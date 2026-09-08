Путин рассказал Трампу, что США могут сделать для завершения СВО и мира на Украине. Фото: Александр Казаков/ТАСС, Win McNamee/Getty Images.

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Большая его часть навсегда останется в секрете, но говорили президенты о мире на Украине. И говорили настолько откровенно, что Владимир Путин обозначил, «то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий».

Судя по сообщениям из Киева, Вашингтона и Кремля, мирный процесс двинулся в крайне позитивном для России направлении. Новый «План Трампа», который привезли посланники Белого дома, даже жестче, чем был в конце 2025 года. Например, он включает выход ВСУ из частей Запорожской области и закрепление в украинской конституции признания освобожденных территорий за Россией.

Открытым остается лишь один вопрос – как Вашингтон собирается принуждать Лондон, Брюссель и Киев к принятию этого соглашения?

Подробности о перспективах мира, окончания СВО и подробностях телефонной беседы Путина и Трампа рассказывает «Комсомолка».

Новый «мирный план», который привезли посланники Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, даже жестче, чем был в конце 2025 года. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ПУТИН И ТРАМП: МИР, ДЕЙСТВИЯ США И СКРЫТЫЕ ДЕТАЛИ

Как обычно, подробностями беседы двух президентов с журналистами поделился помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Вот, что он сказал:

- Разговор Путина и Трампа длился ровно час.

- Лидеры обсудили результаты поездок Уткоффа и Кушнера в Москву и Киев.

- Россия и США позитивно оценили итоги их миротворческой миссии.

- Президенты говорили откровенно. Многие детали Кремль разглашать не будет.

- Главная тема – мирное решение украинского конфликта и окончание СВО.

- Трамп заявил, что заинтересован в прорыве и мирном урегулировании как можно скорее. Что это должно произойти, пока он занимает президентское кресло.

- Хозяин Белого дома заверил, что сразу после урегулирования Россия и США получат колоссальные выгоды от экономического сотрудничества.

- Путин поддержал эти соображения и высоко оценил мирные инициативы Трампа.

- Президент России дал коллеге полный расклад по ситуации на передовой, обрисовал, как может развиваться ситуация и чем это грозит Киеву.

- Отдельно он обозначил, какие действий США ускорили бы мирное урегулирование.

- Путин отверг спекуляции по поводу планов России напасть на европейские государства – эти мифы нужны только ради поддержки Украины и финансирования военной машины ЕС.

Вне украинского вопроса договорились продолжать обмены заключенными между Россией и США, созваниваться, и продолжать работу по линии Уиткофф-Кушнер.

НАМЕК США И ТОРОПЛИВЫЙ ТРАМП: НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В РАЗГОВОРЕ ПРЕЗИДЕНТОВ

Телефонная беседа Путина и Трампа была аж 15-й с его возвращения в Белый дом. Казалось бы – чего нового? Но в сообщении официального Кремля есть важнейшие детали, проливающие свет на процесс переговоров.

1. Трамп почти прямо заявил, что торопится.

И это понятно – выборы в Конгресс на носу (3 ноября). Республиканцы Трампа проигрывают, можно сказать, подчистую: букмекеры оценивают вероятность победы демократов в 85%. Значит находящаяся у власти партия должна предпринимать экстренные меры. И, вполне возможно, нынешний рывок в украинском вопросе связан именно с этим.

Вот только реально ли заключить мир? Два с половиной месяца – для дипломатии срок крохотный, чтобы успеть, нужно колоссально торопиться. А может республиканцы больше рассчитывают на создание видимости прорыва под выборы?..

2. Путин рассказал, что США могут сделать для завершения конфликта.

Учитывая цейтнот по времени, эта фраза обретает огромный смысл. Президент России подсказывает, как можно ускорить процесс. Ответ очевиден – прекратить обмен развединформацией, отключить «Старлинк» и «Палантир», которые наводят удары дронов Киева. Это буквально удар, который Киев не выдержит. Но президент США уже больше полутора лет на такой радикальный не решается. Может, пришло время?

Менее радикальная мера - не поставлять ракеты для Patriot. Но Вашингтон и так пока кормит Зеленского одними обещаниями, а противоракет не дает. Впрочем, не факт, что такой шаг заставит Киев пойти на мировую до зимы. С другой стороны, если Европа будет знать, что зимой противоракет не видать, то Брюссель будет поставлен перед фактом: весь громадный ущерб от наших ударов придется оплачивать. И вопрос «не легче ли пойти на мир» зазвучит в Европарламенте еще громче.

3. Путин отверг планы нападения на Европу.

Вроде проходная фраза, но почему вообще она могла прозвучать? Может быть, европейцы требуют закрепить в «мирном плане» по Украине новые реалии еровпейской безопасности? Может быть Брюссель действительно посчитал все расходы на поддержку Украины до следующей компании «дальнобойных ударов» и понял, что цель больше не оправдывает средств?

Конечно, это самый радужный вариант. Но на фоне явной активизации переговорного процесса и он может оказаться правдивым.

