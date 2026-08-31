90% уничтоженных складских помещений – це есть чистое вранье Фото: REUTERS.

В последние дни на Украине появился новый повод для вселенского плача и воя. «Клятые москали хочут нам устроить второй голодомор!». Примерно так можно оценить общий тон публикаций в украинских пабликах. В доказательство приводят фотографии пустых полок супермаркетов и объявления, что ряд товаров отпускается в ограниченных количествах в одни руки – яйца, крупы, сахар, соль, сыпучие продукты и т.д. И география таких новостей все время расширяется – вчера это были Киев, Харьков и Днепропетровск, а сегодня к ним добавились Львов, Ивано-Франковск, Винница, Кривой Рог и прочие города, даже очень далекие от линии фронта.

А тут еще и министр сельского хозяйства Украины добавил дровишек в костер, рассказав, что Россия-де уничтожила 90% складских помещений торговых сетей на всей Украине. Нет, склады «Эпицентра», «Сильпо», той же «Авроры» и еще доброго десятка других сетей действительно отполыхали так, что любо-дорого смотреть. А с другой стороны, взять, например тот же Харьков, в котором давеча сгорел ТЦ «Караван». Можно было бы даже посочувствовать (хотя вряд ли) харьковчанам, если бы не два «но». Первое – сами же украинцы в своих постах пишут, что этот торговый центр с начала российской СВО не использовался по своему прямому назначению. А как же он тогда использовался? Что размещалось на его гигантских площадях? Опять взрывоопасные памперсы и детонирующие гигиенические прокладки?

Как там давеча объяснял глупому населению один офицер Генштаба ВСУ, напомнить?

- Воевать будут все, условно «гражданское» население будет маскировать собой военное производство, военных как таковых с их действиями и военные склады. То есть живой щит – это одна из наших, моих в том числе, миссий в этой войне. Так что не надо ныть, а надо гордиться, - заявил этот укровоенный «мыслитель». - Военное производство за пределами населенного пункта невозможно замаскировать посреди поля, там ездят машины, выделять ЗРК для прикрытия каждого склада в поле тоже никто не будет. Поэтому почти все – жизнедеятельность войск, военное производство, рассредоточенные склады – лучше прятать среди гражданской жизнедеятельности, что давно делается и будет делаться, и будет дальше масштабироваться, иначе это поражение.

Так что – гордитесь, как вам приказано. И не нойте.

В последние дни на Украине появился новый повод для вселенского плача и воя Фото: REUTERS.

Кстати, второе «но», это насчет 90% уничтоженных складских помещений – це есть чистое вранье от украинского министра. Типичный бандеровский прием – давить на жалость, гипертрофируя объем понесенного ущерба, чтобы западные спонсоры, помощники и союзники быстрее и щедрее опустошали свои кошельки по первому «дай!» от «просрочки» Зеленского. А будешь говорить, что все не так катастрофично, так ни грошей, ни зброи не дадут. К слову, на Украине сейчас не больше 18 миллионов человек, так что для их снабжения требуется гораздо меньше логистических мощностей, чем ранее.

Кстати, тут известный украинский экономист Олег Пендзин тоже выступил с рассказом, что волноваться совершенно нечего, мол, жили раньше как-то без всяких супермаркетов, и ничего, выросли, да еще гарными хлопцами и дивчинами. Так что, мол, не извольте беспокоиться, граждане украинцы.

- Первый супермаркет в Украине появился в 1998 году. А первый строительный супермаркет «Эпицентр» появился в 2003 году. До этого момента украинцы абсолютно спокойно питались без использования тех супермаркетов, к которым мы сейчас привыкли. Это и небольшие магазины в микрорайонах, и магазинчики в киосках, и рынки, то есть источников получения продуктов питания много. Поэтому, когда мы с вами говорим о ретейле, это только один из путей получения продуктов питания. Украина в любом случае будет с продуктами, механизмы доставки продуктов людям будут, - объяснил экономист важность переживаемого момента и пояснил, по каким еще причинам беспокоиться не стоит. - Украинские семьи войдут в зиму с хорошими запасами. Сейчас все варят варенье, делают то, что можно, соления какие-то делают для того, чтобы иметь стопроцентные гарантии по отношению к тяжелой зиме. Это особенность Украины. Для голода в Украине нужен какой-нибудь геноцид.

Вот только и тут есть два нюанса. Во-первых, домашние заготовки тоже стоят денег, и немалых, а тут как раз начались ограничения по 6 кг в руки. И на Украине миллионы людей, которые являются внутренними переселенцами, давно утратившими свои садики и огородики. Именно они, кстати, стали сейчас самой социально уязвимой и незащищенной группой населения. И, во-вторых, но этот момент украинцы в своих комментариях Пендзину обошли стороной, то, что устроил на Украине Зеленский и есть самый настоящий геноцид.

А самое главное во всей этой истории – это третье «но». Их можно было бы пожалеть, если бы оони проявили себя «человеками», когда Киев организовал продовольственную, водную и энергетическую блокаду Крыма. Но тогда украинские сегменты соцсетей были переполнены радостными криками, пожеланиями гибели, клокочущей и кипящей ненавистью.

А потому, без всякой ненависти, с абсолютно холодной головой и без эмоций констатируем – это еще цветочки. Ягодки будут потом. Например, зимой. Будет не только голодно, но и холодно. И, да, благодарить за это надо не нас, а своего Зеленского. И себя тоже.

Потому что заслужили.

P.S. А еще не стоит забывать, что непуганое, но сильно испугавшееся население на Украине буквально сметает все, что есть на полках супермаркетов, поступая так по старой привычке или даже традиции советских времен. Совсем, как у нас в стране. Но в России были волны просто потребительской паники с "гречкой и спичками" на ровном месте, то тревоги украинских потребителей сейчас имеют более обоснованные причины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ снова спрятали склады с оружием среди мирных, погибли люди: Зеленский делает вид, что не знал

Почему поляки избивают украинцев: готовят ко вступлению в ЕС