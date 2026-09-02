"Профессор Молчанов" спокойно стоит в порту Баренцбурга Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный редактор радио «Комсомольская правда» вместе с РГО отправился в экспедицию на край света, чтобы рассказать о русском следе на архипелаге Шпицберген. Но научный поход превратился в политический триллер.

Архипелаг Шпицберген – это самая северная часть Норвегии. А еще уже 500 лет здесь живут русские люди. Собственно, поэтому Русское Географическое Общество и решило запустить уникальный проект – впервые в истории собрать и нанести на печатную карту объекты нашего наследия, которые находятся в разных точках Шпицбергена. А я как раз рассказываю о работе ученых…

ЦЕЛЬ ВАШЕГО ВИЗИТА В НОРВЕГИЮ?

Природа-матушка три дня намекала нам, что впереди будет что-то неладное. 72 часа мы не могли покинуть порт Мурманска из-за бушующего в Баренцевом море шторма. Волны достигали шести метров. Но в пятницу под ласковое солнышко и полный штиль мы, наконец, отправились в путь и благополучно добрались до Шпицбергена.

- В мире аналогов Шпицбергену нет! – рассказывала мне руководитель экспедиционно-туристического центра Русского Географического Общества в Королевстве Норвегия Дарья Слюняева. - Это такой международный котел, куда съезжаются абсолютно разные национальности и каким-то чудом уживаются вместе. Шпицберген имеет статус безвизовой зоны. Человеку достаточно иметь с собой только загранпаспорт.

Корабль "Профессор Молчанов" власти Норвегии арестовали в день рождения капитана Сергея Хохлова Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если совсем коротко, архипелаг принадлежит Норвегии. Но здесь есть несколько русских поселков. Их статус закреплен международным правом. Ну, а главный городок с русским населением на Шпицбергена – это Баренцбург. Сюда и прибыла наша экспедиция.

На борт «Профессора Молчанова» поднялись норвежские пограничники.

- Цель вашего визита в Норвегию? - поинтересовались чужеземцы в форме.

В голове крутился ответ: «Шпицберген – не ваша, а русская земля, норвег!». Но я коротко сказал:

- Я журналист самого крупного российского издания «Комсомольская правда» и буду рассказывать о прекрасном месте Баренцбург.

Таможенники улыбнулись, отдали «загран» и резюмировали:

- Добро пожаловать в Норвегию.

Главный редактор радио "КП" Андрей Горбунов в часовне Спаса Нерукотворного Образа, это самая северная православная церковь в мире Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

РУССКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Прибыли на остров мы 1 сентября. Нас тут же отвезли в гостиницу. Толк в русском гостеприимстве здесь знают. На входе в отель мне предложили рюмку водки и соленый огурец. Ну, красота же! К чему я об этом сейчас рассказываю? Просто сегодня сразу несколько коллег из Москвы спросили меня: «Вас там с корабля не выпускают, да?». Ну нет же! Мы и не должны были жить на корабле. «Профессор Молчанов» остался стоять в порту «на привязи». А участники экспедиции уехали на сушу заниматься своими научными делами.

2 сентября тоже ничего не предвещало неладного. Хотя всю ночь лил дождь, утром выглянуло суровое арктическое солнце. Днем я спустился в местный порт – просто посмотреть, как там всё устроено. «Профессор Молчанов» стоял на месте. Никаких шумихи вокруг, никакой группы захвата, никаких натовских подводных лодок. Только чайки летали вокруг, и волны бились о борт.

Команда нашего корабля после прибытия в порт Баренцбурга Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«ПОДАРОК» НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАПИТАНА

А вечером пришла новость об аресте нашего корабля. В это время как раз проходила встреча экспедиции с местными жителями. Ученые рассказывали о том, какую классную карту русского Шпицбергена они сделают. И тут сообщение: «Арест». Я сначала подумал: «фейк». Побежал спрашивать. У кого? У кого надо. Ответ оказался утвердительным – «Профессор Молчанов», действительно, арестован. Причем это произошло аккурат в день рождения нашего капитана Сергея Хохлова.

Суть дела объяснил в официальном сообщении губернатор Шпицбергена.

В целом в Баренцбурге пока всё спокойно Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

"Губернатор Шпицбергена сегодня, по приказу Норд-Тромсского окружного суда, взял под контроль российское судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в Баренцбурге. Арест был инициирован после того, как окружной суд Север-Тромса предоставил украинской компании «Нафтогаз» право изъять российское судно. Судебный процесс и решение являются частью борьбы компании за возврат средств, экспроприированных Россией в 2014 году. Губернатор Шпицбергена является судебным приставом и по приказу окружного суда Нор-Тромса взял судно под охрану в среду, 2 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. Так «Профессор Молчанов» и попал под раздачу…

На сайте губернатора заявили, что "судно будет пришвартовано в Баренцбурге до тех пор, пока губернатор или окружной суд Норд-Тромса не примет иное решение". Однако пообещали, что "губернатор позаботится о экипаже и пассажирах на борту судна в сотрудничестве с Trust Arcticugol".

Капитан Сергей Хохлов в море 27 лет Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ АРЕСТ И ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

На участниках экспедиции и членах команды корабля этот арест никак не сказался. Ни одного человека не арестовали. Мы все занимаемся своими делами. Завтра, например, с самого утра я пойду в главную угольную шахту Баренцбурга, а дальше вместе с другими участниками экспедиции отправимся на мыс Финнесет. На данный момент «Профессору Молчанову» просто запрещено покидать порт Баренцбурга. Сколько продлится этот запрет, совершенно не понятно. Но насколько я знаю, ситуацию сейчас решают в самых высоких кабинетах МИДа РФ.

Ну, а я продолжу рассказывать вам о нашей остро-политической экспедиции.

Свободу "Профессору Молчанову!" Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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