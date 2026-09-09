Болезнь-невидимка: 4 мифа об эндометриозе, который годами портит жизнь женщины

Каждая 10-я женщина в мире страдает эндометриозом. Фото: Prostock-studio//Shutterstock/Fotodom

Эндометриоз называют «болезнью-невидимкой» и одним из самых разрушительных недугов, который бьет сразу по трем направлениям: качеству жизни, интимной сфере и возможности стать мамой. Тем не менее вокруг него до сих пор существует множество заблуждений. На крупнейшем медицинском конгрессе «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» ведущие эксперты разобрали самые укоренившиеся стереотипы об этом заболевании.

Миф 1. Почему «обычная женская боль» - это не норма

69% российских женщин уверены, что периодические мучительные боли - это просто «естественная женская доля», которую нужно молча перетерпеть. Мамы часто говорят дочерям, мол, «У меня так было, замуж выйдешь - пройдет», и дают таблетку аспирина.

На самом деле «Никакая форма боли - ни слабая, ни умеренная - не является нормой», - говорит Мекан Оразов, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы.

Сильная боль (дисменорея) - это не просто симптом, а первый опасный триггер и сигнал тяжелых форм эндометриоза - болезни, когда клетки, очень похожие на внутреннюю оболочку матки (эндометрий), по непонятным причинам начинают расти за пределами самой матки. Иногда они могут доходить даже до легких. Пытаясь заглушить боль, женщины принимают от 5 до 12 таблеток обезболивающих (НПВС) в день, что может довести ситуацию еще и до эрозивного гастрита и скрытых желудочных кровотечений.

Миф 2. Болезнь первоклассниц, или почему эндометриоз перестал быть диагнозом «кому за 40»

Согласно опросам, молодые девушки часто считают, что эта проблема их не касается.

Однако заболевание стремительно молодеет. Пик выявляемости во всем мире приходится на самый активный репродуктивный возраст - 25-34 года. Более того, эндометриоз может развиваться даже у маленьких девочек 5-9 лет еще до их первой менструации. По данным исследований НАФИ и компании «Гедеон Рихтер», каждая третья россиянка в возрасте до 24 лет (34%) вообще впервые слышит об этом диагнозе, из-за чего упускается важное время на своевременный старт лечения.

Эндометриоз гинекологи называют «болезнью-невидимкой» и одним из самых разрушительных недугов. Фото: Iryna Inshyna/Shutterstock/Fotodom

Миф 3. Болезнь проходит сама после родов или с наступлением менопаузы

Четверть женщин (25%) верит, что долгожданная беременность «излечит» эндометриоз, а треть считает, что в климаксе он точно исчезнет, ведь яичники перестают работать.

Правда в том, что даже во время беременности естественный гормональный фон не способен полностью защитить организм, и болезнь может иметь прогрессирующее течение. Что касается менопаузы - от 7% до 9% женщин страдают от так называемого постменопаузального эндометриоза.

«Жировая ткань женщины - это, по сути, ее третий яичник», - объясняет Мекан Оразов. Именно в ней происходит скрытый синтез женских гормонов эстрогенов. Поэтому у женщин в постменопаузе (особенно с избыточной массой тела или сопутствующими метаболическими дисфункциями, такими как инсулинорезистентность) эндометриоз может вести себя крайне агрессивно. Самая большая его опасность в старшем возрасте - это долгосрочный риск развития рака.

Миф 4. Эндометриоз лечится только операцией или жесткими гормонами с кучей побочных эффектов

Из-за гормонофобии женщины боятся долгосрочной терапии, а 8% опрошенных до сих пор думают, что поможет только скальпель.

Однако хирургическое вмешательство сегодня показана лишь в строго определенных клинических случаях. Например, при риске онкологии в постменопаузе или когда очаги начинают вызывать окклюзию (сдавливать и перекрывать) кишечник или мочеточники. В остальном приоритет во всем мире отдается долгосрочной медикаментозной терапии.

Лечение эндометриоза - это всегда поиск компромисса между эффективностью и переносимостью, отмечают врачи. Современная гинекология переходит от агрессивных методик, которые радикально блокировали гормональный фон и тяжело переносились женщинами, к концепции бережного управления болезнью. Эксперты рассматривают медикаменты не как жесткую «лестницу» от простого к сложному, а как гибкий индивидуальный набор инструментов, подходящий для каждой конкретной женщины.

