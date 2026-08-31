На допросе девицы заявили, что «просто хотели посмотреть, как умирает человек». Фото: Khomenko Maryna/Shutterstock/Fotodom

Россияне продолжают обсуждать зверское убийство 12-летнего мальчика в окрестностях подмосковного города Орехово-Зуево. Тело ребенка обнаружили в заброшенном общежитии на окраине деревни Кабаново. Арестованы две несовершеннолетние подруги (15 и 16), которые этой весной закончили девятый класс местной школы. Известно, что знакомого шестиклассника они заманили в заброшку обманом. Убийство было спланировано — жертву выбрали заранее, телефоны оставили дома (чтобы потом не отследили по сигналу), купили перчатки и нож. На допросе девицы заявили, что «просто хотели посмотреть, как умирает человек». Что им может грозить за такое хладнокровное убийство ребенка?

Два заброшенных корпуса бывшего общежития стоят на окраине Кабаново. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС — СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

— Описанные обстоятельства на языке следствия и суда будут расцениваться как признаки «приготовления и предумышленного характера убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору», — объясняет KP.RU адвокат Гюзель Пушкарева. — Это квалифицирующие признаки по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), которая относится к категории «особо тяжких преступлений». При таких обстоятельствах я бы не стала исключать и вменение других отягчающих пунктов. Например, «в отношении лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии» и «с особой жестокостью» — если экспертиза установит характер и число ранений.

Убийство 12-летнего мальчика было спланировано — жертву выбрали заранее, телефоны девочки оставили дома...

— Какое наказание суд может дать за такое преступление?

— Уголовная ответственность за убийство наступает в России с 14 лет, поэтому обе девушки — если им 15 и 16 лет — в принципе подлежат ответственности наравне со взрослыми. Но здесь ключевой вопрос — заключение судебно-психиатрической и психологической экспертизы. Если экспертиза установит вменяемость (то есть девушки осознавали характер своих действий и руководили ими. — Авт.), дело пойдет по общему уголовному пути. А вот если будет установлена невменяемость — применяются принудительные меры медицинского характера, а не наказание в виде лишения свободы.

Адвокат Гюзель Пушкарева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

ПО УДО МОЖЕТ ВЫЙТИ УЖЕ ЧЕРЕЗ 4 ГОДА?

— Если психиатры признают их вменяемыми, какой максимальный срок может им грозить?

— В Уголовном кодексе прописаны специальные ограничения, которые действуют при назначении наказания для несовершеннолетних. Например, к ним в принципе не могут применить пожизненное лишение свободы и смертную казнь (на нее, напомним, в России действует мораторий. — Авт.). Если преступление совершено в возрасте до 16 лет, максимальный срок лишения свободы, даже за особо тяжкое преступление, не может превышать 6 лет. Это как раз вариант младшей из арестованных девушек. Максимум за преступление, совершенное в возрасте 16–18 лет — до 10 лет лишения свободы. Конкретный срок каждой определит суд с учетом роли каждой в преступлении, данных о личности, поведения после задержания — назначенные сроки почти наверняка будут разными.

Если преступление совершено в возрасте до 16 лет, максимальный срок лишения свободы, даже за особо тяжкое преступление, не может превышать 6 лет. Фото: megaflopp/Shutterstock/Fotodom

— Где несовершеннолетние преступники отбыванию наказание?

— До достижения 18 лет — в воспитательной колонии для несовершеннолетних. При этом там должны держать раздельно впервые осужденных и ранее уже отбывавших наказание. А после совершеннолетия суд по представлению администрации колонии решает: либо оставить в воспитательной колонии до 19 лет — если это целесообразно для завершения образования и закрепления результатов исправления, либо перевести в исправительную колонию общего режима» для дальнейшего отбывания оставшегося срока.

— Если дело дойдет до реальных сроков, когда осужденные смогут подать на условно-досрочное освобождение?

— Для осужденных за «особо тяжкое преступление УДО возможно после фактического отбытия не менее 2/3 назначенного срока. То есть при сроке 6 лет — не ранее чем через 4 года, при 10 годах — не ранее чем через 6 лет 8 месяцев. Но я отмечу, что само по себе истечение этого срока (когда человек вправе подать на УДО. — Авт.) не гарантирует освобождение — суд оценивает поведение осужденной, отношение к содеянному, возмещение вреда и заключения администрации колонии. Но точные сроки и итоговая квалификация станут известны только после предъявления окончательного обвинения, судебно-психиатрической экспертизы и приговора суда — сейчас можно говорить только о верхних пределах возможного наказания, установленных законом.

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