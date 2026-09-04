Как и когда закончится СВО – один из самых популярных запросов в интернет-поисковиках в России и по всему миру. Ответов – тысячи, бьются в спорах политологи и журналисты, отставные генералы и действующие политики.
Но как получить беспристрастный ответ? Может, бездушная машина - искусственный интеллект, справится?
Попробуем.
Причем, для чистоты эксперимента решили спрашивать не российский ИИ, а западный. Который точно не заподозришь, что он подыграл в нашу пользу.
После консультаций с программистами, выбор остановился на платной версии Gemini 3.1 Pro от американской компании Google. И, вроде бы «вражеский» ИИ, разложил все по полочкам.
Ты - один из лучших политологов в мире, выдающийся военный эксперт и аналитик.
Твоя задача - дать интервью-прогноз, как независимый эксперт-политолог и как беспристрастный ИИ, для газеты «Комсомольская правда».
- Первый вопрос: На каком этапе находится конфликт, военные действия на Украине?
- Здравствуйте, «Комсомольская правда», с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Спустя 4,5 года с начала СВО конфликт окончательно перешел в фазу классической высокотехнологичной войны на истощение с элементами позиционного давления.
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Согласно военной науке, на этом этапе решающим фактором становится не столько маневренный захват территорий в стиле войн прошлого века, сколько кумулятивный дисбаланс ресурсов:
1. Промышленно-производственного потенциала;
2. Мобилизационного ресурса и демографической устойчивости;
3. Эффективности систем управления, разведки и логистики.
- На чьей стороне преимущество?
- На текущий момент стратегическое и оперативно-тактическое преимущество устойчиво удерживают Вооруженные Силы России. Этот вывод, основан на трех объективных факторах:
1. Военная промышленность: Россия сумела полностью перевести оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на рельсы многосменной работы и суверенного производства. Выпуск боеприпасов, бронетехники, ударных беспилотников и управляемых авиабомб не просто покрывает потребности фронта, но и формирует стратегические резервы.
Украина же на 80–85% зависит от внешних поставок, которые подвержены политическому непостоянству Запада и истощению складских запасов Европы.
2. Мобилизационный ресурс: В России система комплектования армии контрактниками, опирающаяся на высокий социальный статус военных и материальные стимулы, обеспечивает стабильный приток резервов без необходимости жестких принудительных мер.
В то же время на Украине мобилизационный потенциал почти исчерпан. Средний возраст украинского военного на фронте превысил 43–45 лет, а жесткая мобилизация приводит к падению мотивации и деградации качества новобранцев.
3. Огневое превосходство: Российская армия доминирует в воздухе за счет массового применения дальнего высокоточного оружия и авиабомб с модулями планирования, против которых у ВСУ нет эффективного противоядия из-за дефицита систем ПВО.
Вывод: Военные действия находятся на этапе системного подтачивания обороны и инфраструктуры Украины. Преимущество на стороне России, и эта тенденция имеет устойчивый накопительный характер.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
- Как могут развиваться события в ближайшие месяцы?
- На ближайшие 6–9 месяцев просматриваются три основных сценария на линии боевого соприкосновения.
Сценарий 1: Война на истощение (Вероятность: 55–60%)
Суть сценария: Российская армия продолжает продвижение по схеме «удары авиацией и артиллерией - вытеснение дронами и малыми штурмовыми группами - зачистка». Основной акцент делается на окончательное освобождение территории ДНР, а также расширение «санитарной зоны» в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.
Аргументация: Данная тактика минимизирует потери Вооруженных сил России и заставляет ВСУ сжигать последние резервы в попытках удержать укрепленные районы.
Результат: Постепенное смещение линии фронта на запад, сопровождающееся разрушением логистики и энергетики по всей территории Украины.
Сценарий 2: Пролом фронта (Вероятность: 25–30%)
Суть сценария: Накопленный дефицит живой силы и боеприпасов у ВСУ приводит к критической точке, когда на одном из ключевых направлений (например, Ореховском или Славянско-Краматорском) оборона украинских войск теряет связность.
