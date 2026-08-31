Первый день саммита был полностью посвящен личным встречам. И первым в списке нашего президента был председатель КНР. Фото: kremlin.ru.

КАК ВСТРЕЧАЛИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ШОС: МЕД И ТОРЖЕСТВО

Владимир Путин спешно спускался с трапа. На красной ковровой дорожке уже звучали слова приветствия - гостя встречал лично глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Дальше - киргизская красавица с тугой косой и огромным блюдом. Вместо хлеба-соли, на нем красовались баруса ки. Это местное лакомство и сладость - обжаренные в масле золотистые пончики, которые едят, макая в мед. Глава государства со знанием дела обмакнул, откусил, улыбнулся.

Почетный караул по краям красной дорожки был одет в костюмы героев-богатырей киргизского эпоса. Девушки в красно-черных платьях танцевали так, что в глазах рябило от красоты. Двое детей протянули подарок - маленькую белую игрушку, похожую на зайчика. Президент остановился, принял подарок и с теплом обнял школьников. И тут же устремился к машине.

Кортеж из привезенных «Аурусов» уже ждал - как ждал и товарищ Си…

Фото: kremlin.ru.

ВСТРЕЧА ПУТИНА С СИ ЦЗИНЬПИНОМ: ДРУЖБА И ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ

Первый день саммита был полностью посвящен личным встречам. И первым в списке нашего президента был председатель КНР.

- Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг! Мы видимся за несколько часов до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая была создана 25 лет назад по инициативе именно Китая и России. Приятно отметить, что наша инициатива имеет такое хорошее продолжение, превратившись в полноценную международную организацию.

- На фоне невиданных за столетия стремительных перемен заметно нарастают факторы неопределённости и непредсказуемости, но стремление народов стран нашей планеты к миру, развитию и сотрудничеству остаётся неизменным. ШОС несёт важную миссию в поддержании стабильности и содействия развитию нашего региона, - вторил Си. - Фундамент двусторонних отношений будет только укрепляться, и мы будем двигаться к прекрасному будущему.

Путин выразил соболезнования коллеге в связи с наводнением в Непале. И заметил, что сотрудничество стран «укрепляется по всем направлениям»: в экономике, энергетике, промышленности, космосе. В середине августа первое китайское судно прошло по нашему Северному морскому пути - и это огромное событие для всей мировой торговли.

- Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима (между РФ и КНР). Сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. И только за первое полугодие турпоток увеличился на 43 процента. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима на постоянную основу, - заявил Путин.

О главном российско-китайском проекте, газопроводе «Сила Сибири-2», публично не было сказано ни слова. Но помощник президента Ушаков заверил - за закрытыми дверями лидеры обговорят перспективы окончательной фиксации проекта.

ВСТРЕЧА ПУТИНА С МОДИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УКРАИНСКОМ КОНФЛИКТЕ

Владимир Путин встретился с премьером Индии Моди. Фото: kremlin.ru.

Переговоры длились больше часа, а после них президент отправился в резиденцию Ала-Арча, любезно предоставленную киргизской стороной на время саммита. Туда, на переговоры, приехал кортеж премьера Индии Нарендры Моди.

Сказав лестные слова о стратегическом партнерстве России и Индии, Путин заметил, что в торговле развитие идет не идеально гладко. В прошлом году даже было зафиксировано небольшое снижение оборота, но в 2026-м все вернулось на круги своя: +2,6%.

- Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов: за последние 10 лет эта цифра выросла в семь раз – сегодня это почти 40 тысяч человек! - объявил президент России.

В своем ответе господин Моди высоко оценил сотрудничество между странами и заверил, что и отношения, и торговля будут расти - во благо двух народов. И даже задел тему СВО.

- Ваше превосходительство, дорогой друг! Мы регулярно обсуждали вопрос Украины. Вам известно, что Индия поддерживает все мирные усилия на этом треке.. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад, при этом каждый шаг навстречу миру даёт всему человечеству реальную надежду. Мы должны мирными средствами разрешать все проблемы, Индия – это страна Ганди, страна Будды, – именно таков наш посыл, - сказал премьер-министр.

- Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся, - заверил Владимир Путин.

В КУЛУАРАХ

За кулисами саммита спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев рассказал журналисту Александру Юнашеву о продолжении контактов России и США.

– Диалог продолжается, несмотря на попытки врагов либо его сорвать, либо дезинформировать наших американских партнёров. По мере того как становится очевидно, что украинская эскалация оказалась очень неправильным шагом и точно не помогает Украине, всё больше и больше партнёры находятся в диалоге, – уверяет один из наших ключевых переговорщиков. - И все больше и больше они начинают понимать нашу позицию…

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