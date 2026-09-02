Полетим к астероиду Апофису. Российские физики-ядерщики берутся «оседлать» приближающегося к Земле «убийцу мегаполисов»

В 2029 году к астероиду Апофис устремятся множество космических аппаратов. Российские – в том числе

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что российские ученые готовят «новый прорыв в космических исследованиях» – миссию к астероиду Апофис, который окажется на небывало близком расстоянии от Земли 13 апреля 2029 года. Что они задумали?

Инициировали уникальный проект специалисты из НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ (НИИЯФ МГУ). Планируют подлететь, осмотреть и изучить астероид – форму, структуру и особенности рельефа небесного тела, направив к нему так называемые спутники-кубсаты – они же нано-спутники или малые космические аппараты.

- Сделать это реально, - считает Эдуард Боос, член-корреспондент Российской академии наук, директор НИИЯФ. - Можно даже будет приземлиться, взять образцы грунта.

Миссия предстоит непростая – российские космические аппараты прежде не садились на астероиды – не «ощупывали» их и пробы грунта не брали. Но основания для оптимизма есть.

Начиная с 2018 года, МГУ запустил на низкую околоземную орбиту уже около двух десятков малых космических аппаратов разного размера – от полуторакилограммовых до полуторапудовых. Первые – самые маленькие кубсаты – запускали вручную. Их оправляли в полет космонавты с борта Международной космической станции (МКС). Потом – ракеты-носители за одно с более крупными исследовательскими аппаратами.

Приборы, установленные на кубсатах, следили за процессами на Солнце – за его активностью, за космическими лучами, за радиационной обстановкой вокруг Земли, фиксировали вспышки гамма-излучения, вызванные загадочными процессами в далеком космосе. Один из недавних аппаратов сейчас ведет биологические исследования. На его борту – клеточные структуры.

О результатах, полученных с помощью кубсатов ученые НИИЯФ рассказали недавно в международном журнале Advances in Space Research.

До встречи с астероидом Апофис еще три года. Время, чтобы перехватить, а то и «оседлать» глыбу у российских ученых есть. Равно, как и опыт.

СПРАВКА KP.RU

Мал, да удал

В основе стандарта кубсатов лежит базовый кубический модуль — 1U (Unit) с гранями 10×10×10 см. Вес и размер всех остальных форматов масштабируется пропорционально количеству базовых «кубиков» в составе аппарата.

Формат кубсата «Скорпион», запущенного в канун 2026 года с космодрома Восточный, 16U – в нем 16 «кубиков» общим весом порядка 24 килограммов.

О том с какими трудностями могут столкнуться миссии к Апофису – наша и зарубежные – и о том, какие угрозы несет с собой почти полукилометровая глыба, оказавшись рядом с Землей на расстоянии порядка 30 тысяч километров, читайте на сайте KP.RU.

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