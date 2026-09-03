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Звезды3 сентября 2026 20:00

Американской дочери Владимира Машкова диагностировали рак

Марии Машковой сделали операцию из-за рака щитовидной железы
Ольга ЛИБГАРДТ
Дочь Владимира Машкова рассказала о раке щитовидной железы

Дочь Владимира Машкова рассказала о раке щитовидной железы

Дочь Владимира Машкова сообщила о раке. Со страшным диагнозом Мария Машкова столкнулась вскоре после рождения второго ребенка в 2012 году.

Единственная дочь Владимира Машкова несколько лет живет в Америке. Там появились на свет две ее дочери Стефания и Александра. После рождения младшей наследницы Марии Машковой диагностировали онкологию.

"Снималась в том числе с моей любимой Ириной Купченко. Тогда я особенно не обращала на себя внимания, но она сказала мне: «Маша, вам надо проверить щитовидную железу». Я очень удивилась, побежала к зеркалу и впервые это обнаружила", - начала свой рассказ Машкова.

После замечания коллеги она решила обратиться к врачам. Мария и сама заметила, что у нее какая-то "очень странная, большая, деформировавшаяся шея".

Мария Машкова много лет живет в Америке

Мария Машкова много лет живет в Америке

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артистка сдала анализы и перенесла операцию. Оказалось, что у нее рак щитовидной железы.

Онкология была обнаружена на ранней стадии, поэтому болезнь легко поддалась лечению. От борьбы с недугом у нее остался шрам на шее.

"Операцию я делала в Москве. Хирург умудрился через небольшой надрез вытащить очень большую щитовидную железу. Там оказался рак. Но рак щитовидной железы на ранних стадиях очень хорошо поддается лечению", - призналась артистка.

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