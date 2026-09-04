Искусственный интеллект дал дать интервью-прогноз об окончании СВО. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

Как и когда закончится СВО – один из самых популярных запросов в интернет-поисковиках в России и по всему миру. Ответов – тысячи, бьются в спорах политологи и журналисты, отставные генералы и действующие политики.

Но как получить беспристрастный ответ? Может, бездушная машина - искусственный интеллект, справится?

Попробуем.

Причем, для чистоты эксперимента решили спрашивать не российский ИИ, а западный. Который точно не заподозришь, что он подыграл в нашу пользу.

После консультаций с программистами, выбор остановился на платной версии Gemini 3.1 Pro от американской компании Google. И, вроде бы «вражеский» ИИ, разложил все по полочкам.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО: ИИ ДАЛИ ЗАДАНИЕ СОСТАВИТЬ ПРОГНОЗ

Ты - один из лучших политологов в мире, выдающийся военный эксперт и аналитик.

Твоя задача - дать интервью-прогноз, как независимый эксперт-политолог и как беспристрастный ИИ, для газеты «Комсомольская правда».

ЗА КЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО?

- Первый вопрос: На каком этапе находится конфликт, военные действия на Украине?

- Здравствуйте, «Комсомольская правда», с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Спустя 4,5 года с начала СВО конфликт окончательно перешел в фазу классической высокотехнологичной войны на истощение с элементами позиционного давления.

Конфликт окончательно перешел в фазу классической высокотехнологичной войны на истощение Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно военной науке, на этом этапе решающим фактором становится не столько маневренный захват территорий в стиле войн прошлого века, сколько кумулятивный дисбаланс ресурсов:

1. Промышленно-производственного потенциала;

2. Мобилизационного ресурса и демографической устойчивости;

3. Эффективности систем управления, разведки и логистики.

- На чьей стороне преимущество?

- На текущий момент стратегическое и оперативно-тактическое преимущество устойчиво удерживают Вооруженные Силы России. Этот вывод, основан на трех объективных факторах:

1. Военная промышленность: Россия сумела полностью перевести оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на рельсы многосменной работы и суверенного производства. Выпуск боеприпасов, бронетехники, ударных беспилотников и управляемых авиабомб не просто покрывает потребности фронта, но и формирует стратегические резервы.

Украина же на 80–85% зависит от внешних поставок, которые подвержены политическому непостоянству Запада и истощению складских запасов Европы.

2. Мобилизационный ресурс: В России система комплектования армии контрактниками, опирающаяся на высокий социальный статус военных и материальные стимулы, обеспечивает стабильный приток резервов без необходимости жестких принудительных мер.

В то же время на Украине мобилизационный потенциал почти исчерпан. Средний возраст украинского военного на фронте превысил 43–45 лет, а жесткая мобилизация приводит к падению мотивации и деградации качества новобранцев.

3. Огневое превосходство: Российская армия доминирует в воздухе за счет массового применения дальнего высокоточного оружия и авиабомб с модулями планирования, против которых у ВСУ нет эффективного противоядия из-за дефицита систем ПВО.

Вывод: Военные действия находятся на этапе системного подтачивания обороны и инфраструктуры Украины. Преимущество на стороне России, и эта тенденция имеет устойчивый накопительный характер.

В России система комплектования армии контрактниками, опирающаяся на высокий социальный статус военных и материальные стимулы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

- Как могут развиваться события в ближайшие месяцы?

- На ближайшие 6–9 месяцев просматриваются три основных сценария на линии боевого соприкосновения.

Сценарий 1: Война на истощение (Вероятность: 55–60%)

Суть сценария: Российская армия продолжает продвижение по схеме «удары авиацией и артиллерией - вытеснение дронами и малыми штурмовыми группами - зачистка». Основной акцент делается на окончательное освобождение территории ДНР, а также расширение «санитарной зоны» в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

Аргументация: Данная тактика минимизирует потери Вооруженных сил России и заставляет ВСУ сжигать последние резервы в попытках удержать укрепленные районы.

Результат: Постепенное смещение линии фронта на запад, сопровождающееся разрушением логистики и энергетики по всей территории Украины.

Сценарий 2: Пролом фронта (Вероятность: 25–30%)

Суть сценария: Накопленный дефицит живой силы и боеприпасов у ВСУ приводит к критической точке, когда на одном из ключевых направлений (например, Ореховском или Славянско-Краматорском) оборона украинских войск теряет связность.

