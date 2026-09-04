У парней новая мода - быть кудрявыми, как голливудская звезда Тимоти Шаламе. Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ШАЛАМЕ НА ВАШУ ГОЛОВУ

Куча вопросов вертелась в голове всю линейку 1 сентября после короткого разговора с мамой одноклассника дочери (дети в пятом классе).

- Миша без кудряшек сегодня. Так непривычно! - шепчу ей, вспоминая, что мальчик с первого класса раскудрявый ходил.

- Не успели сделать завивку, - вздыхает она. - Сын чуть не плакал. В парикмахерской летом коротковато подстригли, и волосы и не успели отрасти.

- Химию, что ли делаете? Чтоб быть как Пушкин?

- Био-завивку. Мише нравится прическа как у Ямаля - футболист какой-то известный. Или боксер. Многие его друзья тоже волосы завивают.

Пробежалась глазами по макушкам школяров. И как будто пелена с глаз спала. Кудрявые мальчишки вообще-то редкие птицы, а теперь в каждом классе - по несколько “шапок из локонов”.

“Я мальчика в классе дочери на фотке перепутала с тетенькой из-за кудрей”, - призналась коллега.

- У нас перед 1 сентября запись была плотная как раз из-за парней, - подтвердили в парикмахерской у дома. - Начиная с младшей школы за кудрями идут, с мамами. Мой в пятый перешел и тоже просит. Но в основном старшеклассники модничают. А что - красиво же!

Пацаны хотят не мелкие афрокудряшки, а именно локоны - немного небрежные, естественные. Как у кумиров. Известных спортсменов, артистов... В фаворе у парней Ваня Дмитриенко (он, правда, уже сменил прическу), американский певец sombr, голливудский актер-красавчик французского происхождения Тимоти Шаламе. Подражают и кучерявым через одного кумирам из корейской K-pop.

КУДРЯВЫЙ ГОРШОК

Модная стрижка для кудрявых волос. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Много ли мороки с такой прической? Для начала нужно отрастить волосы - не меньше десяти сантиметров. Дальше - парикмахерская. Там моют голову специальным шампунем, который удаляет все виды загрязнений и приоткрывает чешуйки кутикулярного слоя, рассказала KP.RU Олеся Ускова, парикмахер и бренд-технолог. Накручивают волосы на коклюшки (или бигуди подходящего размера), наносят состав для биозавивки на 15-20 минут. Потом еще на 10 минут - нейтрализатор. Смывают со специальным шампунем, снимают коклюшки, наносят кондиционер. Все - красавец готов.

Самая ходовая стрижка “под кудри” - короткие виски и затылок ежиком, а на макушке шапка волос и челка одинаковой длины. Называют по-разному: “Цезарь”, “Кудрявый горшок”. Еще есть “Cтpeлeц” - это когда виcки, мaкушкa и челкa длинные, а бoкoвoй пpoбop дeлaют высоким. И даже “Волнистый ирокез”.

На все про все уйдет полтора-два часа. В обычной парикмахерской такая завивка стоит 3-3,5 тысячи рублей. В салонах - 7-10 тысяч. Кудри держатся 3-4 месяца. Прическа, конечно, удобная и почти всем идет, но волосы после биозавивки могут стать сухими, ломкими или излишне пушистыми, поэтому требуют бережного расчесывания и ухода - шампуни, бальзамы, маски...

ЧЕМ ХИМИЧАТ

Средства, уверяют мастера, сейчас современные, щадящие - не то, что в “химии”, которая жгла волосы и делала их ломкими. Основной ингредиент в биозавивке - цистеамина гидрохлорид, который не разрушает структуру волос, а как будто растягивает, придавая новую форму. Плюс вспомогательные вещества - аминокислоты, коллаген, протеины шелка, растительные масла, экстракты. В составах для биозавивки нет агрессивных средств, поэтому процедуру и позиционируют как более безопасную, но это не совсем так.

- У детей и подростков волосы и кожа головы более чувствительны к химическому воздействию, а риск развития контактного дерматита или аллергических реакций выше из-за незрелости барьерных функций кожи, - объясняет детский дерматолог и трихолог София Титова. - Поэтому до 18 лет, а еще лучше до 16, разумнее будет избегать процедуры с интенсивным термическим или химическим воздействием: завивки, осветление, перманентное выпрямление. Если невмоготу ждать, то выбирайте проверенного мастера. Также не помешает консультация врача-трихолога.

Химическая завивка может быть опасна для кожи головы. Фото: kapinon.studio/Shutterstock/Fotodom

АЛЬТЕРНАТИВА

Крутим дома и “без химии”

Прическа получится “на один день”, зато безопасно и дешево.

Плойка. Haчинaя с затылка, накрутить локоны, сбрызнуть лаком, закрепить результат феном.

Утюжок и карандаш. Волосы делим нa пpяди. Каждую накручиваем на карандаш, проходимся утюжком пo зaвитку, нaчинaя oт кopнeй, вынимаем карандаш. И так со всеми прядями. B кoнцe сбрызнуть лаком.

Резиночки. Влажные волосы нужно разделить на маленькие прядки. Kaждую cбpызнуть лaкoм, cкpутить в жгут и зaфикcиpовать peзинкoй (или невидимкой, шпилькой, заколкой). Ждем минимум 2-3 часа. Снимаем резинки, разделяем пальцами пряди.

Бигуди. Подойдут любые - пopoлoнoвые, термо, нa липучкax. Можно заменить кусочками ткани, бумажными трубочками. Волосы cмoчитe лaкoм или гeлeм, paздeлитe нa пpяди и нaкpутитe кaждую oт кoнчикoв к кopням, нaчинaя c мaкушки. Xoдить тaк нe мeнee 6 чacoв.

Важно: предварительно нужно вымыть волосы бeccульфaтным шaмпунeм.

ИМЕЙ В ВИДУ

В школе не заругают?

Химзавивка, цветные или высветленные пряди, макияж… Подростки любят экспериментировать с внешностью даже во время учебного года, а в школах прописан деловой стиль. Нарушение? Могут ли заставить привести себя в порядок, а то и наказать?

- Школа не может устанавливать никаких требований к внешности школьников (только к форме), - объяснила KP.RU юрист в сфере образования, автор блога “Профориентация и образование” Елена Крылова. - По поводу кудряшек - да, я в курсе этой моды. Ко мне обращались родители. Там учительница мальчиков с такими прическами называла альпаками и требовала, чтобы им состригли кудри. Но дальше разговоров дело не пошло, поскольку родители поддерживали детей. Если безопасности ребенка прическа не мешает (на физкультуре или технологии длинные волосы все-таки придется убрать), то получать знания внешний вид никак не может помешать.

- Даже с зеленым ирокезом, получается, можно заявиться на уроки?

- Зеленый цвет волос - это просто цвет. По такой логике можно, к примеру, блондинов с уроков выгонять (если именно цвет волос вызывает недовольство). Думаю, что учителя из своих личных убеждений сделают замечание. Но никаких последний быть не может - ведь ученик ничего не нарушает. И у подавляющего большинства школ в документах вообще ничего про волосы не говорится).

- С 1 декабря 2026 года вступает в силу новый ГОСТ на услуги детских парикмахерских, который распространяется на детей до 14 лет. Документ запрещает любые химические процедуры - завивки, выпрямление, окрашивание, осветление… Значит ли это, что кудри теперь нельзя будет сделать младшим школьникам?

- Возможно, в парикмахерской для детей и нельзя будет. Так можно же во взрослую прийти. Плюс масса мастеров работает на дому.

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