципе подлежат ответственности наравне со взрослыми. Но здесь ключевой вопрос — заключение судебно-психиатрической и психологической экспертизы. Если экспертиза установит вменяемость (то есть девушки осознавали характер своих действий и руководили ими. — Авт.), дело пойдет по общему уголовному пути. А вот если будет установлена невменяемость — применяются принудительные меры медицинского характера, а не наказание в виде лишения свободы.

Адвокат Гюзель Пушкарева.

Адвокат Гюзель Пушкарева.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

ПО УДО МОЖЕТ ВЫЙТИ УЖЕ ЧЕРЕЗ 4 ГОДА?

— Если психиатры признают их вменяемыми, какой максимальный срок может им грозить?

— В Уголовном кодексе прописаны специальные ограничения, которые действуют при назначении наказания для несовершеннолетних. Например, к ним в принципе не могут применить пожизненное лишение свободы и смертную казнь (на нее, напомним, в России действует мораторий. — Авт.). Если преступление совершено в возрасте до 16 лет, максимальный срок лишения свободы, даже за особо тяжкое преступление, не может превышать 6 лет. Это как раз вариант младшей из арестованных девушек. Максимум за преступление, совершенное в возрасте 16–18 лет — до 10 лет лишения свободы. Конкретный срок каждой определит суд с учетом роли каждой в преступлении, данных о личности, поведения после задержания — назначенные сроки почти наверняка будут разными.

Если преступление совершено в возрасте до 16 лет, максимальный срок лишения свободы, даже за особо тяжкое преступление, не может превышать 6 лет. Фото: megaflopp/Shutterstock/Fotodom

Если преступление совершено в возрасте до 16 лет, максимальный срок лишения свободы, даже за особо тяжкое преступление, не может превышать 6 лет. Фото: megaflopp/Shutterstock/Fotodom

— Где несовершеннолетние преступники отбыванию наказание?

— До достижения 18 лет — в воспитательной колонии для несовершеннолетних. При этом там должны держать раздельно впервые осужденных и ранее уже отбывавших наказание. А после совершеннолетия суд по представлению администрации колонии решает: либо оставить в воспитательной колонии до 19 лет — если это целесообразно для завершения образования и закрепления результатов исправления, либо перевести в исправительную колонию общего режима» для дальнейшего отбывания оставшегося срока.

— Если дело дойдет до реальных сроков, когда осужденные смогут подать на условно-досрочное освобождение?

— Для осужденных за «особо тяжкое преступление УДО возможно после фактического отбытия не менее 2/3 назначенного срока. То есть при сроке 6 лет — не ранее чем через 4 года, при 10 годах — не ранее чем через 6 лет 8 месяцев. Но я отмечу, что само по себе истечение этого срока (когда человек вправе подать на УДО. — Авт.) не гарантирует освобождение — суд оценивает поведение осужденной, отношение к содеянному, возмещение вреда и заключения администрации колонии. Но точные сроки и итоговая квалификация станут известны только после предъявления окончательного обвинения, судебно-психиатрической экспертизы и приговора суда — сейчас можно говорить только о верхних пределах возможного наказания, установленных законом.

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