В рамках актуальных клинических рекомендаций, помимо стандартных контрацептивов и прогестагенов, врачи все чаще применяют комплексные терапевтические схемы, включающие компоненты защиты (так называемую add-back-терапию). Такой подход позволяет сдерживать хроническое воспаление, но при этом защищать костную ткань и сосудистую систему женщины от нежелательных эффектов. Лечение стало более контролируемым, давая женщинам высокое качество жизни и быстрое, безопасное восстановление репродуктивной функции после планового завершения курса.

- Эндометриоз - это хроническое заболевание «длиною в жизнь», требующее постоянного контроля со стороны грамотного врача. Путь к правильному диагнозу во всем мире до сих пор неоправданно долгий - от 4 до 11 лет. Изменить это можно только открытым общественным диалогом. Если менструация выбивает вас из колеи и заставляет горстями пить обезболивающие - не терпите, - резюмирует Мекан Оразов.

ЭНДОМЕТРИОЗ В ЦИФРАХ И ПАРАДОКСАХ

(По материалам конгресса и всероссийских исследований)

В плену у статистики:

Каждая 10-я женщина в мире страдает эндометриозом. По масштабам это сопоставимо с глобальной «болезнью цивилизации».

77% россиянок слышали о заболевании, но лишь 27% считают, что хорошо в нем разбираются. Каждая третья девушка до 24 лет (34%) сталкивается с диагнозом впервые.

7 раз в среднем женщина посещает терапевтов и врачей первичного звена, прежде чем ее наконец направят к профильному специалисту по эндометриозу.

До 12 таблеток обезболивающих в день вынуждены принимать девочки-подростки, чтобы просто иметь возможность ходить на учебу.

Эндометриоидные очаги на брюшине могут раздражать рецепторы кишечника. Фото: izzet ugutmen/Shutterstock/Fotodom

Анатомия обмана: под какими масками прячется болезнь?

«Цистит по календарю» (маска уролога). Девочка регулярно лечит цистит, принимая антибиотики. При этом никто не замечает удивительную закономерность, ведь периоды обострения и дискомфорта четко совпадают с первыми днями менструального цикла.

«Ложный кишечник» (маска гастроэнтеролога). Женщине ставят диагноз «синдром раздраженного кишечника» (СРК), потому что ее мучают боли, а вздутие и диарея каждый месяц резко сменяются запорами. На самом деле это эндометриоидные очаги на брюшине раздражают рецепторы кишечника.

Ловушка функциональных кист. Юной девушке на УЗИ находят кисту и отправляют домой: «Это обычная киста желтого тела (временная железа, появляющаяся в яичнике каждый месяц), подождем 3 месяца, она рассосется». Но за эти 3 месяца структура может необратимо трансформироваться в истинную эндометриому (кисту яичника), требующую сложной операции.

Скрытый враг. В 39% случаев биопсия абсолютно чистой, идеальной на вид брюшины у женщин с тазовой болью показывает наличие микроскопического эндометриоза, который невозможно увидеть обычным глазом.

Ловушка для дочерей: когда нужно бежать к гинекологу «роняя тапки»

Долгое время считалось, что эндометриоз не может начаться до того, как у девочки пойдут первые месячные (менархе). Но современные исследования доказали, что тяжелые формы аденомиоза (разрастание клеток внутри мышечной стенки матки) находят у девочек в 5, 8 и 9 лет - еще до старта менструаций.

Генетическая предрасположенность по материнской линии имеет решающее значение. Если у мамы в анамнезе был эндометриоз или аденомиоз (патология в стенках матки), а у ее дочери-подростка менструации проходят болезненно, риск развития тяжелой формы болезни у ребенка возрастает ровно в 8 раз.

«В такой ситуации маме нужно бежать, роняя тапки на каждой стопе, только бы дойти до детского гинеколога», - резюмирует профессор Оразов. Единственный способ обмануть неблагоприятную наследственность - это как можно раньше уточнить проблему и начать лечение, которое остановит прогрессирование патологии и сохранит репродуктивное будущее девочки.

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