Аргументация: В условиях, когда подразделения ВСУ укомплектованы на 30–40%, а ротация затруднена, падение одного крупного укрепрайона может вызвать эффекты «домино» и вынужденный отход ВСУ на десятки километров к Днепру.

Результат: Оперативный прорыв российских войск на большую глубину и вынужденный переход Киева к экстренным запросам о заморозке конфликта.

Сценарий 3: Асимметричная эскалация с участием Запада (Вероятность: 10–15%)

Суть сценария: Видя неминуемость ухудшения положения Киева, отдельные страны НАТО (в рамках «коалиции желающих») пытаются асимметрично поднять ставки — нарастить дальние удары по критической инфраструктуре в глубине России или ввести вспомогательные контингенты в западные области Украины.

Аргументация: Это сценарий крайнего риска. Военно-политическое руководство Запада отдает себе отчет в опасности прямого столкновения с ядерной державой, поэтому вероятности этого сценария удерживается на относительно низком уровне.

ЧТО СОРВАЛО ПЕРЕГОВОРЫ?

- Переговоры по Украине после успехов Анкориджа фактически заморожены из-за того, что обе стороны рассчитывают добиться бОльшего военными средствами. Когда ждать возвращения к переговорам?

- Заморозка после Анкориджа — классическое проявление нежелания одной из сторон (или ее внешних кураторов) идти на компромисс. Переговоры встают на паузу тогда, когда стороны (в данном случае - в большей степени Европа и Украина) считают, что продолжение силового давления улучшит их позиции за столом переговоров.

Почему дипломатия поставлена на паузу

Расчет Запада и Киева: Киев и его наиболее радикальные союзники (Лондон, Варшава) все еще верят в концепцию «черного лебедя» для России: что санкции или экономический надрыв внезапно приведут к внутриполитическому кризису в Москве.

Позиция России: Москва же, видя объективную деградацию ВСУ и нарастающую усталость коллективного Запада, заявляет о готовности к переговорам, но не форсирует их, резонно полагая, что время работает на нее. Зачем идти на уступки сегодня, если через полгода военная ситуация позволит диктовать условия с позиции абсолютной силы?

КОГДА ЖДАТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДИАЛОГА

Возвращение к предметным мирным переговорам прогнозируется на конец 2026 года — весну 2027 года.

Факторы, формирующие "Окно переговоров":

1. Истощение ресурсов ВСУ до уровня невозможности удерживать фронт.

2. Наступление зимы и жесткий кризис энергетики Украины.

3. Переосмысление расходов на конфликт в ключевых странах ЕС.

Главный триггер для возобновления дипломатии: Наступление так называемого Mutually Hurting Stalemate (взаимно осознаваемого тупика) для Запада, когда продолжение поддержки Украины станет приносить больше геополитических и экономических убытков, чем ее прекращение. Для России же критерием станет фиксация территориальных целей (освобождение Донбасса и Малороссии), либо готовность Запада фиксировать ключевые требования безопасности РФ в юридически обязывающей форме.

Возвращение к предметным мирным переговорам прогнозируется на конец 2026 года — весну 2027 года. Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock/Fotodom

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОНФЛИКТА: БУДУЩЕЕ РОССИИ И УКРАИНЫ

- Что будет с Москвой и Киевом после окончания СВО? Способна ли пережить страшные демографические потери Украина? Снимут ли санкции с России или конфликт с Западом - на долгие годы?

Будущее Украины

Постконфликтное будущее Украины выглядит тяжелым. Страна столкнется с комплексом трудноразрешимых проблем:

1. Демографическая катастрофа. Население Украины, составлявшее в 2021 году около 35-38 млн человек, сократилось до 20-25 млн (учитывая миллионы беженцев, не желающих возвращаться, и военные потери). Восстановление демографического баланса при разрушенном репродуктивном ядре (уезд женщин и молодежи) практически невозможно в ближайшие 20–30 лет.

2. Экономическая деиндустриализация: Без ключевых промышленных центров Донбасса и Приазовья, Украина станет похожа на «дотационную крепость» Запада у ворот России - аграрную страну с гипертрофированным сектором обороны и безопасности, зависимую от внешних траншей на поддержание своей жизнеспособности.

