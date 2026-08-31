90% уничтоженных складских помещений – це есть чистое вранье Фото: REUTERS.

В последние дни на Украине появился новый повод для вселенского плача и воя. «Клятые москали хочут нам устроить второй голодомор!». Примерно так можно оценить общий тон публикаций в украинских пабликах. В доказательство приводят фотографии пустых полок супермаркетов и объявления, что ряд товаров отпускается в ограниченных количествах в одни руки – яйца, крупы, сахар, соль, сыпучие продукты и т.д. И география таких новостей все время расширяется – вчера это были Киев, Харьков и Днепропетровск, а сегодня к ним добавились Львов, Ивано-Франковск, Винница, Кривой Рог и прочие города, даже очень далекие от линии фронта.

А тут еще и министр сельского хозяйства Украины добавил дровишек в костер, рассказав, что Россия-де уничтожила 90% складских помещений торговых сетей на всей Украине. Нет, склады «Эпицентра», «Сильпо», той же «Авроры» и еще доброго десятка других сетей действительно отполыхали так, что любо-дорого смотреть. А с другой стороны, взять, например тот же Харьков, в котором давеча сгорел ТЦ «Караван». Можно было бы даже посочувствовать (хотя вряд ли) харьковчанам, если бы не два «но». Первое – сами же украинцы в своих постах пишут, что этот торговый центр с начала российской СВО не использовался по своему прямому назначению. А как же он тогда использовался? Что размещалось на его гигантских площадях? Опять взрывоопасные памперсы и детонирующие гигиенические прокладки?

Как там давеча объяснял глупому населению один офицер Генштаба ВСУ, напомнить?

- Воевать будут все, условно «гражданское» население будет маскировать собой военное производство, военных как таковых с их действиями и военные склады. То есть живой щит – это одна из наших, моих в том числе, миссий в этой войне. Так что не надо ныть, а надо гордиться, - заявил этот укровоенный «мыслитель». - Военное производство за пределами населенного пункта невозможно замаскировать посреди поля, там ездят машины, выделять ЗРК для прикрытия каждого склада в поле тоже никто не будет. Поэтому почти все – жизнедеятельность войск, военное производство, рассредоточенные склады – лучше прятать среди гражданской жизнедеятельности, что давно делается и будет делаться, и будет дальше масштабироваться, иначе это поражение.

Так что – гордитесь, как вам приказано. И не нойте.

В последние дни на Украине появился новый повод для вселенского плача и воя Фото: REUTERS.

Кстати, второе «но», это насчет 90% уничтоженных складских помещений – це есть чистое вранье от украинского министра. Типичный бандеровский прием – давить на жалость, гипертрофируя объем понесенного ущерба, чтобы западные спонсоры, помощники и союзники быстрее и щедрее опустошали свои кошельки по первому «дай!» от «просрочки» Зеленского. А будешь говорить, что все не так катастрофично, так ни грошей, ни зброи не дадут. К слову, на Украине сейчас не больше 18 миллионов человек, так что для их снабжения требуется гораздо меньше логистических мощностей, чем ранее.

Кстати, тут известный украинский экономист Олег Пендзин тоже выступил с рассказом, что волноваться совершенно нечего, мол, жили раньше как-то без всяких супермаркетов, и ничего, выросли, да еще гарными хлопцами и дивчинами. Так что, мол, не извольте беспокоиться, граждане украинцы.

- Первый супермаркет в Украине появился в 1998 году. А первый строительный супермаркет «Эпицентр» появился в 2003 году. До этого момента украинцы абсолютно спокойно питались без использования тех супермаркетов, к которым мы сейчас привыкли. Это и небольшие магазины в микрорайонах, и магазинчики в киосках, и рынки, то есть источников получения продуктов питания много. Поэтому, когда мы с вами говорим о ретейле, это только один из путей получения продуктов питания. Украина в любом случае будет с продуктами, механизмы доставки продуктов людям будут, - объяснил экономист важность переживаемого момента и пояснил, по каким еще причинам беспокоиться не стоит. - Украинские семьи войдут в зиму с хорошими запасами. Сейчас все варят варенье, делают то, что можно, соления какие-то делают для того, чтобы иметь стопроцентные гарантии по отношению к тяжелой зиме. Это особенность Украины. Для голода в Украине нужен какой-нибудь геноцид.

Вот только и тут есть два нюанса. Во-первых, домашние заготовки тоже стоят денег, и немалых, а тут как раз начались ограничения по 6 кг в руки. И на Украине миллионы людей, которые являются внутренними переселенцами, давно утратившими свои садики и огородики. Именно они, кстати, стали сейчас самой социально уязвимой и незащищенной группой населения. И, во-вторых, но этот момент украинцы в своих комментариях Пендзину обошли стороной, то, что устроил на Украине Зеленский и есть самый настоящий геноцид.

А самое главное во всей этой истории – это третье «но». Их можно было бы пожалеть, если бы оони проявили себя «человеками», когда Киев организовал продовольственную, водную и энергетическую блокаду Крыма. Но тогда украинские сегменты соцсетей были переполнены радостными криками, пожеланиями гибели, клокочущей и кипящей ненавистью.

А потому, без всякой ненависти, с абсолютно холодной головой и без эмоций констатируем – это еще цветочки. Ягодки будут потом. Например, зимой. Будет не только голодно, но и холодно. И, да, благодарить за это надо не нас, а своего Зеленского. И себя тоже.

Потому что заслужили

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