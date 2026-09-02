Почему школьницы "вдохновились" "Игрой в кальмара" и зарезали 12-летнего мальчика: ответ психолога

Фото: AI/Shutterstock/Fotodom

Стали известны новые подробности жестокого убийства 12-летнего мальчика в Подмосковье. Задержанные старшеклассницы (им всего 15 и 16 лет) заявили на допросе, что во время расправы над ребенком они хотели повторить одну из сцен сериала «Игра в кальмара».

Этот южнокорейский сериал, вышедший в 2021 году, сразу стал мировым хитом и вызвал шквал обсуждений. Хотя до этого уже были фильмы с подобным сюжетом. Некая организация предлагает нуждающимся в деньгах людям сыграть в смертельно опасную игру. На дистанции участников могут убить, но победитель получает огромный куш. Вероятно, «Игра в кальмара» (сериал имеет возрастной маркер 18+) поразила всех прежде всего размахом – первоначально за денежный приз вышли побороться более 400 человек, которых сценаристы тут же принялись уничтожать самыми изуверскими способами.

Почему эти юные девушки решили повторить именно сцену из этого сериала? Что в нем такого спрятано? Об этом мы поговорили с детским психологом Екатериной Алексеевой.

- Когда началась шумиха вокруг «Игры в кальмара», я и сама этот сериал посмотрела, - говорит психолог. – На мой взгляд, первый сезон действительно очень крепкий. Конечно, многих шокирует тот момент, что участников убивают в процессе испытаний по мотивам популярных детских корейских игр. Однако я смотрю сериал как взрослый человек. Для меня там есть определенная драматургия, психология героев - у некоторых возникает дружба, чувство взаимопомощи и так далее. Однако подростки видят сюжет гораздо примитивней. Мне кажется, именно для этих девочек в этом сериале гораздо важнее была сама модель превосходства организаторов игры над жертвами. Например, там есть охранники, так называемые «розовые солдаты» - люди в закрытых костюмах и масках с разными геометрическими фигурами: круг, треугольник, квадрат. Эти люди анонимны и они контролируют всех игроков. Если мы говорим о трагедии в Подмосковье, я думаю, что дело вовсе не в самом сериале «Игра в кальмара», а в самих девочках. У них было желание получить в реальной жизни превосходство над жертвой. Триггером мог стать любой другой сериал или фильм. В моем подростковом возрасте это могли быть ужастики «Пила» или «Поворот не туда». Но сейчас на слуху «Игра в кальмара». Поэтому в головах у девочек закрепился именно он.

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

- Эти девушки психически здоровы?

- Всей картины мы с вами не знаем. Поэтому говорить о конкретных девочках не имеет смысла. Но часто заболевание психиатрического характера развивается именно к подростковому возрасту. Есть ли у девочек какие-либо расстройства, специалисты это выяснят во время психолого-психиатрических экспертиз. Однако действительно могло так сложиться, что в жизни встретились два человека с одинаковыми проблемами и фантазиями. Здоровый человек не может ни с того ни с сего решиться на убийство. Понимаете, у этого всего накопительный эффект. Навязчивые мысли какое-то время крутятся, крутятся в голове. И в какой-то момент человек уже не справляется с ними, у него могут начинаться панические атаки, например. Если то, что девушка пыталась покончить с собой правда, – это как раз может подтверждать ее состояние. С такими мыслями тяжело жить. Обычно подобные люди начинают с животных. (По словам одноклассников, девушки из Кабаново снимали видео с разрыванием на части игрушечного зайчика. Возможно, это было как раз начало процесса. – Авт.).

- Таких подростков можно распознать со стороны?

- Если нет внешних признаков болезненного состояния – нет, конечно. Но недавно у меня по работе были молодые клиенты, уже совершеннолетние, которые остановились буквально в шаге от совершения убийства. Была уже совсем тонкая грань. У них появились навязчивые мысли. Они уже даже начали планировать. Но вовремя обратились за помощью к родным, а те – к специалистам. Сейчас этих ребят лечат.

- Получается, что такие люди могут найти в себе силы остановиться? Они понимают, что им нужна помощь?

- Теперь я точно знаю, что да.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девочки хотели повторить сцену из "Игры в кальмара": новые подробности об убийстве 12-летнего мальчика в Подмосковье

Танцевали на могилах и хотели поступать на медсестер: что известно о двух девочках, зарезавших 12-летнего школьника ради забавы

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте