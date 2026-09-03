Об улучшении ситуации с бензином в России заявили в правительстве страны Фото: Ольга ЮШКОВА.

ЧТО С БЕНЗИНОМ В РОССИИ: ГЛАВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НОВАКА

В последние дни на столичные заправки вернулся бензин. Купить его можно практически без очередей. Об улучшении ситуации с бензином в России заявили и в правительстве.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что сейчас на внутреннем рынке хватает дизеля и авиакеросина. На этой неделе после ремонта были введены в строй несколько НПЗ. Эффект от этого автомобилисты заметили сразу же по наличию топлива на заправках. Сохраняющийся в ряде регионов дефицит Новак охарактеризовал, как «небольшой».

- Что касается автомобильного бензина АИ-92, 95, 98, разные марки, здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой. Мы наблюдаем определенные перебои, - пояснил Новак в интервью ИС «Вести» на полях Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке.

Он отметил, что правительство принимает меры, чтобы сбалансировать рынок. По словам Новака, кабмин постоянно мониторит ситуацию в регионах и проводит с ними оперативные штабы.

КАКИЕ МЕРЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ

На днях правительство приняло решение продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Что касается бензина, то запрет на его экспорт установлен до конца января 2027 года. Выполняются лишь некоторые правительственные соглашения по поставкам за рубеж.

В правительстве также было решено увеличить импорт бензина. На помощь пришли ближайшие партнеры по ЕАЭС - Белоруссия и Казахстан. По словам Новака, также заключены соглашения о поставках топлива с дружественными странами из дальнего зарубежья. Ранее появлялась информация, что в Россию уже приехал первый бензин из Индии.

- Работаем с компаниями по привлечению дополнительного ресурса бензина от наших дружественных стран, из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья. Уже первые поставки пошли, и они наполняют рынок. Вся необходимая работа будет и дальше вестись, - заявил Новак.

Вице-премьер Александр Новак Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

КАК БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ТОПЛИВА

Чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в России, правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и выпускать бензин более низкого экологического класса - К2, К3 и К4 (Евро 2, Евро 3, Евро 4). Часть автомобилей без проблем могут ездить на бензине более низкого качества. А вот двигатели некоторых иномарок такому топливу явно не обрадуются и могут начать барахлить. В связи с этим в правительстве пообещали, что продажи топлива более низкого класса будут прозрачными. В Александр Новак заявил, что АЗС должны информировать покупателей о классе продаваемого топлива. Такие же призывы прозвучали и из Госдумы. Информация о классе топлива должна быть указана на информационном табло топливораздаточной колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке. Как отметил Новак, это позволит автолюбителям сделать осознанный выбор - подойдет им такой бензин или нет.

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