3. Политическая нестабильность: Огромное количество оружия на руках, сотни тысяч калек-ветеранов и неизбежное чувство политического тупика создадут почву для внутренних конфликтов и поиска виновных.

Западная помощь и «План Маршалла 2.0»:

На протяжении всего конфликта ЕС, США, Канада, Япония декларировали готовность выдать сотни миллиардов долларов на «послевоенное чудо» (цифры в публичном поле варьировались от $400 млрд до $1 трлн). Однако в полной мере эти обещания реализованы не будут.

- Экономики ведущих стран ЕС (Германии, Франции, Италии) к 2026–2027 годам сами находятся в состоянии стагнации, высокой инфляции и деиндустриализации. Заставить избирателя финансировать восстановление чужой инфраструктуры станет политически сложно.

- Расчет Запада на то, что восстановление Украины будет оплачено за счет конфискации замороженных российских активов, поставлен на «Стоп». Их изъятие создает прецедент, разрушающий доверие к евро и доллару со стороны Глобального Юга. Западу придется ограничиться использованием процентов от использования этих резервов, что даст не триллионы, а несколько миллиардов долларов.

- Западные институты (МВФ, Всемирный банк) прекрасно осведомлены о высоком уровне коррупции в Киеве. Поэтому Запад введет жесткий внешнеполитический контроль: деньги будут выдаваться только под конкретные, строго контролируемые проекты.

В итоге такая помощь не станет для Украины вторым «Планом Маршалла», который поднял Западную Германию после 1945 года. В случае с ФРГ США создавали «витрину капитализма» в противовес соцстранам Восточной Европы, вливая ресурсы и восстанавливая мощную промышленность. В случае с Украиной Запад применит модель «точечного поддержания жизнедеятельности».

Европуть: Обещание скорого вступления Украины в ЕС будет затягиваться, поскольку интеграция аграрной Украины потребует до €200 млрд из фондов ЕС. Это превратит сегодняшних получателей евросубсидий (Польшу, Румынию) в доноров. Они уже не смогут рассчитывать на деньги ЕС, наоборот - им придется отдавать свои миллионы евро Украине. При этом принятие нового члена ЕС требует единогласия всех 27 стран — очевидно, что Венгрия, Франция и Польша будут блокировать это решение, защищая свой агросектор и бюджет.

В связи с этим я вижу 3 сценария вступления Украины в ЕС:

1. Поэтапное (гибридное) членство (60%, 2030–2034 гг.): Доступ к единому рынку без права вето, евродепутатов и аграрных субсидий. Наиболее реальный компромисс.

2. «Турецкий вариант» (30%, после 2035 г.): Заморозка переговоров и вечный статус кандидата из-за регулярных вето отдельных членов.

3. Полноценное членство (10%, 2038–2045+ гг.): Требует радикальной реформы самого ЕС и перестройки его бюджета.

Вердикт: К 2030–2032 годам Украина получит максимум гибридный статус второстепенного члена без права голоса. Но, скорее всего, не получит и его.

Будущее России

Для России окончание СВО станет началом новой геополитической эпохи.

Ключевые векторы развития России после СВО:

Экономика: Закрепление модели технологического суверенитета и ориентация на БРИКС+

Внешняя политика: Легкая либо полноценная "Холодная война 2.0" с Западом при точечном прагматизме.

Внутренняя политика: Консолидация людей вокруг патриотизма и ветеранов СВО.

Экономика - оборонка и путь на Восток:

Российская экономика не разрушилась под санкциями Запада благодаря быстрой переориентации торговли на страны глобального Востока и Юга. А ВВП не упал (он даже рос), благодаря резкому увеличению загрузки военных производств. Оборонный комплекс останется драйвером новых технологий, которые начнут массово перетекать в гражданский сектор (робототехника, искусственный интеллект, беспилотные системы, микроэлектроника). Второе дыхание получит строительство - придется восстанавливать пострадавшие от военных действий территории.

Отношения с Западом и санкции:

Иллюзий быть не должно: большинство ключевых санкций против России снято не будет. Запад использует их как инструмент долгосрочного сдерживания и системного соперничества.

Однако это уже не будет критично для РФ. Поскольку ориентация торговли на страны глобального Юга и Востока станет постоянной архитектурой.

Геополитический статус:

Россия окончательно закрепит за собой статус одного из архитекторов и центров многополярного мира.

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