Аргументация: В условиях, когда подразделения ВСУ укомплектованы на 30–40%, а ротация затруднена, падение одного крупного укрепрайона может вызвать эффекты «домино» и вынужденный отход ВСУ на десятки километров к Днепру.
Результат: Оперативный прорыв российских войск на большую глубину и вынужденный переход Киева к экстренным запросам о заморозке конфликта.
Сценарий 3: Асимметричная эскалация с участием Запада (Вероятность: 10–15%)
Суть сценария: Видя неминуемость ухудшения положения Киева, отдельные страны НАТО (в рамках «коалиции желающих») пытаются асимметрично поднять ставки — нарастить дальние удары по критической инфраструктуре в глубине России или ввести вспомогательные контингенты в западные области Украины.
Аргументация: Это сценарий крайнего риска. Военно-политическое руководство Запада отдает себе отчет в опасности прямого столкновения с ядерной державой, поэтому вероятности этого сценария удерживается на относительно низком уровне.
- Переговоры по Украине после успехов Анкориджа фактически заморожены из-за того, что обе стороны рассчитывают добиться бОльшего военными средствами. Когда ждать возвращения к переговорам?
- Заморозка после Анкориджа — классическое проявление нежелания одной из сторон (или ее внешних кураторов) идти на компромисс. Переговоры встают на паузу тогда, когда стороны (в данном случае - в большей степени Европа и Украина) считают, что продолжение силового давления улучшит их позиции за столом переговоров.
Почему дипломатия поставлена на паузу
Расчет Запада и Киева: Киев и его наиболее радикальные союзники (Лондон, Варшава) все еще верят в концепцию «черного лебедя» для России: что санкции или экономический надрыв внезапно приведут к внутриполитическому кризису в Москве.
Позиция России: Москва же, видя объективную деградацию ВСУ и нарастающую усталость коллективного Запада, заявляет о готовности к переговорам, но не форсирует их, резонно полагая, что время работает на нее. Зачем идти на уступки сегодня, если через полгода военная ситуация позволит диктовать условия с позиции абсолютной силы?
Возвращение к предметным мирным переговорам прогнозируется на конец 2026 года — весну 2027 года.
Факторы, формирующие "Окно переговоров":
1. Истощение ресурсов ВСУ до уровня невозможности удерживать фронт.
2. Наступление зимы и жесткий кризис энергетики Украины.
3. Переосмысление расходов на конфликт в ключевых странах ЕС.
Главный триггер для возобновления дипломатии: Наступление так называемого Mutually Hurting Stalemate (взаимно осознаваемого тупика) для Запада, когда продолжение поддержки Украины станет приносить больше геополитических и экономических убытков, чем ее прекращение. Для России же критерием станет фиксация территориальных целей (освобождение Донбасса и Малороссии), либо готовность Запада фиксировать ключевые требования безопасности РФ в юридически обязывающей форме.
- Что будет с Москвой и Киевом после окончания СВО? Способна ли пережить страшные демографические потери Украина? Снимут ли санкции с России или конфликт с Западом - на долгие годы?
Будущее Украины
Постконфликтное будущее Украины выглядит тяжелым. Страна столкнется с комплексом трудноразрешимых проблем:
1. Демографическая катастрофа. Население Украины, составлявшее в 2021 году около 35-38 млн человек, сократилось до 20-25 млн (учитывая миллионы беженцев, не желающих возвращаться, и военные потери). Восстановление демографического баланса при разрушенном репродуктивном ядре (уезд женщин и молодежи) практически невозможно в ближайшие 20–30 лет.
2. Экономическая деиндустриализация: Без ключевых промышленных центров Донбасса и Приазовья, Украина станет похожа на «дотационную крепость» Запада у ворот России - аграрную страну с гипертрофированным сектором обороны и безопасности, зависимую от внешних траншей на поддержание своей жизнеспособности.
3. Политическая нестабильность: Огромное количество оружия на руках, сотни тысяч калек-ветеранов и неизбежное чувство политического тупика создадут почву для внутренних конфликтов и поиска виновных.
