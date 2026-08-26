Дизельный бум на вторичке: спрос подскочил

«Авто.ру» заявил о росте спроса на дизельные машины с пробегом на 33% в августе. Marti Rossello / Shutterstock.com / Fotodom.

По данным исследования, проведенного платформой «Авто.ру» (имеются в распоряжении ТАСС), в августе 2026 года интерес российских покупателей к подержанным автомобилям с дизельными двигателями заметно оживился.

По сравнению с июнем текущего года количество запросов на такие машины увеличилось на треть — на 33%. При этом стоимость подержанных дизелей в среднем поднялась на 6%, достигнув отметки 3,2 миллиона рублей, а число доступных к продаже экземпляров, напротив, снизилось на 6%.

В отчете аналитиков отмечается, что новая волна потребительской активности на вторичном рынке России в отношении дизельных моделей стала набирать обороты с июля, а к августу рост спроса оказался особенно выраженным. Почти половина всех предложений на этом рынке — 47,5% — приходится на автомобили немецкого производства. Далее следуют японские бренды с долей 16,5% и корейские — 14%.

Наибольшей популярностью среди покупателей в указанный период пользовались следующие модели: BMW 5 series, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg.

В «Авто.ру» также обратили внимание, что китайские автомобили на дизельном топливе представлены в России исключительно в сегменте новых машин. Лидером спроса здесь стал Haval H5, а в пятерку самых востребованных также вошли Foton Tunland V9, Foton Tunland G9, Haval H9 и JAC T9.

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