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ НОВЫЙ ЭТАП ПЕРЕГОВОРОВ: ТРИ ВАРИАНТА

После разговора Путина и Трампа, учитывая слитые подробности «мирного плана» и намерение провести трехсторонние переговоры (как в Стамбуле в 2025-м и Женеве в начале 2026-го), происходящее можно уложить в три сценария. Один – крайне позитивный для России, второй – реалистичный, третий – негативный. Рассмотрим их по очереди.

Хороший сценарий: переговоры, слом Украины и окончание СВО

В сложившейся ситуации все зависит от действий США – только Вашингтон способен заставить Киев реально задуматься о мире. Ведь без развединформации, спутников Маска и ИИ «Палантира» ВСУ потеряют связь, информацию о передвижениях ВС РФ, возможность наносить удары по тылам. Прибавьте к этому полную деморализацию и поймете: до разгрома врага нам будет рукой подать.

Вопрос только в одном – решится ли Трамп и вообще позволят ли западные элиты президенту США «отключить жизнеобеспечение» украинской армии. На наш взгляд, вероятность этого крайне мала. Но здесь речь идет о победе и поражении республиканцев на выборах, о результатах работы и наследии Трампа. Поэтому шанс что он, как по-настоящему самобытный и эксцентричный политик может пойти на такой шаг, существует.

Тем более, на фоне победы «АдГ» в Германии и других правых партий, выступающих против войны и поддержки Украины, может быть Трамп считает, что среди простых граждан Запада такой, с точки зрения либералов, непопулярный шаг, будет встречен овациями? Ведь и на президентский пост он выбрался, действуя против «мейнстрима», обещая построить стену на границе с Мексикой, делая крайне эксцентричные заявления, которые, к удивлению либералов, встречали горячую поддержку в обществе…

В таком случае Киев будет вынужден сесть за стол переговоров и начать говорить «да», признавать реалии на фронте и соглашаться с условиями России. В этом случае реальный прогресс по пути к окончанию СВО, то есть остановки боевых действий можно ждать до ноября.

Реалистичный сценарий – США ищут шанс и лавры

На протяжении 1,5 лет Трамп придерживался стратегии «лучшее действие – бездействие». США почти не давили на Украину, они только самоустранялись. Отказались от военной поддержки – переложили бремя на Европу. Отказались вводить новые санкции. Потом отказались поставлять Киеву дальнобойные ракеты…

Стратегия бездействия построена на понятном расчёте: Киев без поддержки ослабнет, Россия начнет добиваться успеха и Зеленскому придется подписать соглашение.

С точки зрения выжидающей стороны сейчас – идеальный момент для того, чтобы продолжить Киеву и Европе еще раз подумать над мирными предложениями. План «уничтожить экономику России за 40 дней» провалился. «Ответка» прилетела такая, что в бюджете Украины образовалась дыра в 29 миллиардов. И тут появляется Трамп и предлагает задуматься о мире. Если Киев соглашается – все лавры уходят в США, Вагшинтон на коне, да еще и заключает множество выгодных экономических связей с Россией.

Вот только прекрасный план Трампа в этом случае разбивается о планы Лондона. Главный распорядитель «партии войны» явно не готов признать победу России, и попытается «дотянуть» Киев до следующего лета, или следующего этапа дальнобойных ударов.

Поэтому Зеленский, по данным украинских и европейских СМИ, от сделки отказался. Нет, конечно, он согласился провести трехсторонние переговоры – Белому дому нельзя просто сказать «нет». Но сами переговоры могут пойти по сценарию стамбульских и женевских, инициатива из США опять затихнет. А пока суть да дело Киев попытается выторговать новых ракет для ПВО.

Нам этот вариант кажется самым реальным. И если очередной раунд закончится бесплотно, США могут попробовать сделать следующий «подход к снаряду» в конце зимы или весной – когда наши войска продвинутся на Донбассе, а наши удары баллистикой нанесут еще более существенный ущерб Киеву и Европе…

Плохой сценарий – игра в мир

Самый негативный вариант – если США, по договоренности с Европой, играют в «хорошего и плохого полицейского». В этом случае главная цель Запада может быть одна – попытаться добиться от России ослабления дальнобойных ударов по Украине, чтобы Киев смог пережить зиму. А потом снова начинать «компанию дальнобойных ударов»

Кстати, это прекрасно понимает и Европа, и Зеленский. Не зря в понедельник глава киевского режима в интервью Axios заявил, что у США есть несколько вариантов «временных перемирий», например – остановка дальнобойных ударов и остановка ударов по портам.

Вот только очевидно, что поймать Кремль на такой крючок сегодня не удастся. Это ясно дал понять глава МИД Сергей Лавров. Во вторник, уже после выхода интервью Зеленского, он заявил, что Россия, фактически блокировавшая украинские порты, не согласна на «морское перемирие».

- Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально. Украинцы... на гражданских судах периодически перевозили вооружение, - заявил министр.

Так что в этом случае «мирные усилия» вместе с уловками также обречены на провал. Опять же – до зимы или весны, когда на Западе может произойти переоценка – по результатам российских ударов и продвижению наших войск на передовой.