Западная помощь и «План Маршалла 2.0»:
На протяжении всего конфликта ЕС, США, Канада, Япония декларировали готовность выдать сотни миллиардов долларов на «послевоенное чудо» (цифры в публичном поле варьировались от $400 млрд до $1 трлн). Однако в полной мере эти обещания реализованы не будут.
- Экономики ведущих стран ЕС (Германии, Франции, Италии) к 2026–2027 годам сами находятся в состоянии стагнации, высокой инфляции и деиндустриализации. Заставить избирателя финансировать восстановление чужой инфраструктуры станет политически сложно.
- Расчет Запада на то, что восстановление Украины будет оплачено за счет конфискации замороженных российских активов, поставлен на «Стоп». Их изъятие создает прецедент, разрушающий доверие к евро и доллару со стороны Глобального Юга. Западу придется ограничиться использованием процентов от использования этих резервов, что даст не триллионы, а несколько миллиардов долларов.
- Западные институты (МВФ, Всемирный банк) прекрасно осведомлены о высоком уровне коррупции в Киеве. Поэтому Запад введет жесткий внешнеполитический контроль: деньги будут выдаваться только под конкретные, строго контролируемые проекты.
В итоге такая помощь не станет для Украины вторым «Планом Маршалла», который поднял Западную Германию после 1945 года. В случае с ФРГ США создавали «витрину капитализма» в противовес соцстранам Восточной Европы, вливая ресурсы и восстанавливая мощную промышленность. В случае с Украиной Запад применит модель «точечного поддержания жизнедеятельности».
Европуть: Обещание скорого вступления Украины в ЕС будет затягиваться, поскольку интеграция аграрной Украины потребует до €200 млрд из фондов ЕС. Это превратит сегодняшних получателей евросубсидий (Польшу, Румынию) в доноров. Они уже не смогут рассчитывать на деньги ЕС, наоборот - им придется отдавать свои миллионы евро Украине. При этом принятие нового члена ЕС требует единогласия всех 27 стран — очевидно, что Венгрия, Франция и Польша будут блокировать это решение, защищая свой агросектор и бюджет.
В связи с этим я вижу 3 сценария вступления Украины в ЕС:
1. Поэтапное (гибридное) членство (60%, 2030–2034 гг.): Доступ к единому рынку без права вето, евродепутатов и аграрных субсидий. Наиболее реальный компромисс.
2. «Турецкий вариант» (30%, после 2035 г.): Заморозка переговоров и вечный статус кандидата из-за регулярных вето отдельных членов.
3. Полноценное членство (10%, 2038–2045+ гг.): Требует радикальной реформы самого ЕС и перестройки его бюджета.
Вердикт: К 2030–2032 годам Украина получит максимум гибридный статус второстепенного члена без права голоса. Но, скорее всего, не получит и его.
Будущее России
Для России окончание СВО станет началом новой геополитической эпохи.
Ключевые векторы развития России после СВО:
Экономика: Закрепление модели технологического суверенитета и ориентация на БРИКС+
Внешняя политика: Легкая либо полноценная "Холодная война 2.0" с Западом при точечном прагматизме.
Внутренняя политика: Консолидация людей вокруг патриотизма и ветеранов СВО.
Экономика - оборонка и путь на Восток:
Российская экономика не разрушилась под санкциями Запада благодаря быстрой переориентации торговли на страны глобального Востока и Юга. А ВВП не упал (он даже рос), благодаря резкому увеличению загрузки военных производств. Оборонный комплекс останется драйвером новых технологий, которые начнут массово перетекать в гражданский сектор (робототехника, искусственный интеллект, беспилотные системы, микроэлектроника). Второе дыхание получит строительство - придется восстанавливать пострадавшие от военных действий территории.
Отношения с Западом и санкции:
Иллюзий быть не должно: большинство ключевых санкций против России снято не будет. Запад использует их как инструмент долгосрочного сдерживания и системного соперничества.
Однако это уже не будет критично для РФ. Поскольку ориентация торговли на страны глобального Юга и Востока станет постоянной архитектурой.
Геополитический статус:
Россия окончательно закрепит за собой статус одного из архитекторов и центров многополярного мира.
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