Украинская блогосфера возмущена языковым двуличием. Фото: ТАСС / Zuma

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 5 сентября:

1. Новости с передовой: 15 поселков освобождены за неделю

2. От топливного коллапса режим спасут румыны

3. Языковое двуличие взбесило украинскую блогосферу

4. В здание СБУ в Киеве прилетела открытка с пожеланием

5. Зима придет — противоракеты унесет

6. Запад не успевает печатать деньги для Зеленского

7. Одесский военком сбил двухлетнего малыша

8. В Киеве бредят мундиалем

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 5 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Бойцы «Севера» освободили Храповщину, Садки и Великий Прикол в Сумской области. Очистили от врага Казачью Лопань, Василевку, Должанку и Благодатное на Харьковщине. Выбили из рядов ВСУ более 1660 боевиков. Подбиты 13 бронемашин и девять станций РЭБ.

Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Ижевку и Никаноровку в ДНР. ВСУ потеряли 1365 бойцов. Поражены 181 автомобиль и 17 орудий полевой артиллерии.

Силы «Запада» освободили Святогорск в ДНР. Потери противника - 1415 человек и 15 бронемашин.

Штурмовики «Центра» подняли наши флаги над Рубежным, Новоандреевкой и Грузским в ДНР. Уничтожены 2685 националистов и 18 бронемашин.

Гвардейцы «Востока» выбили врага из Червоной Криницы в Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований - более 2230 военнослужащих. А также шесть бронемашин и 50 автомобилей.

«Днепр» освободил Новопавловку в Запорожской области. Выведены из строя свыше 330 боевиков. Утилизированы 120 автомобилей и 15 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 19 снарядов HIMARS, 8 ракет «Фламинго» и более шести тысяч дронов.

ВС России за неделю освободили 15 населенных пунктов в зоне спецоперации Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 5 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки

Бензин и дизель в незалежную закачают румыны

Основной импорт бензина и дизеля для ВСУ пойдет в Румынию по Дунаю и по железнодорожным мостам через него и через горы. Об этом договорились главы Украины и Румынии Владимир Зеленский и Никушор Дан. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Бухарест договорились о расширении логистических мощностей железнодорожных и речных путей через Румынию. Незалежная перенаправляет перевозки топлива к дунайским портам Рени и Измаил, и к железным дорогам на юго-западной границе. Несколько дней назад около 80 судов с солярой и оружием ожидали прохода по Дунаю к украинским портам — и приоритет отдавался перевозке топлива. Ну как не вспомнить позорный финальный переход сына турецко-подданного Остапа Бендера через румынскую границу в «Золотом теленке»...

Украинская блогосфера возмущена языковым двуличием

Никак не могут в незалежной изжить русский язык. Популярная самостийная блогер Евгения Каримова указала, что рядовых сограждан сурово карают за русскую речь, а распальцовщики в погонах только по-русски и кидают предъявы. Так она отреагировала на перестрелку в Киеве между бойцами спецназа СБУ и ГУР. Блогер передала возмущение свое и соратников: «Эти люди все разговаривали на каком языке? По-русски говорили спецслужбы!» И напомнила, что родителей учеников штрафуют на 12 тысяч гривен за «использование негосударственного языка в школьных чатах». Каримова обратилась к языковому омбудсмену Елене Ивановской, разрешено ли силовикам нарушать запрет на общение на русском? Где-то в бункере Зеленский вспомнил старый еврейский анекдот…

Главе СБУ прилетел горячий привет

4 августа появились кадры удара по зданию СБУ на Владимирской улице в Киеве. Предположительно, «Герань-4» угодила в кабинет руководителя Службы безопасности Украины Александра Поклада. Сам он сразу подтвердил попадание БПЛА в здание напротив Софийского собора, указав, что не живет на работе с утра до ночи. А бывший глава СБУ Малюк признал, что после начала СВО сотрудники спецслужбы убежали из здания на Владимирской в запасные офисы «по соображениям безопасности». Прилет по зданию СБУ подтвердил и Зеленский, пообещав «зеркальный ответ на этот удар». Штаны не порвите при замахе левой ногой.

Главе СБУ прилетел горячий привет Фото: REUTERS.

К зиме противоракеты у ВСУ кончатся совсем

Bloomberg констатирует: через три месяца ВСУ столкнутся с острейшей нехваткой ракет для систем ПВО. Кризис с поставками снарядов для ЗРК Patriot усугубляется из-за необходимости США поддерживать баланс на Ближнем Востоке. ВСУ требуют от западных кураторов не менее трех сотен современных ракет РАС-3. Но американская армия имеет лишь 800 РАС-3, и некоторое количество менее эффективных модификаций РАС-2. Глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев уже назвал ситуацию с ПВО наихудшей за все время конфликта. Нет, худшее, конечно, впереди...

Запад не успевает печатать деньги для Зеленского

Politico сообщает: запад не укладывается в сроки по оказанию военной поддержки Киеву. И, хотя в НАТО готовят четыре новых пакета помощи для режима Зеленского, источники в Брюсселе сообщают: «Мы не укладываемся в сроки». Неназванные дипломаты альянса утверждают: идет «очень интенсивная лоббистская работа» в помощь незалежной. Генсек Марк Рютте даже провел встречу с послами стран альянса, убеждая активнее поддерживать Киев. Но никаких «конкретных предложений» к 4 сентября не поступило. Утро вечера мудренее.

Запад не успевает печатать деньги для Зеленского Фото: REUTERS.

Одесский военком сбил двухлетнего малыша

Полиция Одесской области с ложным прискорбием сообщает: в регионе местный военком сбил двухлетнего малыша и сбежал с места ДТП. Драма случилась 3 сентября. Сотрудник ТЦК, который проводил оповещение о мобилизации, наехал на ребёнка двух с половиной лет, когда тот сделал шаг от отца, которого забирали на передовую. Малыш получил переломы, его экстренно госпитализировали. Военком пытался скрыться. Но вскоре был задержан. Один его «героический» предшественник уже носил в камере в одесском СИЗО тапочки в зубах...

В Киеве бьются головой о мяч

Пока в трехстах километрах от Киева идут боевые действия, в украинской столице задумались о совместной с Варшавой заявке на... проведение чемпионата мира по футболу в 2040-х годах. Министр спорта Украины Матвей Бидный, явно не проспавшись, заявил: «Ближайшая открытая дата для проведения чемпионата мира – где-то в сороковых годах. И потому нам нужно планировать эту перспективу прямо сейчас». Чиновник вспомнил, что у стран-соседей был опыт организации Евро-2012. А повторение этого сценария «привлекло бы внимание инвесторов». В это же время депутат Рады Василий Мокан брякнул, что совместная заявка Украины и Польши стала бы мощным символом европейской солидарности. Как сказал один министр, «дебилы, *****»...

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